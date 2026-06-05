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Ακόμη μία δημοσκόπηση, αυτή της Metron Analysis, έδειξε το ΠαΣοΚ να υποχωρεί σε ποσοστά και θέσεις στην κατάταξη κομμάτων. Συγκεκριμένα, στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία παραμένει σταθερή σε σχέση με τον Απρίλιο, στο 28,5%, ενώ στη δεύτερη θέση εμφανίζεται το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα με 15,2%. Το ΠαΣοΚ είναι τρίτο με 11,2% και στην τέταρτη θέση βρίσκεται το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού με 10,4%.

Τι βλέπει το ΠαΣοΚ πίσω από την άνοδο του κόμματος Τσίπρα

Στη Χαριλάου Τρικούπη, παραμένουν ψύχραιμοι και τονίζουν πως το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στερείται προγράμματος και στελεχών και σε αυτούς τους λόγους βασίζουν την εκτίμηση τους, πως θα ξεφουσκώσει. Επισημαίνουν δε πως αυτή τη στιγμή, περνάει την περίοδο χάριτος ως νεοσύστατος πολιτικός φορέας και πως η «πολυγλωσσία των στελεχών του, που βγαίνουν στα κανάλια, όπως η Θέωνη Κουφονικολάκου, ο Νικος Νιφούδης και ο Αντώνης Σαουλίδης, έχει αρχίσει να φαίνεται και να καταγράφεται. Κάτι που στο μέλλον θα δημιουργήσει προβλήματα».

Η επίθεση Ανδρουλάκη σε Τσίπρα και Μητσοτάκη

Την ίδια ώρα, ο Νίκος Ανδρουλάκης, από τη Νέα Ιωνία όπου βρέθηκε, προκειμένου να επικοινωνήσει το πρόγραμμα του ΠαΣοΚ, δηλώνει πως «ψάχνουν μπαμπούλα για να στερέψουν τη συζήτηση από τα πραγματικά προβλήματα και να την πάνε αλλού. Θα έχουμε ανοικτές ή κλειστές τράπεζες; Θα έχει η θάλασσα σύνορα ή δε θα έχει; Αυτό βολεύει τη Νέα Δημοκρατία». Ενώ στη συνέχεια, υπογραμμίζει πως «εμείς λέμε ότι κρίθηκαν, είχαν την ευκαιρία. Πέντε χρόνια ο κ. Τσίπρας και επτά χρόνια ο κ. Μητσοτάκης. Είναι αρκετά 12 χρόνια πισωγυρίσματος. Μαζί θα πάμε την Ελλάδα μπροστά. Για να γίνουμε μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα, όπου θα λειτουργεί η δικαιοσύνη, το κράτος δικαίου και το κοινωνικό κράτος».

Το σχέδιο για να αλλάξει το δημοσκοπικό κλίμα

Στο πλαίσιο αυτό, των δημοσκοπικών ευρημάτων, αλλά και των «12 χρόνων πισωγυρίσματος», συνεδριάζει σήμερα στις 12:00 το Πολιτικό Συμβούλιο και τόσο η στρατηγική του κόμματος για την ανατροπή της εικόνας των μετρήσεων, όσο όμως και η τακτική του κόμματος το επόμενο διάστημα, αναμένεται να συζητηθούν και να αναλυθούν.

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Η ομάδα που φιλοδοξεί να εκπέμψει εικόνα κυβερνησιμότητας

Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ θα ανακοινώσει εννέα κύκλους πολιτικής, με τρία έως τέσσερα στελέχη ο καθένας. Σκοπός είναι να δημιουργηθεί μία ομάδα κρούσης, που θα αξιοποιήσει τα στελέχη εκείνα που θα βγουν μπροστά, το επόμενο διάστημα και να δείξουν μία εικόνα ενότητας, αλλά και κυβερνησιμότητας. Για αυτό τον λόγο, θα μετέχουν όλοι οι κορυφαίοι, όπως οι Δημήτρης Μάντζος, Παύλος Χρηστίδης, Παύλος Γερουλάνος, Μανώλης Χριστοδουλάκης, Μιλένα Αποστολάκη, Άννα Διαμαντοπούλου, αλλά και λιγότερο προβεβλημένα στελέχη, που έχουν εργαστεί στους τομείς τους και έχουν παράξει αποτέλεσμα, όπως είναι ο Κώστας Μαθιουδάκης, που είναι ο Γραμματέας του Τομέα Ενέργειας, καθώς και ο τομεάρχης Ανάπτυξης του ΠαΣοΚ και πρώην πρύτανης, Κωνσταντίνος Γάτσιος. Ενώ αξίζει να αναφερθεί πως, ανάμεσα στα ονόματα που θα ανακοινωθούν, θα είναι και αυτό του Γιάννη Πανούση, που προέρχεται από την επιτροπή διεύρυνσης και συμπαράταξης και στο παρελθόν ήταν μέλος της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

Ποια άλλα στελέχη αναλαμβάνουν ρόλο πρώτης γραμμής

Εκτός όμως από την ανακοίνωση της ομάδας κρούσης, που όπως αναφέρουν από τη Χαρίλαου Τρικούπη θα αποτελεί ουσιαστικά και τους «αυριανούς υπουργούς της κυβέρνησης ΠαΣοΚ», ο κ. Ανδρουλάκης θα μοιράσει σήμερα και περιοχές ευθύνης δράσεων. Η αρχική κατανομή θα γίνει ανά περιφέρεια. Βουλευτές και μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου, που θα είναι μέλη των συγκεκριμένων ομάδων, θα είναι υπεύθυνοι για τη σύγκληση των περιφερειακών συμβουλίων, θα αναλάβουν να τρέξουν καμπάνιες και να προγραμματίζουν δράσεις σε κάθε νομό.

Η κίνηση αυτή δείχνει πως η Χαριλάου Τρικούπη μπαίνει όχι μόνο σε πολιτική, αλλά και σε οργανωτική διάταξη μάχης και μάλιστα με ένα «αποκεντρωτικό μοντέλο διοίκησης», όπως εξηγεί στο «Βήμα» συνεργάτης του προέδρου του ΠαΣοΚ.