Ένα από τα θρυλικότερα μοντέλα της Lotus, η σφηνοειδής Esprit S1 επέστρεψε –τουλάχιστον για λίγους– δια χειρός Encor, μιας βρετανικής φίρμας με έδρα το Έσσεξ και αρκετή εξοικείωση με εξωτικές κατασκευές των Porsche, Pagani, Aston Martin και Koenigsegg ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι ο επικεφαλής σχεδιασμού της φίρμας είναι ο Daniel Durrant, o σχεδιαστής που υπέγραψε την Lotus Emira.

«Η Esprit S1 ήταν μπροστά από την εποχή της, αυθεντική και χωρίς συμβιβασμούς. Το να αναδημιουργήσεις ένα τέτοιο σχέδιο είναι τεράστια ευθύνη. Με κάθε γραμμή που ανασχεδιάσαμε και κάθε απόφαση που πήραμε, προσπαθήσαμε να τιμήσουμε τις προθέσεις του αρχέτυπου και ταυτόχρονα να επιτύχουμε τη υψηλότερη δυνατή απόδοση, όπως ακριβώς υπόσχεται διαχρονικά το σχήμα του», τόνισε χαρακτηριστικά ο D. Durrant.

Αφετηρία για την Encor Series 1 αποτελεί η τελευταία γενιά της V8 Esprit με τους μηχανικούς της Encor να αξιοποιούν το ίδιο πλαίσιο και κινητήρα αλλά με σημαντικές βελτιώσεις. Έτσι ο twin-turbo V8 αποκτά σφυρήλατα πιστόνια, αναβαθμισμένο σύστημα εισαγωγής, νέα turbo, ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου γκαζιού και σύγχρονα συστήματα ψεκασμού και ψύξης. Το παζλ συμπληρώνει ένα νέο σύστημα εξαγωγής από χάλυβα.

Οι παραπάνω αλλαγές έχουν αυξήσει την ισχύ του V8 κινητήρα σε 405 ίππους και 475 Nm ροπής, μεγέθη που συνδυαστικά και με την εκτεταμένη χρήση ανθρακονήματος η οποία περιορίζει το βάρος σε 1.200 κιλά, αναμένεται να επιτρέπουν στην Series 1 τη δυνατότητα να επιταχύνει από 0-100 χλμ. σε χρόνο μόλις τεσσάρων δευτερολέπτων. Μιλώντας για ανθρακονήματα το απόλυτα αναγνωρίσιμο αμάξωμα δια χειρός Giugiaro αποτελείται εξολοκλήρου από αυτά μειώνοντας το βάρος αλλά και βελτιώνοντας τη στρεπτική ακαμψία.

Ανασχεδιασμένο είναι και το μηχανικό κιβώτιο πέντε σχέσεων το οποίο επωφελείται από διπλό συμπλέκτη, αναθεωρημένη κλιμάκωση και συμπληρώνεται από διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης, προσφέροντας ακρίβεια αλλά και ανθεκτικότητα που στο αρχέτυπο θα αποτελούσαν άπιαστο όνειρο.

Την εικόνα συμπληρώνουν αμορτισέρ της Bilstein με ελατήρια Eibach όπως στην πιο σκληροπυρηνική των Esprit με το διακριτικό 350 ενώ πίσω από τους τροχούς βρίσκονται δισκόφρενα της AP.

Στην ανακατασκευή έχει αξιοποιηθεί ένα υδραυλικά υποβοηθούμενο σύστημα διεύθυνσης αντί ηλεκτρικού προς όφελος μιας πιο συμμετοχικής και παραδοσιακής εμπειρίας.

Στις λεπτομέρειες, ξεχωρίζουν τα χαρακτηριστικά αναδυόμενα φώτα τα οποία έχουν διατηρηθεί σε αντίθεση με την πτύχωση στα πλευρά που έχει εξαλειφθεί προς όφελος μιας πιο καθαρής εικόνας και πλέον, λόγω των ανθρακονημάτων δεν είναι πλέον απαραίτητη.

Αυτό που έχει εκσυγχρονιστεί ακόμα περισσότερο είναι το εσωτερικό που αν και διατηρεί τις γνώριμες ρετρό επενδύσεις και αύρα έχει ενσωματώσει δύο οθόνες που προσφέρουν όλες τις σύγχρονες ψηφιακές ανέσεις. Στο ίδιο σκεπτικό εκσυγχρονισμού πολλά μέρη του εσωτερικού κατασκευάζονται από ανθρακόνημα ενώ την εικόνα συμπληρώνει ο ξύλινος επιλογέας σχέσεων.

Τα συστήματα infotainment, κλιματισμού και οι κάμερες έχουν εξελιχθεί από τη βρετανική εταιρεία Skyships με τρόπο που να μην διαταράξουν την «αναλογική» αίσθηση του αυτοκινήτου.

Όπως εξάλλου σημειώνει και η Encor, «αυτό το αυτοκίνητο έχει αναλογική καρδιά. Θέλαμε να αποφύγουμε την σύγχρονη υπερβολή. H τεχνολογία υπάρχει για να βελτιώσει την εμπειρία, όχι για να την κατακυριεύσει»

Για την ιστορία η ανακατασκευασμένη Esprit θα παραχθεί σε μόλις 50 αντίτυπα τα οποία ξεκινούν από μισό εκατομμύριο ευρώ.

