Μετά από δέκα περιφερειακές συνδιασκέψεις, όπου αναδείχθηκαν ζητήματα όπως το δημογραφικό, το αγροτικό και το αυξανόμενο κόστος ζωής, το ΠαΣοΚ στρέφει πλέον το βάρος του στην Αττική.

Πρόκειται για μια κίνηση με σαφή στρατηγικό σχεδιασμό και σταθερά βήματα, που αρχίζει να αποδίδει, καθώς η εικόνα του κόμματος στο λεκανοπέδιο παρουσιάζει αξιόλογη μεταβολή. Οι αίθουσες των εκδηλώσεων γεμίζουν, οι βουλευτές πραγματοποιούν ανοιχτές συγκεντρώσεις και συμμετέχουν, ξανά, σε πορείες και συλλαλητήρια.

Ενδεικτικό της τάσης αυτής είναι επίσης το αποτύπωμα των δημοσκοπήσεων που έχει στα χέρια της η Χαριλάου Τρικούπη. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα που έφτασε στα χέρια κορυφαίων στελεχών του ΠαΣοΚ, στην Αττική καταγράφεται αξιοσημείωτη άνοδος, που αφήνει πίσω της τα μονοψήφια νούμερα των προηγούμενων ετών. Συγκεκριμένα, στον Νότιο Τομέα Αθηνών «το ΠαΣοΚ συγκεντρώνει 13%, από το 7,5% που είχε λάβει στις εκλογές του 2023», δηλώνει στο «Βήμα» υψηλόβαθμο κομματικό στέλεχος. Παρόμοια εικόνα εμφανίζεται όμως και στην Α’ Αθηνών, καθώς και εδώ υπάρχει άνοδος «από το 7% στο 11%».

Η αντεπίθεση στην Αττική

Η ανοδική αυτή πορεία, ιδίως σε μια περιοχή που κατά την προηγούμενη δεκαετία αποτέλεσε την «αχίλλειο πτέρνα» του κόμματος, προκαλεί ικανοποίηση στη Χαριλάου Τρικούπη. Στελέχη αποδίδουν την αλλαγή εικόνας στη «δομική αντιπολίτευση», τον τεκμηριωμένο προγραμματικό λόγο και τον σεβασμό στους θεσμούς. Στοιχεία που, όπως υποστηρίζουν, αντιπροσωπεύουν και το πολιτικό στίγμα του ΠαΣοΚ.

Το σχέδιο

Η αρχή της αντεπίθεσης όμως τοποθετείται στον Νοέμβριο, όταν κωδικοποιήθηκε το κυβερνητικό πρόγραμμα και εκδόθηκε σε έντυπη μορφή. Το οργανωτικό του ΠαΣοΚ συγκρότησε κλιμάκια και το πρόγραμμα ξεκίνησε να διανέμεται σε γειτονιές του λεκανοπεδίου. Η πρωτοβουλία αυτή είχε διπλό όφελος: αφενός βοήθησε στη συστηματική προβολή των προτάσεων και αφετέρου συνέβαλε στην επανασύνδεση του ΠαΣοΚ με τη βάση του, που είχε απομακρυνθεί μετά την εποχή των μνημονίων.

Παράλληλα, ο πρόεδρος του κόμματος, Νίκος Ανδρουλάκης, με στοχευμένες εξορμήσεις σε προάστια της Αττικής, υιοθέτησε το λεγόμενο «μοντέλο Μοσχάτου», αναλαμβάνοντας προσωπική δράση. Περιόδευσε σε περιοχές που «έχουν πληγεί από την κυβερνητική πολιτική», συνομίλησε με κατοίκους και επαγγελματίες για την ακρίβεια, τις ανισότητες και την ασφάλεια και, στο τέλος κάθε επίσκεψης, παρουσίαζε συγκεκριμένες προτάσεις για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Η δυναμική συνέχεια

Στις αρχές Δεκεμβρίου ενεργοποιήθηκε ειδικό σχέδιο που αφορά αποκλειστικά το λεκανοπέδιο. Ο Νίκος Ανδρουλάκης επιστράτευσε τους μηχανικούς της παράταξης στο ΤΕΕ, προκειμένου να βρεθούν λύσεις για τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι στην Αττική, όπως είναι το κυκλοφοριακό, οι δημόσιες συγκοινωνίες και η αντιπλημμυρική θωράκιση. Ο επικεφαλής της παράταξης στο ΤΕΕ, Νίκος Μήλης, ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα, ανέλαβε πρωτοβουλίες και άνοιξε κύκλο διαλόγου με επιστήμονες και εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης. Η οργανωμένη δουλειά παρουσιάστηκε μέσα από εκδηλώσεις που είχαν το ίδιο μοτίβο, με θεματικά πάνελ διαλόγου, συζήτηση και στο τέλος εξαγωγή συμπερασμάτων.

