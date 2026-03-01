Το διεθνές αεροδρόμιο του Ντουμπάι και το εμβληματικό ξενοδοχείο Burj Al Arab υπέστησαν ζημιές, καθώς οι ιρανικές επιθέσεις αντιποίνων που εξαπολύθηκαν μέσα στη νύχτα εξαπλώθηκαν στα κράτη του Κόλπου και σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, πλήττοντας στόχους πέραν των αμερικανικών βάσεων και συμφερόντων.

Τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν στο αεροδρόμιο, ανακοίνωσε νωρίς το πρωί της Κυριακής το γραφείο Τύπου του εμιράτου.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, το γραφείο Τύπου του Ντουμπάι ανέφερε ότι «ένας χώρος αναχωρήσεων (concourse) στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι (DXB) υπέστη μικρές ζημιές από περιστατικό που τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο», χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

BREAKING: An Iranian drone attacked Dubai International Airport Preliminary reports indicate the strike hit the airport grounds. No information has been released yet on casualties or damage. 🇦🇪 pic.twitter.com/8qaM6Dt1pn — Visegrád 24 (@visegrad24) February 28, 2026

Αργότερα επιβεβαίωσε επίσης ότι μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) αναχαιτίστηκε, ενώ θραύσματα προκάλεσαν μικρής έκτασης πυρκαγιά στην εξωτερική πρόσοψη του Burj Al Arab.

Το Ντουμπάι αποτελεί τον μεγαλύτερο τουριστικό και εμπορικό κόμβο της Μέσης Ανατολής και το αεροδρόμιό του συγκαταλέγεται στα πιο πολυσύχναστα παγκοσμίως.

Το Burj Al Arab είναι διαχρονικά ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σύμβολα του εμιράτου. Άνοιξε το 1999 σε τεχνητό νησί ανοιχτά της παραλίας Τζουμέιρα και ο πύργος σε σχήμα ιστίου έγινε γρήγορα σύμβολο μιας πόλης που επιδιώκει να προβάλει την πολυτέλεια σε παγκόσμια κλίμακα.

Το Σάββατο ξέσπασε φωτιά και κοντά σε άλλο ξενοδοχείο στο τεχνητό νησί Palm Jumeirah.

Why is the Islamic Republic of Iran striking Burj al-Arab, hotels, an airport, seaports & civilian targets in Dubai, the UAE? The country has not participated in the war against Iran & didn’t allow its airspace or soil to be used either. Cowardly, criminal, senseless aggression🇦🇪 pic.twitter.com/RsPfFV5Wzk — Ahmed Fouad Alkhatib (@afalkhatib) February 28, 2026

Πηγές του κλάδου των αερομεταφορών είχαν δηλώσει στο Reuters ότι η νυχτερινή ιρανική επίθεση προκάλεσε ζημιές σε έναν από τους τερματικούς σταθμούς του αεροδρομίου.

Η Abu Dhabi Airports ανέφερε επίσης σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X ότι περιστατικό στο Διεθνές Αεροδρόμιο Zayed, στην πρωτεύουσα των ΗΑΕ, είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός Ασιάτη υπηκόου και τον τραυματισμό επτά ακόμη ατόμων. Αργότερα η ανάρτηση διαγράφηκε.

Θραύσματα από εναέρια αναχαίτιση προκάλεσαν επίσης πυρκαγιά στο λιμάνι Jebel Ali του Ντουμπάι, σύμφωνα με ξεχωριστή ανακοίνωση του γραφείου Τύπου.

Αεροπορικές εταιρείες ανέστειλαν το Σάββατο τις πτήσεις σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένων δρομολογίων από και προς το Ντουμπάι και το Αμπού Ντάμπι. Χάρτες παρακολούθησης πτήσεων έδειχναν τον εναέριο χώρο σε μεγάλο μέρος της περιοχής σχεδόν άδειο.