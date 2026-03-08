Δεν ήταν μόνο θεατής, αλλά και σιωπηλός ο καγκελάριος Μερτς στο Οβάλ Όφις, όταν ο πρόεδρος Τραμπ επέκρινε, χωρίς να κατονομάζει, τον Ισπανό πρωθυπουργό, επειδή δεν ενέκρινε την χρήση στρατιωτικών βάσεων στην ισπανική επικράτεια για τον πόλεμο στο Ιράν. Και η Γερμανία; «Η Γερμανία είναι υπέροχη» είπε ο Τραμπ, «υποστηρίζει τις ΗΠΑ, μας αφήνει να προσγειωθούμε σε ορισμένες περιοχές και το εκτιμούμε, μας κάνει το έργο πιο εύκολο». Αλλά ποιες περιοχές;

Αμερικανική αεροπορική βάση Ραμστάιν

Ο Τραμπ αναφερόταν κυρίως στην αμερικανική αεροπορική βάση Ραμστάιν στο κρατίδιο της Ρηνανίας Παλατινάτο. Πρόκειται για την μεγαλύτερη αμερικανική βάση εκτός ΗΠΑ. Από εδώ σχεδιάζονται νατοϊκές επιχειρήσεις σε ολόκληρο τον κόσμο, αναλύονται δεδομένα αναγνώρισης και μεταφέρονται εντολές για drones στην περιοχή των επιχειρήσεων.

Είναι μια πόλη από μόνη της με στρατιωτική κοινότητα στη γύρω περιοχή που φτάνει τους 52.000 Αμερικανούς με τις οικογένειές τους. Δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών στο γερμανικό τύπο κάνουν λόγο για έντονη κινητικότητα. Στοιχεία από την πύλη Flightradar24 έδειξαν για παράδειγμα ότι την περασμένη Τετάρτη αρκετά αμερικανικά αεροσκάφη ήταν σταθμευμένα εκεί, συμπεριλαμβανομένου ενός Gulfstream C-37A, κάτι σαν αεροσκάφος VIP για υψηλόβαθμος κυβερνητικούς και στρατιωτικούς αξιωματούχους, αλλά και μέλη του Κογκρέσου.

Αλλά και πριν ξεκινήσει ο πόλεμος καταγράφηκε κινητικότητα ως αμερικανικός κόμβος στην καρδιά της Ευρώπης. Στρατιωτικά μεταφορικά αεροσκάφη προσγειώθηκαν και απογειώθηκαν για την Μ. Ανατολή, όπως Boeing C-17, Globenmaster III και Lockheed C-130. Τα πρώτα είναι σχεδιασμένα για ιδιαίτερα βαριά φορτία, μπορούν να μεταφέρουν έως και 77,5 τόνους άρματα μάχης, ελικόπτερα, στρατιώτες, εξοπλισμό, ιατρικό προσωπικό. Μέχρι στιγμής οι Αμερικανοί δεν έχουν χρησιμοποιήσει χερσαίες δυνάμεις στο Ιράν, αλλά ο Τραμπ δεν φαίνεται να το έχει αποκλείσει.

Τα μεταγωγικά Lockheed C-130 μπορoύν να μεταφέρουν περίπου 20 τόνους. Τι μετέφεραν τα ήδη σταθμευμένα αεροσκάφη, δεν είναι γνωστό. Στις 25 Ιανουαρίου προσγειώθηκε ένα EA-37B Compass Call, ένα σύγχρονο αεροσκάφος για ηλεκτρονικό πόλεμο. Πρόκειται για την πρώτη επιβεβαιωμένη ανάπτυξη αυτού του προηγμένου συστήματος ηλεκτρονικού πολέμου σε ευρωπαϊκή επικράτεια.

Αξίζει δε να σημειωθεί ότι μέχρι το 2027 κοντά στη βάση θα είναι έτοιμο το μεγαλύτερο αμερικανικό στρατιωτικό νοσοκομείο εκτός ΗΠΑ με πάνω από 4.000 δωμάτια σε επιφάνεια 90.000 τμ. που θα αντικαταστήσει το υπάρχον.

Aεροπορική βάση Spangdahlem

Όμως φαίνεται ότι υπάρχει κι άλλη μια βάση στο ίδιο κρατίδιο που χρησιμοποιείται για τον πόλεμο στο Ιράν, η αεροπορική βάση στο Spangdahlem. Από τα δεδομένα πτήσεων προκύπτει μεγάλη κινητικότητα τις τελευταίες ημέρες.

Την περασμένη Τετάρτη εντοπίστηκαν πέντε C-17, ενώ αμερικανικά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για πολλά μαχητικά F-16 που είχαν μεταφερθεί εκεί για να χρησιμοποιηθούν σε αποστολές στην Μ. Ανατολή. Στο ειδικευμένο περιοδικό Air and Space Forces αναφέρθηκε ότι θα χρησιμοποιηθούν στο Ιράν για την καταπολέμηση της αντιαεροπορικής άμυνας. Βρετανικά μέσα, όπως το BBC και το Sky News, μετέδωσαν ότι η βάση λειτουργεί πλέον 24 ώρες την ημέρα. Την περασμένη Τρίτη για παράδειγμα προσγειώθηκαν 161 αεροσκάφη και στις δύο αεροπορικές βάσεις κι άλλα 246 απογειώθηκαν.