Ιδιαίτερη βαρύτητα στην προσπάθεια αυτή αποδίδεται και στη συμβολή των δημάρχων, οι οποίοι, γνωρίζοντας τόσο την καθημερινότητα των πολιτών όσο και τις δυσλειτουργίες του κρατικού μηχανισμού, συμμετέχουν στη διαμόρφωση και την προώθηση των προτάσεων αυτών, που αποτελούν και προεκλογική δέσμευση του ΠαΣοΚ. Αξίζει επίσης να σημειωθεί πως το συγκεκριμένο μοντέλο συνδιαμόρφωσης προτάσεων του ΠαΣοΚ μαζί με τη Δημοκρατική Συμπαράταξη Μηχανικών έχει ήδη κριθεί ως επιτυχημένο και αποτελεσματικό και αναμένεται να συνεχιστεί το επόμενο διάστημα.

Καμπάνιες

Στην προσπάθεια προβολής και επικοινωνίας των προτάσεων του ΠαΣοΚ εντάσσεται και η ενισχυμένη παρουσία του προέδρου του κόμματος το τελευταίο διάστημα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτέλεσε βίντεο του κ. Ανδρουλάκη μέσα από αυτοκίνητο, με θέμα το κυκλοφοριακό στην Αττική, το οποίο σημείωσε σημαντική απήχηση στο TikTok.

Επίσης, η ραδιοφωνική καμπάνια που έγινε για τις προτάσεις στο κυκλοφοριακό θεωρήθηκε αρκετά έξυπνη κίνηση. Οι υπεύθυνοι εστίασαν σε ραδιοφωνικούς σταθμούς που ακούν οι οδηγοί κι έτσι συνδέθηκε η καμπάνια του ΠαΣοΚ με τους άμεσα ενδιαφερόμενους που ταλαιπωρούνται στην κίνηση και μάλιστα σε πρώτο χρόνο.

Τα πρόσωπα

Για την αύξηση των ποσοστών του ΠαΣοΚ στην Αττική, κομματικές πηγές αποδίδουν καθοριστικό ρόλο και στο γεγονός πως πολλά κορυφαία στελέχη έχουν εκφράσει επιθυμία να είναι υποψήφιοι βουλευτές και έχουν ξεκινήσει ήδη τον προεκλογικό τους αγώνα. Ο ανταγωνισμός αυτός φαίνεται πως λειτουργεί ευνοϊκά για τη Χαριλάου Τρικούπη, καθώς όσο πιο πολλοί είναι εκείνοι που εμφανίζονται στην κοινωνία να επικοινωνούν το πρόγραμμα του κόμματος, τόσο το καλύτερο για το ΠαΣοΚ.

Στον Νότιο Τομέα, πέραν του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου Παύλου Χρηστίδη και της Τόνιας Αντωνίου, υποψηφιότητα αναμένεται να θέσουν η υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού Άννα Διαμαντοπούλου και ο τομεάρχης Δικαιοσύνης Χρήστος Κακλαμάνης. Αντίστοιχα, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Δημήτρης Μάντζος προσανατολίζεται στον Βόρειο Τομέα, εκεί όπου είναι βουλευτής η Μιλένα Αποστολάκη, ο συντονιστής της ομάδας προγράμματος Λευτέρης Καρχιμάκης αναμένεται να διεκδικήσει την έδρα που κατέχει η Νάντια Γιαννακοπούλου στη Δυτική Αθήνα, ενώ ο υπερτομεάρχης Γιάννης Ράπτης θα είναι υποψήφιος στην Ανατολική Αττική, εκεί όπου είναι βουλευτής ο Μανώλης Χριστοδουλάκης.

Με το βλέμμα στραμμένο στην Αττική, η Χαριλάου Τρικούπη δείχνει πως επιχειρεί να μετατρέψει τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης σε σταθερή πολιτική δυναμική, επενδύοντας σε οργανωμένο σχέδιο με σαφή τεκμηριωμένο λόγο.