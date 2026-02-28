ΑΡΡΥΘΜΙΕΣ Στις 30.7. 2024 η τότε Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γεωργία Αδειλίνη εξέδωσε την περίφημη ανακοίνωση «Αναντίλεκτα». Εκεί παρέθετε πόσο βασανιστική, επίπονη και ενδελεχής ήταν η έρευνα του Αντεισαγγελέα Ζήση και σε πόσο θαυμάσια συμπεράσματα κατέληξε. Είναι η έρευνα που το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών έστειλε στον κάλαθο των αχρήστων. Αλλά το δικαστήριο δεν έστειλε μόνο το «πόρισμα Ζήση» στα αζήτητα. Έστειλε, εμμέσως πλην σαφώς, και το πόρισμα της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής για τις υποκλοπές. Με το πέρας των εργασιών της επιτροπής μια παρόμοια πανηγυρική ανακοίνωση είχε κάνει και ο Δημήτρης Μαρκόπουλος. «Ως χάρτινος πύργος κατέρρευσαν οι καταγγελίες κλπ κλπ». Ο Μαρκόπουλος, γνωστός από τις εύστοχες παρατηρήσεις του στις εξεταστικές επιτροπές – ποιος μπορεί να ξεχάσει ότι είχε χαρακτηρίσει «γουρλίδικη» την εξεταστική για την τραγωδία των Τεμπών – δεν χρησιμοποίησε την λέξη «αναντίλεκτα», αλλά είπε περιφραστικά ότι «ξεκαθαρίστηκε» η υπόθεση. Πρέπει να λάβουμε υπ’ όψη ότι η δική του ανακοίνωση είχε προηγηθεί της ανακοίνωσης της κυρίας Εισαγγελέως, οπότε πιθανόν να μην την ήξερε. Σαν χάρτινος πύργος όμως κατέρρευσε τελικά η εξεταστική του επιτροπή, όχι οι καταγγελίες, όπως αποδεικνύεται από τα όσα μάθαμε στην δίκη των ημερών. Και τα πράγματα όχι μόνο δεν «ξεκαθαρίστηκαν», αλλά «αναντίλεκτα» μπερδεύτηκαν πολύ. Πρώτα απ’ όλα, στο δικαστήριο κατατέθηκε από τον Σταμάτη Τρίμπαλη ότι ήταν «αχυράνθρωπος» του Γιάννη Λαβράνου, ότι κατέθεσε ψέματα στην επιτροπή κι ότι του είχαν δοθεί από την προηγούμενη οι ερωτήσεις που θα δεχόταν. Ένας μάλιστα από τους βουλευτές που φέρεται να έκανε ερώτηση “sos” ήταν και ο Μαρκόπουλος. Κατόπιν, από τους καταδικασθέντες πρωτόδικα προχθές, οι Γιάννης Λαβράνος, Φέλιξ Μπίτζιος και Ταλ Ντίλιαν δεν κλήθηκαν καθόλου στην εξεταστική, ενώ η Σάρα Αλεξάνδρα Χάμου «απάντησε» μέσω e-mail στις «ερωτήσεις» που της υπέβαλαν, επίσης με e-mail, οι βουλευτές της πλειοψηφίας. Φαίνεται δεν είχαν εμπιστοσύνη ότι θα θυμάται τις απαντήσεις και είπαν να κάνει «επιστολική» κατάθεση για να έχουν το κεφάλι τους ήσυχο. Φυσικά καμιά σκέψη για βίαιη προσαγωγή των κρίσιμων αυτών μαρτύρων, η βίαιη προσαγωγή ανακαλύφθηκε σε επόμενη εξεταστική, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, από τους νομομαθείς της ΝΔ. Στην επιτροπή για τις υποκλοπές είτε δεν τους καλούσαν καθόλου είτε δεχόταν και ραβασάκια. Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ Πόση αξία μπορεί να έχει ένα πόρισμα, όταν προκύπτει ότι μπορεί να χρησιμοποιήθηκαν ψευδομάρτυρες, να υπήρχαν στημένες ερωτήσεις και συνεννόηση εξεταστών και εξεταζόμενων; Η διαβίβαση της δικογραφίας από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο στην Εισαγγελία Αθηνών για περαιτέρω έρευνα, ειδικά μάλιστα για αυτές τις καταθέσεις, όχι μόνο θέτει εν αμφιβόλω την οποιαδήποτε αξία του πορίσματος, αλλά δημιουργεί υποψίες ότι διαπράχθηκαν και άλλα αδικήματα κατά τη διαδικασία, στην οποία υποτίθεται θα εξιχνιαζόταν το βασικό αδίκημα. Και μέσα σ’ αυτό το κλίμα χλεύης για τη σοβαρότητα με την οποία η κυβερνητική πλειοψηφία χρησιμοποιεί τις εξεταστικές επιτροπές, τις οποίες έχει μετατρέψει σε κολυμβήθρα του Σιλωάμ για τα ελεγχόμενα στελέχη της, την μέρα ακριβώς που ένα δικαστήριο κατέδειξε πόσο σαθρά και μεροληπτικά είναι τα πορίσματά τους, διάλεξε η Νέα Δημοκρατία να πανηγυρίσει για το απαλλακτικό πόρισμα της επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Άσπιλους και αμόλυντους παραδίδει τους Βορίδη και Αυγενάκη. Όμως, η κατάληξη της δίκης για τις υποκλοπές θα επέβαλε λιγότερους πανηγυρισμούς. Καμιά φορά στραβώνει η δουλειά και η αλήθεια εμφανίζεται από κει που δεν την περιμένεις. Ειδικά σε μια υπόθεση που εμπλέκονται ήδη Εισαγγελείς και για τα αδικήματα κάποιων υπουργών δεν έχει συμπληρωθεί η αποσβεστική προθεσμία.

