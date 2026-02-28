Το πολυτελές ξενοδοχείο Fairmont Hotel στο Palm Jumeirah στο Ντουμπάι φέρεται να τυλίχθηκε στις φλόγες μετά από φερόμενη επίθεση με πύραυλο.

Βίντεο και εικόνες από το σημείο δείχνουν το κτίριο να καίγεται σε πολλά επίπεδα, ενώ οι σειρήνες αεροπορικής επιδρομής και η πτώση συντριμμιών δημιούργησαν πανικό στους κατοίκους και τους επισκέπτες. Το Ντουμπάι είναι η πρώτη παράπλευρη απώλεια του πολέμου που κήρυξαν οι ΗΠΑ στο Ιράν.

Η Πολιτική Άμυνα του Ντουμπάι κατάφερε να θέσει την πυρκαγιά υπό έλεγχο, με τέσσερα άτομα να τραυματίζονται. Οι αρχές τόνισαν ότι η ασφάλεια των κατοίκων και επισκεπτών παραμένει η προτεραιότητα.

Η πυρκαγιά έρχεται καθώς οι ΗΠΑ συμμετέχουν στις στρατιωτικές ενέργειες του Ισραήλ κατά του Ιράν. Το Ιράν απάντησε με πλήγματα σε αμερικανικούς και ισραηλινούς στόχους, με πόλεις όπως η Τεχεράνη, η Ισφαχάν, η Ταμπρίζ, το Κερμανσάχ και το Κομ, ενώ τέσσερις αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή φέρονται να έχουν δεχθεί επιθέσεις. Στο Αμπού Ντάμπι καταγράφηκε θάνατος από πτώση συντριμμιών σε κατοικημένη περιοχή.