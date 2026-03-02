Στη Χαριλάου Τρικούπη υπάρχει η πεποίθηση πως η δικαστική απόφαση για το σκάνδαλο των υποκλοπών μετέφερε την πίεση στη Νέα Δημοκρατία και δικαίωσε τον Νίκο Ανδρουλάκη. Την ίδια ώρα, η ηγεσία του κόμματος προετοιμάζει τις επόμενες πολιτικές της πρωτοβουλίες, επιδιώκοντας να κεφαλαιοποιήσει τη συγκυρία, ενώ παρακολουθεί στενά και τις διεθνείς εξελίξεις, με ιδιαίτερη έμφαση στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και τις γεωπολιτικές του προεκτάσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, το ΠαΣοΚ δίνει βαρύτητα στις επιπτώσεις που ενδέχεται να υπάρξουν για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, την ενεργειακή σταθερότητα, αλλά και την ελληνική εξωτερική πολιτική. Παράλληλα, επιχειρεί να διαμορφώσει σαφή και τεκμηριωμένη θέση απέναντι σε ένα ρευστό διεθνές περιβάλλον.

Ειρηνική λύση άμεσα

Ισραήλ και Ιράν μετρούν νεκρούς, τραυματίες, αλλά και πληγές που αφήνουν πίσω τους οι πυραυλικές επιθέσεις εκατέρωθεν. Το ενδεχόμενο γενίκευσης του πολέμου είναι ορατό, και υπό αυτές τις συνθήκες αναζητείται τρόπος εκτόνωσης της εμπόλεμης κατάστασης.

Στο ΠαΣοΚ παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις και κάνουν λόγο για ανάγκη ειρηνικής λύσης, που θα έρθει μέσα από τη διπλωματία. Σχεδόν από την πρώτη στιγμή η Χαριλάου Τρικούπη εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία καλεί τη διεθνή κοινότητα «όπως εκφράζεται από τους διεθνείς οργανισμούς, να καλέσει όλα τα εμπλεκόμενα μέρη σε αυτοσυγκράτηση και την επιστροφή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

Επίσης, στην ίδια ανακοίνωση τονίζει πως «η Ελλάδα, ως Μη Μόνιμο Μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και Κράτος-Μέλος της ΕΕ, οφείλει να στηρίξει κάθε αναγκαία πρωτοβουλία για την ενεργοποίηση της διεθνούς κοινότητας προς την κατεύθυνση της ειρήνευσης και της σταθερότητας».

Οδύνη για τις μαθήτριες και τους μαθητές

Στον πόλεμο και την ανάγκη για άμεση κατάπαυση του πυρός αναφέρθηκε και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ στην επίσκεψη του στο Λιτόχωρο, για τις εκδηλώσεις για την 148η επέτειο της επανάστασης του Ολύμπου, εξέφρασε την οδύνη του «για τον άδικο χαμό των μαθητριών και των μαθητών στο Ιράν από τους βομβαρδισμούς του Ισραήλ». Ενώ επεσήμανε πως «η Μέση Ανατολή φλέγεται ξανά. Για να έχουμε ειρήνη και σταθερότητα προϋποθέσεις είναι: Η διπλωματία, η συνεννόηση και ο σεβασμός στο διεθνές δίκαιο».

Επανέναρξη των διαπραγματεύσεων

Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και η τοποθέτηση του Δημήτρη Μάντζου. Ο υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Εξωτερικών υποθέσεων του ΠαΣοΚ μιλώντας στο ΒΗΜΑ εστίασε στον ρόλο που πρέπει να έχει η διεθνής κοινότητα αυτές τι κρίσιμες ώρες. «Η διεθνής κοινότητα οφείλει να αναλάβει πρωτοβουλίες για την άμεση ειρήνευση και σταθεροποίηση, καθώς και την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για τον έλεγχο και τον περιορισμό των πυρηνικών προγραμμάτων της Τεχεράνης» σημειώνει χαρακτηριστικά και συνεχίζει υπογραμμίζοντας πως «η κλιμάκωση της κατάστασης στη Μέση Ανατολή προκαλεί ήδη παγκόσμια ανησυχία μπροστά στο ενδεχόμενο περιφερειακής ανάφλεξης. Ο πόλεμος και η παρατεταμένη ένοπλη σύρραξη δεν μπορούν ποτέ να αποτελούν τη λύση. Η διπλωματία ήταν και παραμένει η μόνη οδός για την ειρήνη, τη σταθερότητα, την πυρηνική ασφάλεια και τον σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων στο Ιράν και στην ευρύτερη περιοχή» δήλωσε χαρακτηριστικά.