Η εμπλοκή της Ελλάδας στο Ιράν

Έχουν περάσει πέντε χρόνια από τότε που η Ελλάδα έστειλε μια πυροβολαρχία Patriot στην Σαουδική Αραβία, με προσωπικό υποστήριξης που κυμαίνεται από 90-110 άτομα ανά καιρούς. Σκοπός της η θωράκιση των υποδομών πλησίον της πρωτεύουσας Ριάντ. Θα έχει ενδιαφέρον αν – σε περίπτωση πραγματοποίησης της απειλής του Ιράν να επιτεθεί σε αμερικανικές βάσεις στην Μέση Ανατολή – η πυροβολαρχία της Πολεμικής Αεροπορίας κληθεί να αναλάβει δράση (μπορεί και συντονίζεται με το σύστημα THAAD παράλληλα).

Οι υποδομές της Σαουδικής Αραβίας πιθανότητα δεν θα είναι στόχος, στο πλαίσιο και της προσπάθειας ενός επαναπροσδιορισμού της σχέσης Ιράν – Σαουδικής Αραβίας, χαμηλώνοντας τους τόνους εκατέρρωθεν. Αλλά οι στρατιωτικές βάσεις όπου σταθμεύουν αμερικανικά αεροσκάφη ενδεχομένως να είναι και εκεί θα κληθεί, είναι πιθανό, να συνεισφέρει η Πολεμική Αεροπορία.

Αν αυτό συμβεί, οι (διπλωματικές) προεκτάσεις θα είναι ευρύτερες και θα ξεφεύγουν της αμιγώς στρατιωτικής υποστήριξης προς μια χώρα-κλειδί όπως η Σαουδική Αραβία.

Συναγερμός για Ιράν

Μετά τις ΗΠΑ, που κάλεσε το προσωπικό η παρουσία του οποίου δεν είναι απαραίτητη στην πρεσβεία της χώρας στην Ιερουσαλήμ, να αποχωρήσουν το συντομότερο δυνατό, χθες Παρασκευή τόσο το Ηνωμένο Βασίλειο (το οποίο αποσύρει άμεσα, προσωρινά, το προσωπικό της πρεσβείας του στο Ισραήλ) όσο και η Κίνα, λαμβάνουν μέτρα προστασίας.

