Ραγδαίες εξελίξεις σημειώνονται στη Μέση Ανατολή, καθώς το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι προχώρησε σε προληπτική επίθεση κατά του Ιράν.

Όπως μεταδίδει το Reuters, σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας του Ισραήλ, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με στόχο την αποτροπή άμεσης απειλής κατά της ισραηλινής επικράτειας.

Την ίδια στιγμή, ο ισραηλινός στρατός γνωστοποίησε ότι οι σειρήνες αεροπορικής επιδρομής που ήχησαν σε διάφορες περιοχές της χώρας ενεργοποιήθηκαν προληπτικά, ώστε να προετοιμαστεί ο πληθυσμός για το ενδεχόμενο εκτόξευσης πυραύλων προς το Ισραήλ. Οι αρχές κάλεσαν τους πολίτες να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες πολιτικής προστασίας.

Παράλληλα, ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ακούστηκε ισχυρή έκρηξη στο κέντρο της Τεχεράνη, ενώ πυκνός καπνός υψώθηκε πάνω από την περιοχή. Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων ανέφερε ότι οι αρχές εξετάζουν το περιστατικό, χωρίς να έχουν δοθεί άμεσα λεπτομέρειες για το μέγεθος των ζημιών ή για πιθανά θύματα.