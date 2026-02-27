Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε την Παρασκευή ότι έχει χαρακτηρίσει το Ιράν ως κράτος που υποστηρίζει την παράνομη κράτηση ατόμων.

«Το ιρανικό καθεστώς πρέπει να σταματήσει να παίρνει ομήρους και να απελευθερώσει όλους τους Αμερικανούς που κρατούνται άδικα στο Ιράν», δήλωσε ο Ρούμπιο σε ανακοίνωσή του.

Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο εντεινόμενων εντάσεων μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, παρά το γεγονός ότι οι δύο χώρες διεξήγαγαν συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν την Πέμπτη.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι είναι απογοητευμένος από τις διαπραγματεύσεις, προειδοποιώντας ότι «μερικές φορές πρέπει να χρησιμοποιείς τη βία».

Η ανακοίνωση του Ρούμπιο για το Ιράν

«Σήμερα, ορίζω το Ιράν ως κράτος που υποστηρίζει την παράνομη κράτηση. Όταν το ιρανικό καθεστώς ανέλαβε την εξουσία πριν από 47 χρόνια, ο Αγιατολάχ Χομεϊνί εδραίωσε τον έλεγχό του στην εξουσία υποστηρίζοντας την ομηρία του προσωπικού της αμερικανικής πρεσβείας. Για δεκαετίες, το Ιράν συνέχισε να κρατάει βάναυσα αθώους Αμερικανούς, καθώς και πολίτες άλλων χωρών, για να τους χρησιμοποιήσει ως πολιτικό μέσο πίεσης εναντίον άλλων κρατών. Αυτή η αποτρόπαια πρακτική πρέπει να τερματιστεί.

Ο Πρόεδρος Τραμπ εξέδωσε το περασμένο φθινόπωρο εκτελεστικό διάταγμα για την προστασία των Αμερικανών υπηκόων από παράνομες κρατήσεις στο εξωτερικό και στη συνέχεια το Κογκρέσο ψήφισε τον νόμο Countering Wrongful Detention Act of 2025, εξουσιοδοτώντας το Υπουργείο να ορίσει το Ιράν ως κράτος που υποστηρίζει τις παράνομες κρατήσεις. Εάν το Ιράν δεν σταματήσει, θα αναγκαστούμε να εξετάσουμε πρόσθετα μέτρα, συμπεριλαμβανομένου ενός ενδεχόμενου γεωγραφικού περιορισμού ταξιδιών με αμερικανικά διαβατήρια προς, μέσω ή από το Ιράν.

Το ιρανικό καθεστώς πρέπει να σταματήσει να παίρνει ομήρους και να απελευθερώσει όλους τους Αμερικανούς που κρατούνται παράνομα στο Ιράν, μέτρα που θα μπορούσαν να τερματίσουν αυτόν τον χαρακτηρισμό και τις σχετικές ενέργειες. Το ενθαρρύνουμε να το πράξει. Κανένας Αμερικανός δεν πρέπει να ταξιδεύει στο Ιράν για κανένα λόγο. Επαναλαμβάνουμε την έκκλησή μας προς τους Αμερικανούς που βρίσκονται επί του παρόντος στο Ιράν να φύγουν αμέσως».