Η Κίνα μέσω της ιστοσελίδας της πρεσβείας στο Ισραήλ καλεί τους πολίτες της που διαμένουν στη χώρα να ενισχύσουν τα μέτρα προσωπικής ασφάλειας και την ετοιμότητά τους για έκτακτες καταστάσεις, επικαλούμενη «αυξανόμενους κινδύνους ασφάλειας στη Μέση Ανατολή». Να σημειωθεί πως παρόμοιες οδηγίες εστάλησαν στις πρεσβείες στο Ισραήλ δύο ημέρες πριν την έναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν το περσινό καλοκαίρι.

Τι κρύβεται πίσω από τις … τουρκικές κινήσεις

Μπορεί να «έσκασε» μόλις πέντε μέρες μετά τη συνάντησή Μητσοτάκη- Ερντογάν στην Άγκυρα, αλλά η τουρκική επιστολή στα Ηνωμένα Έθνη, όπου αποτυπώνονται σε πλήρη ανάπτυξη οι πάγιες μεν, παράνομες δε, θέσεις των γειτόνων περί του τρόπου χάραξης των θαλασσίων ζωνών στην Ανατολική Μεσόγειο, μόνο σαν «βόμβα» δεν έσκασε στην Αθήνα.

Στο υπουργείο Εξωτερικών, δηλαδή, περίμεναν εδώ και μέρες την παρέμβαση της Τουρκίας, εξ ου και στην άμεση απάντηση των διπλωματικών πηγών η επιστολή χαρακτηρίστηκε «αναμενόμενη». «Δεν προκαλεί έκπληξη», λένε οι ίδιες πηγές, με την Αθήνα να δεσμεύεται ότι εντός του επόμενου χρονικού διαστήματος θα απαντήσει «δεόντως».

Εγώ απλώς να σας ενημερώσω ότι μπορεί η ανταλλαγή επιστολών και ρηματικών διακοινώσεων να εμπίπτει στη διπλωματική πεπατημένη, τα περιεχόμενά τους όμως είναι εξαιρετικά μεγάλης σημασίας διότι είθισται να χρησιμοποιούνται από τις εμπλεκόμενες πλευρές ως νομικά επιχειρήματα σε περίπτωση προσφυγής σε διεθνές δικαιοδοτικό όργανο.

Άρα η σύνταξη τέτοιου είδους επιστολών είναι εξαιρετικής σημασίας και απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή. Σημειωτέον, πάντως, ότι η επιστολή των Τούρκων ήταν πολύ καλά προετοιμασμένη.

H βόμβα των Τούρκων στην ελληνική πρωτοβουλία

Αυτό, όμως, που ίσως δεν έγινε αντιληπτό στους πολλούς, εν μέσω μάλιστα ενός ορυμαγδού ειδήσεων τις τελευταίες ώρες- είναι ότι οι Τούρκοι μέσω αυτής της επιστολής ουσιαστικά τινάζουν στον αέρα την ελληνική πρωτοβουλία περί πενταμερούς διάσκεψης στην Ανατολική Μεσόγειο. Γιατί; Διότι στην πενταμερή που προτείνει η Αθήνα μετέχουν- εκτός από την ίδια- η Κύπρος, η Αίγυπτος, η Λιβύη και η Τουρκία.