Η γερμανική τοπική εφημερίδα Trierische Volksfreund έγραψε ότι διαγράφηκαν όλα τα ρεπό των Αμερικανών στρατιωτών, ενώ ντόπιοι παραπονιούνται για εκκωφαντικό θόρυβο από προσγειώσεις και απογειώσεις μέρα-νύχτα. Όποιος έχει παρακολουθήσει από κοντά τον πόλεμο στο Ιράκ, δεν μπορεί παρά να σημειώσει ομοιότητες.

Όπως και ο σοσιαλδημοκράτης καγκελάριος Σρέντερ, έτσι και ο Χριστιανοδημοκράτης Φρίντριχ Μερτς αποκλείει στρατιωτική εμπλοκή της Γερμανίας. Αλλά ο Μερτς, ο οποίος σπούδασε στη Νομική Βόννης, μίλησε για «διλήμματα» και είπε ότι «δεν είναι ώρα για διαλέξεις (διεθνούς δικαίου) στους εταίρους μας … παρά τις αμφιβολίες μας μοιραζόμαστε πολλούς από τους στόχους».

Το (ταλαίπωρο) διεθνές δίκαιο

Όταν τρεις ημέρες μετά το πρώτο αμερικανοϊσραηλινό σφυροκόπημα στο Ιράν αξιωματούχοι στο γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών κάλεσαν τον Ιρανό πρέσβη στο Βερολίνο ζητώντας εξηγήσεις για τις ιρανικές επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις σε γειτονικές χώρες του Ιράν, είχαν ασφαλώς στο νου τους και τις δύο αμερικανικές βάσεις στη γερμανική επικράτεια.

Οι Σοσιαλδημοκράτες, κυβερνητικός εταίρος του Μερτς, τοποθετήθηκαν με σαφήνεια κατά του πολέμου. «Σας το λέω ξεκάθαρα, αυτός ο πόλεμος δεν είναι δικός μας, δεν θα συμμετάσχουμε» δήλωσε στο δίκτυο RND ο Λαρς Κλινγκμπάιλ, αντικαγκελάριος και υπουργός Οικονομικών. Ο σοσιαλδημοκράτης Ρολφ Μίτσενιχ, ειδικός σε θέμα εξωτερικής πολιτικής, δεν απέκλεισε να εξετάσει τον περιορισμό χρήσης των δύο αμερικανικών βάσεων, εφόσον αποδειχθούν ενέργειες ενάντια στο διεθνές δίκαιο.

Επ’ αυτού υπάρχει γνωμοδότηση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής, η οποία καλεί την κυβέρνηση “να μην ανεχθεί στρατιωτικές επιχειρήσεις από το Ramstein, εφόσον αποδειχθεί ότι παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο”. Βέβαια υπάρχει απόφαση του Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου της Καρλσρούης του 2025 που ανοίγει ένα παράθυρο μόνο για επιθέσεις με drone. Η συγκεκριμένη απόφαση αφορούσε επιθέσεις στην Υεμένη.

Φόβοι για τρομοκρατικές επιθέσεις

Από την υπόλοιπη αντιπολίτευση η Αριστερά και ο Συνασπισμός Βάγκενκνεχτ BSW τάχθηκαν κατά της χρήσης των αμερικανικών βάσεων σε γερμανικό έδαφος για πολέμους που παραβιάζουν το διεθνές δίκιο.

Ο επικεφαλής της BSW Φάμπιο ντε Μάσι είπε στο γαλλικό πρακτορείο AFP ότι εάν ο Μερτς εκπροσωπούσε τα γερμανικά κι ευρωπαϊκά συμφέροντα, θα απαγόρευε όπως και η Ισπανία, τη χρήση των δύο βάσεων γι αυτόν τον πόλεμο. Στο κυβερνητικό μπρίφινγκ της περασμένης Παρασκευής, ένας δημοσιογράφος το ρώτησε ωμά: “Είναι ρεαλιστικό το σενάριο να στείλει το Ιράν πύραυλο στη Γερμανία”; Δεν περίμενε βέβαια απάντηση. Γιατί ο κίνδυνος είναι πιο κοντινός.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος προειδοποίησε για πιθανές πράξεις εκδίκησης σε εβραϊκούς στόχους, συναγωγές ή σχολεία. Και ο Όμιντ Νούριπουρ, από το κόμμα των Πρασίνων που γεννήθηκε στην Τεχεράνη πιστεύει ότι οι ιρανικές υπηρεσίες πληροφοριών είναι ικανές να κάνουν επιθέσεις στην Ευρώπη και τη Γερμανία. «Το ιρανικό καθεστώς ενεργεί επιθετικά» είπε μιλώντας στο τηλεοπτικό κανάλι Phoenix. «Στο στόχαστρο βρίσκονται Εβραίοι, Ισραηλινοί, Αμερικανοί, άνθρωποι από την ιρανική διασπορά, αλλά και την Μπούντεσβερ».