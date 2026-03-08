Τελ Αβίβ, Στρατής Αγγελής

Ένα μικρό νησί στον Κόλπο αποτελεί την αχίλλειο πτέρνα του ιρανικού πετρελαϊκού προγράμματος και ενδέχεται να γίνει πεδίο μάχης τις επόμενες ημέρες εφόσον ο Λευκός Οίκος διατάξει επιχείρηση βομβαρδισμού, ακόμα και απόβασης αμερικανικών ειδικών δυνάμεων.

Πρόκειται για το νησί Χαργκ (Kharg), 25 χλμ ανοιχτά των ιρανικών ακτών, όπου βρίσκεται ο μεγαλύτερος τερματικός σταθμός πετρελαίου της χώρας. Από αυτό το μακρόστενο νησί, έκτασης περίπου 20 τετρ χλμ, φορτωνόταν σε δεξαμενόπλοια, μέχρι πολύ πρόσφατα, το 80% έως 90% των εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν.

Οι επιτελείς του αμερικανικού Πενταγώνου έχουν εκπονήσει σχέδια για την κατάληψη του νησιού, όμως ο πρόεδρος Τραμπ φέρεται ότι διστάζει να ανάψει το πράσινο φως για τρεις λόγους.

Πρώτον, είναι ορατός ο κίνδυνος σοβαρών αμερικανικών απωλειών σε μια αποβατική επιχείρηση.

Δεύτερον, είναι πιθανό ότι θα ανατιναχτουν οι πετρελαϊκές εγκαταστάσεις ακόμα και αν δεν υπάρχει πρόθεση για κάτι τέτοιο.

Τρίτον, θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι σε περίπτωση αμερικανικής επίθεσης στο νησί Χαργκ, το Ιράν θα απαντήσει με μαζική επίθεση κατά των εγκαταστάσεων πετρελαίου σε όλες τις χώρες του Κόλπου, προκαλώντας ακόμα μεγαλύτερο σοκ στην παγκόσμια οικονομία.

Για τα αμερικάνικα σχέδια έχει ενημερωθεί το Ισραήλ, όμως κυβερνητικοί αξιωματούχοι αποφεύγουν κάθε σχόλιο. Ωστόσο, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Γιαΐρ Λαπίντ δήλωσε ότι το Ισραήλ “πρέπει να καταστρέψει όλες τις υποδομές πετρελαίου του Ιράν, μαζί και τις εγκαταστάσεις στο Χαργκ”, ώστε να συντριβεί η οικονομία και να καταρρεύσει το καθεστώς.

Η ισραηλινή αεροπορία ήδη βομβάρδισε και κατέστρεψε υποδομές στην περιοχή της Τεχεράνης. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, δεν αποκλείεται να πάρει μέρος στην επιχείρηση κατά του νησιού Χαργκ και μια επίλεκτη ισραηλινή μονάδα. Τυχόν καταστροφή του τερματικού σταθμού θα είχε μακροπρόθεσμα συνέπειες καθώς θα στερούσε από το Ιράν πολύτιμους πόρους για την ανοικοδόμηση, όταν και όπως τελειώσει ο πόλεμος.

Ο τερματικός σταθμός του Χαργκ ήταν μόνιμος στόχος της αεροπορίας του Σαντάμ Χουσεΐν στη διάρκεια του πολέμου μεταξύ του Ιράκ και του Ιράν (1980-1988) και υπέστη σοβαρές ζημιές. Οι εγκαταστάσεις επισκευάστηκαν και αναβαθμίστηκαν μετά από εκείνο τον πόλεμο ενώ ενισχύθηκε επίσης η στρατιωτική παρουσία των Φρουρών της Επανάστασης που ίσως βρεθούν σύντομα αντιμέτωποι με αμερικανούς πεζοναύτες.