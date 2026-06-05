Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Με τα μαθήματα προσανατολισμού συνεχίζονται σήμερα, Παρασκευή 5 Ιουνίου, οι Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026 για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων, με χιλιάδες μαθητές να δίνουν τη μάχη για μια θέση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Τα μαθήματα στα οποία εξετάζονται σήμερα οι υποψήφιοι

Οι υποψήφιοι των ΓΕΛ εξετάζονται σήμερα στα μαθήματα:

Λατινικά για την Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών

Χημεία για την Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας

Πληροφορική για την Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής

Οι εξετάσεις ξεκινούν στις 08:30, ενώ οι μαθητές θα πρέπει να βρίσκονται στις αίθουσες έως τις 08:00. Η διάρκεια εξέτασης είναι τρεις ώρες.

Πότε ολοκληρώνονται οι εξετάσεις για τα ΓΕΛ

Η αυλαία των μαθημάτων προσανατολισμού για τα Γενικά Λύκεια πέφτει τη Δευτέρα 8 Ιουνίου, όταν οι υποψήφιοι θα εξεταστούν:

Ιστορία

Φυσική

Οικονομία

Τα συγκεκριμένα μαθήματα αποτελούν τον τελευταίο μεγάλο σταθμό πριν από την ολοκλήρωση της βασικής εξεταστικής διαδικασίας για τους μαθητές των ΓΕΛ.

Το πρόγραμμα των Πανελλαδικών για τα ΕΠΑΛ

Οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ συνεχίζουν τις εξετάσεις ειδικοτήτων με το ακόλουθο πρόγραμμα:

Σάββατο 6 Ιουνίου

Ηλεκτροτεχνία 2

Αρχιτεκτονικό Σχέδιο

Προγραμματισμός Υπολογιστών

Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης

Τρίτη 9 Ιουνίου

Υγιεινή

Ναυτικό Δίκαιο – Διεθνείς Κανονισμοί στη Ναυτιλία – Εφαρμογές

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης (ΑΟΔ)

Στοιχεία Μηχανών

Πέμπτη 11 Ιουνίου

Ηλεκτρικές Μηχανές

Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις

Ναυσιπλοΐα II

Ναυτικές Μηχανές

Σάββατο 13 Ιουνίου

Τεχνολογία Υλικών

Οικοδομική

Μηχανές Εσωτερικής Καύσης II

Ψηφιακά Συστήματα

Δευτέρα 15 Ιουνίου

Στοιχεία Ψύξης – Κλιματισμού

Κινητήρες Αεροσκαφών

Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων

Ειδικά μαθήματα: Οι ημερομηνίες που πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι

Από τις 16 έως και τις 25 Ιουνίου, θα διεξαχθούν οι εξετάσεις των ειδικών και μουσικών μαθημάτων για τους υποψηφίους ΓΕΛ και ΕΠΑΛ.

Η αρχή γίνεται με τα Αγγλικά στις 16 Ιουνίου, ενώ ακολουθούν το Ελεύθερο και το Γραμμικό Σχέδιο, οι ξένες γλώσσες (Γερμανικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Ισπανικά) και τα μουσικά μαθήματα.

Τι πρέπει να προσέξουν οι υποψήφιοι

Το υπουργείο Παιδείας υπενθυμίζει ότι η έγκαιρη προσέλευση στα εξεταστικά κέντρα είναι απαραίτητη. Για τα μαθήματα που ξεκινούν στις 08:30, οι υποψήφιοι πρέπει να βρίσκονται στις αίθουσες έως τις 08:00, ενώ για όσα ξεκινούν στις 10:00 η προσέλευση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 09:30.

Παράλληλα, οι υποψήφιοι που διεκδικούν την εισαγωγή τους στα ΤΕΦΑΑ θα πρέπει να συμμετάσχουν στις υγειονομικές εξετάσεις και τις πρακτικές δοκιμασίες που θα πραγματοποιηθούν από τις 16 έως τις 27 Ιουνίου.