Και η Άγκυρα θέτει στο εν λόγω κείμενο απέναντί της τους τρεις εκ των πέντε παικτών, «υιοθετώντας» για ακόμα μία φορά το ούτως ή άλλως φιλοτουρκικό μεταβατικό καθεστώς της Τρίπολης. Όχι ότι πριν από την τουρκική παρέμβαση η ελληνική πρόταση είχε πολλές πιθανότητες υλοποίησης, αλλά καλό είναι να προσγειωνόμαστε σταδιακά στην πραγματικότητα. Φυσικά, αν οι συμμετέχουσες δυνάμεις αποκλείσουν από την ατζέντα τις θαλάσσιες ζώνες, άρα και τα ενεργειακά, και μείνουν στις λοιπές κατηγορίες του σχήματος 5Χ5 (δηλαδή μετανάστευση, πολιτική προστασία ) τότε ίσως τα πράγματα να γίνονταν απλούστερα. Σε μια τέτοια περίπτωση βεβαίως η διάσκεψη θα έμοιαζε περισσότερο σε κάτι του στυλ «μιλάμε απλώς για να μιλάμε».

Η «πρεμούρα» της Αθήνας

Να πάμε τώρα στην υψηλή διπλωματία στην Ουάσιγκτον και να σας ενημερώσω ότι ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε τον Αμερικανό ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο για μια σειρά από άλλες πρωτοβουλίες (όχι το 5Χ5) που αναμένεται να λάβει η Αθήνα την επόμενη περίοδο.

Βασική εξ αυτών έχει σχέση με τα Δυτικά Βαλκάνια, με τον υπουργό Εξωτερικών να έχει αναλάβει σχεδόν… προσωπικά την προώθηση της ενταξιακής διαδικασίας εντός του 2026, καθώς φέτος ολοκληρώνεται και η θητεία της χώρας στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

Γιατί «καίγεται» όμως η Αθήνα; Διότι βλέπει ότι το εγχείρημα- το οποίο ξεκίνησε με την «ατζέντα της Θεσσαλονίκης» το 2023- έχει βαλτώσει επικίνδυνα. Αντιθέτως, στη γειτονιά αυξάνεται τόσο η τουρκική, όσο και η ρωσική επιρροή. Ειδικά για την ανάσχεση της Μόσχας, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εξωτερικών εκτιμά ότι ενδεχομένως να υπάρξει και αμερικανική στήριξη.

Η πραγματικότητα είναι ότι το φιλοευρωπαϊκό αίσθημα στα Βαλκάνια φθίνει και γι’ αυτό δεν φταίνε μόνο οι… λαοί που δεν θέλουν να εκσυγχρονιστούν αλλά και τα συνεχή πισωγυρίσματα των Βρυξελλών ελέω κυρίως της αιώνιας αντιπαλότητας Γερμανών και Γάλλων.

Η απάντηση Μητσοτάκη σε Σαμαρά

Γιατί ο Μητσοτάκης σήκωσε το γάντι στις αιτιάσεις του Αντώνη Σαμαρά περί υποχώρησης από τα κυριαρχικά μας δικαιώματα νότια της Κρήτης, ήταν το ερώτημα που έθεσα σε κυβερνητικό στέλεχος, το οποίο παρακολουθεί στενά την ανοιχτή πλέον αντιπαράθεση του νυν και του πρώην.

«Γιατί αυτή η κουβέντα έπρεπε κάπου να σταματήσει», ήταν η απάντηση. «Η κυβέρνηση έχει μεγαλώσει την Ελλάδα, δεν μπορεί να ανέχεται τέτοιες κατηγορίες» συμπλήρωσε, αποδεχόμενος παράλληλα ότι το γυαλί έχει ραγίσει και δεν ξανακολλάει.

Πλούσιο το μενού στο Προεδρικό

Να πω την αλήθεια Σαρακοστή μπήκε αλλά μόνο σαρακοστιανά δεν ήταν τα πλούσια εδέσματα στο Προεδρικό Μέγαρο. Εντάξει, δεν είναι και Μοναστήρι να τηρείται νηστεία και δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά για τους εκλεκτούς καλεσμένους του Πρόεδρου της Δημοκρατίας.

