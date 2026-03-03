Σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη πολιτική συγκυρία, ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, πυκνώνει τις δράσεις του, έχοντας προγραμματίσει για σήμερα διαδοχικές επαφές και ομιλίες.

Πολλαπλή δράση

Στις 11:00 θα συναντηθεί στη Βουλή με τις Ενώσεις Προέδρων Κοινοτήτων των νομών Μεσσηνίας, Καρδίτσας, Γρεβενών, Ρεθύμνου, Ιωαννίνων και Αρκαδίας, ανοίγοντας τη συζήτηση για τον νέο κώδικα δήμων και τις ισορροπίες στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Αμέσως μετά, στις 12:00 θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, προκειμένου να ενημερωθεί για τις εξελίξεις στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Ενώ το απόγευμα, στις 19:30, θα μιλήσει σε εκδήλωση που συνδιοργανώνει το ΠαΣοΚ με τη Δημοκρατική Συμπαράταξη Μηχανικών (ΔΗΣΥΜ) του ΤΕΕ με θέμα: «Διαχείριση πλημμυρικού κινδύνου στην Αττική -Διάλογος και μέτρα για έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό».

Κύκλος θεματικών παρεμβάσεων από το ΠαΣοΚ

Η εκδήλωση αυτή που αφορά ουσιαστικά την αντιπλημμυρική θωράκιση της Αττικής, έρχεται μετά τις πρόσφατες καταστροφές στο λεκανοπέδιο που στέρησαν τη ζωή σε μία γυναίκα στην Άνω Γλυφάδα. Επίσης, είναι η δεύτερη εκδήλωση που γίνεται με τον ίδιο τρόπο, μετά από αυτή που αφορούσε το κυκλοφοριακό και τις δημόσιες συγκοινωνίες, στην οποία εξήχθησαν χρήσιμα συμπεράσματα. Τα συμπεράσματα αυτά οδήγησαν σε ολοκληρωμένες προτάσεις και μπήκαν στο πρόγραμμα του ΠαΣοΚ. Κάποιες προτάσεις μάλιστα επικοινωνήθηκαν με προσωπικό βίντεο στο τικ τοκ από τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ φαίνεται πως έκρινε επιτυχημένο το μοντέλο αυτό των εκδηλώσεων που συνδιοργάνωνει το ΠαΣοΚ μαζί με το ΤΕΕ και παράλληλα, δείχνει να εμπιστεύεται για αυτά τα μεγάλα θέματα που αφορούν την Αττική τον επικεφαλής της παράταξης των μηχανικών Νίκο Μήλη που τρέχει και τη σημερινή διαδικασία.

Ο πλημμυρικός κίνδυνος στην Αττική και η αντιπλημμυρική θωράκιση

Ο ίδιος με δήλωση του στο Βήμα τονίζει μεταξύ άλλων πως «το ΠαΣοΚ και η Δημοκρατική Συμπαράταξη Μηχανικών συνεχίζουν τον κύκλο θεματικών παρεμβάσεων, στρέφοντας το ενδιαφέρον στον πλημμυρικό κίνδυνο στην Αττική» και συνεχίσει υπογραμμίζοντας πως «δήμαρχοι περιοχών που δοκιμάζονται από ακραία φαινόμενα και ειδικοί επιστήμονες συζητούν για πρόληψη, έργα και θεσμικά κενά, με στόχο συγκεκριμένες προτάσεις πολιτικής και σαφές πλαίσιο ευθυνών».

Δύο πάνελ

Στη σημερινή εκδήλωση για την αντιπλημμυρική θωράκιση της Αττικής θα δημιουργηθούν δύο πάνελ με ξεχωριστές θεματικές ενότητες. Στο πρώτο θα συντονίζει ο Νίκος Μήλης και θα συμμετέχουν οι αυτοδιοικητικοί Ανδρέας Ευθυμίου Δήμαρχος Μοσχάτου – Ταύρου, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης & Α’ Αντιπρόεδρος ΚΕΔΕ, Γιάννης Κωνσταντάτος, Δήμαρχος Ελληνικού – Αργυρούπολης & Πρόεδρος Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων, Στέλιος Μαμαλάκης, Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου, Παναγιώτης Μαργέτης, Δήμαρχος Μεγαρέων και Ανδρέας Κονδύλης, Δήμαρχος Αλίμου

Στο δεύτερο πάνελ θα συντονίζει ο αναπληρωτής καθηγητής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και Γραμματέας Τομέα Κλιματικής Αλλαγής του ΠαΣοΚ Μιχάλης Χάλαρης, ενώ θα συμμετέχουν ο Κώστας Καρτάλης, Καθηγητής ΕΚΠΑ και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής της ΕΕ για την Κλιματική Αλλαγή, ο καθηγητής Οικολογίας και Γραμματέας Τομέα Περιβάλλοντος ΠαΣοΚ Παναγιώτης Δημόπουλος, η Επίκουρη καθηγήτρια ΠΑΔΑ Ελισάβετ Φελώνη και ο ομότιμος καθηγητής Πολεοδομίας Γιάννης Πολύζος.

Η εκδήλωση θα κλείσει με την κεντρική ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη.