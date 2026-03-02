Ελεγχόμενη έκρηξη πραγματοποίησαν οι άνδρες του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) έξω από το προξενείο της Ρωσίας στην οδό Τζαβέλα, στο Χαλάνδρι.

Η επιχείρηση στήθηκε άμεσα μετά τον εντοπισμό δύο ύποπτων σακουλών στον εξωτερικό χώρο του κτιρίου, οι οποίες κρίθηκαν επικίνδυνες από τις αρχές ασφαλείας.

Οι πυροτεχνουργοί της Ελληνικής Αστυνομίας συλλέγουν τα υπολείμματα από την έκρηξη, προκειμένου να μεταφερθούν στα εργαστήρια για ανάλυση και να διαπιστωθεί το ακριβές περιεχόμενο που περιείχαν οι σακούλες.