Ντοματίνια, μπαστουνάκια καρότου και αγγουριού, αρκετά καναπεδάκια, μικρά σουβλάκια κοτόπουλου, καπνιστό σολομό και φυσικά τα διάσημα μπιφτεκάκια που είναι η σπεσιαλιτέ της κουζίνας της Προεδρίας και η συνταγή τους κρατείται ως «εθνικό μυστικό» απόλαυσαν οι περισσότεροι από 250 καλεσμένοι του Κωνσταντίνου Τασούλα.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας καλωσόρισε χθες, για πρώτη φορά από τη μέρα που ανέλαβε την ανώτατη πολιτειακή θέση, τους εκπροσώπους του διπλωματικού σώματος από όλον τον κόσμο, ως είθισται κάθε αρχή του χρόνου. Τα εδέσματα που σερβιρίστηκαν πάνω σε τρία μεγάλα μακρόστενα τραπέζια στην μεγάλη αίθουσα χορού του Προεδρικού με τους μυθικούς πολυέλαιους και τα έπιπλα εποχής επιμελήθηκε ο σεφ της Προεδρίας, Βασίλης Μπέκας.

Η συνάντηση Μητσοτάκη- Τασούλα

Στη δεξίωση προσήλθε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με μικρή καθυστέρηση και πρόλαβε το τέλος των χειραψιών που όλοι οι πρέσβεις αντάλλασσαν με τον Πρόεδρο. Οι πιο παρατηρητικοί θα πρόσεξαν ότι τον Φεβρουάριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν πέρασε το κατώφλι του Προεδρικού Μεγάρου για την καθιερωμένη μηνιαία ενημέρωση στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Η πιθανότερη εξήγηση που δίνεται είναι ότι τον Φεβρουάριο είχε στον προγραμματισμό του πολλά τα ταξίδια στο εξωτερικό. Σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης, όμως, το ραντεβού για ενημέρωση φαίνεται ότι θα πραγματοποιηθεί, εκτός απρόοπτου, στις 10 Μαρτίου.

Χορτάσαμε από επισημότητες

Οι επισημότητες μας μάραναν, καθώς ο Ανδρέας Νικολακόπουλος και η Ιωάννα Λιτρύβη παρέλασαν χθες από το γραφείο του Νικήτα Κακλαμάνη για να παραδώσουν το «Πόρισμα-θαύμα» της Εξεταστικής, που υποτίθεται πως θα πετύχαινε την «αποκατάσταση αξιοπιστίας του συστήματος πληρωμής των αγροτικών ενισχύσεων, ώστε να αποτελεί έναν αξιόπιστο, αποτελεσματικό και δίκαιο μηχανισμό για όλους τους παραγωγούς της χώρας».

Με όλο τον θεσμική στόμφο παρέδωσαν ένα κείμενο που, μεταξύ μας, μάλλον δεν θα διαβάσει κανείς. Και πώς να το διαβάσει, άλλωστε, αφού η Νέα Δημοκρατία φρόντισε να «ρίξει» το μπαλάκι στο ΠαΣοΚ, μετατρέποντας μια υποτιθέμενη έρευνα ουσίας σε ένα βολικό αφήγημα απαλλαγής ευθυνών.

Είναι κρίμα, διότι αν η διαδικασία είχε γίνει σωστά και με διάθεση για αλήθειες, το κείμενο αυτό θα έπρεπε να προκαλεί αϋπνίες – όχι από την ανία της «κοινοβουλευτικής καλλιγραφίας», όπως συμβαίνει τώρα, αλλά από το μέγεθος των ευθυνών που θα βρίσκονταν αποτυπωμένες στις σελίδες του.

Η ανακοίνωση για την ανάρτησή του στην ιστοσελίδα της Βουλής ηχεί ως η απόλυτη ειρωνεία: μια ψηφιακή «προίκα» που θα γεμίσει απλώς μερικά gigabyte στον σέρβερ του ελληνικού Κοινοβουλίου, όσο οι αγρότες περιμένουν να δουν αν η «αποκατάσταση της αξιοπιστίας» θα γίνει, επιτέλους, πράξη.