Η κυβέρνηση της Κύπρου εγκαινιάζει ένα νέο σύστημα αποστολής γραπτών μηνυμάτων για έκτακτα περιστατικά, το οποίο θα επιτρέπει την άμεση ειδοποίηση όλων των πολιτών, σε περίπτωση ενδεχόμενου κινδύνου.

Η πρώτη δοκιμαστική αποστολή θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Τετάρτη, στις 19:00 και θα λάβουν μήνυμα όλοι οι χρήστες κινητής τηλεφωνίας στην Κύπρο.

Το σύστημα δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τους παρόχους τηλεπικοινωνιών και εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο ενίσχυσης των μηχανισμών πολιτικής προστασίας.

Ιωάννου: «Μέτρο ασφάλειας και ενημέρωσης των πολιτών»

Σε δηλώσεις του, ο υπουργός Εσωτερικών, Κωνσταντίνος Ιωάννου, τόνισε ότι η νέα υπηρεσία αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο άμεσης ενημέρωσης, επισημαίνοντας: «Σήμερα γύρω στις επτά το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί δοκιμή της νέας αυτής υπηρεσίας που εισάγεται ως μέτρο ασφάλειας και ενημέρωσης των πολιτών από την Κυβέρνηση, με την αποστολή δοκιμαστικού μηνύματος σε όλους τους χρήστες κινητής τηλεφωνίας στην Κύπρο».

Στόχος είναι οι πολίτες να λαμβάνουν έγκαιρα οδηγίες και να ακολουθούν τα απαραίτητα μέτρα αυτοπροστασίας που καθορίζει η Πολιτική Άμυνα Κύπρου.

Η ενεργοποίηση του συστήματος έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στην ευρύτερη περιοχή, με τις Αρχές να επιδιώκουν την πλήρη ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, διευκρίνισε ότι η αποστολή έχει καθαρά δοκιμαστικό χαρακτήρα και αποσκοπεί στην εξοικείωση των πολιτών με τη διαδικασία ενημέρωσης.

Στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης, σήμερα στις 19:00 θα πραγματοποιηθεί, σε συνεργασία με τους παρόχους τηλεπικοινωνιών, αποστολή δοκιμαστικού μηνύματος σε όλους τους χρήστες κινητής τηλεφωνίας στην Κύπρο. Η αποστολή έχει δοκιμαστικό χαρακτήρα και αποσκοπεί στην εξοικείωση των… https://t.co/O4i3C5CoHd — Λετυμπιώτης Κων/νος (@letymbiotis) March 4, 2026

Όπως σημείωσε, σε περίπτωση πραγματικής ανάγκης, μέσω του συστήματος, θα παρέχονται άμεσα συγκεκριμένες οδηγίες προστασίας.

Τι πρέπει να κάνετε αν λάβετε μήνυμα έκτακτης ανάγκης

Οι Αρχές καλούν τους πολίτες να παραμείνουν ψύχραιμοι και να ακολουθήσουν πιστά τις οδηγίες που θα συνοδεύουν κάθε μήνυμα.

Αν βρίσκεστε σε κατοικία ή κτήριο με υπόγειο

Κατευθυνθείτε άμεσα προς το υπόγειο, πεζή και με ψυχραιμία.

Αν δεν υπάρχει υπόγειο στην οικία σας, αναζητήστε σε γειτονική οικοδομή.

Αν βρίσκεστε σε εσωτερικό χώρο χωρίς υπόγειο

Παραμείνετε εντός του κτηρίου.

Απομακρυνθείτε από πόρτες, παράθυρα και γυάλινες επιφάνειες.

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο

Μετακινηθείτε άμεσα στον πλησιέστερο ασφαλή εσωτερικό χώρο.

Σε σχολεία, νοσοκομεία και γήπεδα

Εφαρμόζεται το προβλεπόμενο πρωτόκολλο από το αρμόδιο προσωπικό.

Οι πολίτες καλούνται να μην μετακινούνται με όχημα προς τις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις.

Μέχρι την έκδοση νεότερων οδηγιών από τις αρμόδιες Αρχές, συστήνεται η παραμονή σε υπόγειους ή εσωτερικούς χώρους και η αποφυγή μετακινήσεων σε υπαίθριους χώρους.

Τι σημαίνει το δοκιμαστικό μήνυμα

Το SMS που θα σταλεί απόψε, δεν αφορά πραγματικό περιστατικό κινδύνου. Πρόκειται για δοκιμή του συστήματος, ώστε να διαπιστωθεί η επιχειρησιακή του ετοιμότητα και η αποτελεσματικότητά του.

Οι πολίτες καλούνται να μην ανησυχήσουν, αλλά να εξοικειωθούν με τη διαδικασία, καθώς το νέο σύστημα φιλοδοξεί να αποτελέσει βασικό εργαλείο άμεσης προειδοποίησης σε περιπτώσεις κρίσης.