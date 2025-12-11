Η Lotus έχει ανακοινώσει την πρόθεσή να προσθέσει στις επιλογές της Eletre μια plug-in υβριδική έκδοση η οποία, υπό κανονικές συνθήκες, θα αποκαλυπτόταν όταν η βρετανική φίρμα το έκρινε. Ως συνήθως όμως για αυτοκίνητα που προορίζονται (και) για την αγορά της Κίνας, με δεδομένο ότι η σχετική τοπική νομοθεσία για βιομηχανικά προϊόντα προβλέπει την δημοσιοποίησή τους προ της έναρξης παραγωγής, η επίμαχη έκδοση της Eletre βλέπει νωρίτερα το φως της δημοσιότητας.

Μια πρώτη ματιά στις εξωτερικές της επιφάνειες δεν αποκαλύπτει σημαντικές διαφορές με την μέχρι σήμερα γνωστή αμιγώς ηλεκτρική έκδοση του μοναδικού SUV της Lotus. Στις λεπτομέρειες ωστόσο διακρίνεται μια νέα εισαγωγή αέρα στον μπροστινό τμήμα η οποία θα αναλάβει να καλύψει τις ανάγκες ψύξης του κινητήρα εσωτερικής καύσης καθώς και ενεργά πτερύγια γρίλιας χαμηλότερα. Τα δύο αυτά στοιχεία έχουν συμπαρασύρει τον σχεδιασμό του μπροστινού προφυλακτήρα χωρίς ωστόσο να έχει αλλάξει ριζικά η εικόνα του. Αντιστοίχως πίσω η μόνη διαφορά είναι η παρουσία των απολήξεων της εξάτμισης.

Σε ό,τι αφορά τα πιο κρίσιμα στοιχεία της νέας έκδοσης, βάσει των σχετικών ανακοινώσεων της Lotus, η Eletre PHEV θα προσφέρει συνδυαστική αυτονομία που θα ξεπερνά τα 1.000 χλμ. Οι Βρετανοί περιγράφουν την αρχιτεκτονική ως μια υβριδική πλατφόρμα 900V χαρακτηρίζοντας την τεχνολογία ως «Dual Hyper Charging».

Αν και η Lotus δεν έχει δώσει στη δημοσιότητα περισσότερες πληροφορίες, το επικρατέστερο σενάριο είναι να αξιοποιηθεί plug-in τεχνολογία από την κινεζική θυγατρική Zeekr και συγκεκριμένα το πολυτελές SUV Zeekr 9X το οποίο επωφελείται από τον συνδυασμό ενός turbo τετρακύλινδρου κινητήρα και τριών ηλεκτρικών μοτέρ με αποτέλεσμα συνδυαστική ισχύ 1.400 ίππων. Η μπαταρία που έχει χρησιμοποιηθεί στην υλοποίηση της Zeekr διαμορφώνεται σε 70 kWh προσφέροντας αυτονομία έως 355 χλμ. με βάση το πιο ευνοϊκό κινεζικό πρωτόκολλο εκπομπών ρύπων. Βέβαια στην περίπτωση του βρετανικού SUV η ισχύς αναμένεται να περιοριστεί σε 955 ίππους μέγεθος που όπως και να έχει εξακολουθεί να είναι μεγαλύτερο από της ηλεκτρικής έκδοσης

Στις προδιαγραφές της νέας έκδοσης θεωρήστε δεδομένη την παρουσία αερανάρτησης με παράλληλο ηλεκτρικό κύκλωμα 48 V και σύστημα εξισορρόπησης των κλίσεων του αμαξώματος υπό πίεση καθώς και όλα τα συνήθη χαρακτηριστικά που ακολουθούν και το αμιγώς ηλεκτρικό SUV της Lotus.

Περισσότερα θα μάθουμε τον Ιανουάριο οπότε και αναμένεται η επίσημη πρεμιέρα του μοντέλου με αρχικό προορισμό την αγορά της Κίνας και την Ευρώπη να ακολουθεί.

Να σημειωθεί ότι η Eletre δεν θα είναι το μοναδικό υβριδικό μοντέλο της Lotus καθώς όπως έχει αποκαλύψει η βρετανική φίρμα υπάρχει ακόμα ένα στα σκαριά το οποίο θα εμφανιστεί το 2027 και που προς το παρόν φέρει την κωδική ονομασία Vision X.