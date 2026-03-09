Αν και τα προ πενταετίας σχέδια της Lotus, ιδιοκτησίας Geely προέβλεπαν μια πλήρως και αμιγώς ηλεκτρική γκάμα, πλέον η συγκυρία επιβάλλει μια μεικτή στρατηγική η οποία έχει ήδη αρχίσει να υλοποιείται στην Κίνα και πλέον και προ των ευρωπαϊκών πυλών.

Ο λόγος για την Eletre X που πλέον αποκτά και μια plug-in υβριδική έκδοση με τη λογική του range-extender η οποία θα προσφέρει αντίστοιχα υψηλές επιδόσεις με την αμιγώς ηλεκτρική έκδοση του βρετανικού SUV.

To σύνολο της Eletre X αποτελείται από δύο ηλεκτροκινητήρες και μπαταρία 70 kWh την ενέργεια για την οποία εξασφαλίζει ένας turbo τετρακύλινδρος κινητήρας 2,0 λίτρων ο οποίος αναλαμβάνει τον ρόλο γεννήτριας. Η συνδυαστική ισχύς της έκδοσης διαμορφώνεται σε 952 ίππους δηλαδή περίπου 50 περισσότερους από την κορυφαία ηλεκτρική έκδοση της Eletre. Βέβαια, το υψηλότερο βάρος της έκδοσης λόγω της πολυπλοκότητας του συνόλου, σημαίνει ότι το plug-in υβριδικό SUV είναι κατά τι βραδύτερο από την ηλεκτρική παραλλαγή του στη διαδικασία επιτάχυνσης των 0-100 χλμ./ώρα. Για την ακρίβεια, η Eletre X απαιτεί 3,3 δευτερόλεπτα για το συγκεκριμένο σπριντ, ούσα κατά 4/10 του δευτερολέπτου βραδύτερη.

Η αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία της έκδοσης χωρίς να υπολογίζει κανείς τον κινητήρα βενζίνης διαμορφώνεται σε 418 χλμ. ενώ η συνδυαστική αυτονομία ανέρχεται σε 1.411 χλμ. με βάση το πιο ευνοϊκό κινεζικό πρωτόκολλο μετρήσεων.

Η φόρτιση των μπαταριών απαιτεί περίπου 8 λεπτά με την προϋπόθεση σύνδεσης σε ταχυφορτιστή με ισχύ φόρτισης 150 kW. Επίσης με δεδομένη την διάταξη του συνόλου, ο οδηγός μπορεί να αξιοποιήσει τον συμβατικό κινητήρα για την επαναφόρτιση της μπαταρίας εν κινήσει με ρυθμό 25kWh σε ταχύτητες 110 χλμ./ώρα.

Τις προδιαγραφές της Eletre X συμπληρώνουν ένα σοφιστικέ σύστημα αερανάρτησης με αμορτισέρ διπλής βαλβίδας και ενεργές αντιστρεπτικές ράβδους που υποστηρίζονται από ένα παράλληλο κύκλωμα 48 Volt καθώς και ένα ισχυρό σύστημα πέδησης με δισκόφρενα 412 χιλιοστών και εξαπίστονες δαγκάνες.

Στις μεταβολές σε σχέση με την ηλεκτρική έκδοση συνυπολογίστε και το ανασχεδιασμένο μπροστινό τμήμα το οποίο έχει αποκτήσει εισαγωγές αέρα για την ψύξη του θερμικού κινητήρα ενώ, αυτονόητα, πίσω αν και επιμελώς κρυμμένες βρίσκονται οι απολήξεις της εξαγωγής.