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Στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Εφετείου αναμένεται να καθίσει σήμερα ο πρώην καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου, Δημήτρης Λιγνάδης, για την εκδίκαση της υπόθεσής του σε δεύτερο βαθμό, για βιασμούς αγοριών.

Η διαδικασία είχε αναβληθεί τρεις φορές τα προηγούμενα χρόνια και πλέον το Εφετείο καλείται να εξετάσει εκ νέου όλα τα δεδομένα της πολύκροτης υπόθεσης, που απασχόλησε έντονα την κοινή γνώμη και τον καλλιτεχνικό χώρο.

Η πρωτόδικη καταδίκη και η αναστολή της ποινής

Τον Ιούλιο του 2022, ο Δημήτρης Λιγνάδης καταδικάστηκε κατά πλειοψηφία (4-3) σε συνολική ποινή κάθειρξης 12 ετών, καθώς κρίθηκε ένοχος για δύο βιασμούς 17χρονων αγοριών, που φέρονται να τελέστηκαν το 2015, στην Αθήνα και την Επίδαυρο.

Παρά την καταδίκη του, το δικαστήριο είχε αποφασίσει να χορηγήσει ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεσή του, με αποτέλεσμα να παραμείνει ελεύθερος, υπό περιοριστικούς όρους, μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό.

Πριν από την πρωτόδικη απόφαση, είχε παραμείνει προσωρινά κρατούμενος για 17 μήνες.

Τι ζητά η Εισαγγελία Εφετών

Η σημερινή διαδικασία αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς το Εφετείο δε θα εξετάσει μόνο την έφεση που έχει ασκήσει ο κατηγορούμενος, αλλά και εκείνη της Εισαγγελίας Εφετών.

Η εισαγγελική παρέμβαση ζητά την επανεξέταση της αθωωτικής κρίσης, για ακόμη μία υπόθεση που αφορά καταγγελία βιασμού 16χρονου, ενώ παράλληλα θέτει ζήτημα επανεκτίμησης της ποινής που επιβλήθηκε πρωτοδίκως.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο αυστηρότερης απόφασης

Με βάση τα αιτήματα της Εισαγγελίας, το Μικτό Ορκωτό Εφετείο έχει τη δυνατότητα να επανεκτιμήσει, τόσο το εύρος των κατηγοριών όσο και το ύψος της ποινής.

Αυτό σημαίνει ότι ο Δημήτρης Λιγνάδης βρίσκεται αντιμέτωπος, όχι μόνο με την επικύρωση της πρωτόδικης απόφασης, αλλά και με το ενδεχόμενο βαρύτερης ποινικής μεταχείρισης, εφόσον το δικαστήριο καταλήξει σε διαφορετική κρίση από εκείνη του πρώτου βαθμού.