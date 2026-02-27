Σε απόλυτο συναγερμό βρίσκονται οι δυνάμεις του Ισραήλ, την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται αναποφάσιστος σχετικά με το πότε και εάν θα χτυπήσει το Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει στείλει τελεσίγραφο στην Τεχεράνη τονίζοντας ότι η υπομονή του εξαντλείται.

Δημοσιεύματα των τελευταίων εικοσιτεσσάρων ωρών επισημαίνουν πως ο Τραμπ ίσως να προτιμούσε το Ισραήλ να χτυπήσει πρώτο. Κάτι τέτοιο δεν έχει επιβεβαιωθεί από καμία πλευρά. Πάντως, στο Τελ Αβίβ βρίσκονται σε απόλυτη στρατιωτική ετοιμότητα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η Κυβέρνηση έδωσε εντολή να ανοίξουν τα καταφύγια σε Τελ Αβίβ, Μπερ Σεβά και Ραανανά. Οι Αρχές επισημαίνουν ότι πρόκειται για προληπτικό μέτρο, ωστόσο κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος για τις εξελίξεις.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις των ΗΠΑ στην περιοχή

Τουλάχιστον εννέα αμερικανικά αεροσκάφη ανεφοδιασμού προσγειώθηκαν χθες το βράδυ στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Ισραήλ, στο πλαίσιο της μαζικής συγκέντρωσης αμερικανικών στρατευμάτων στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με εικόνες και αναλυτές που παρακολουθούν τα δεδομένα πτήσεων.

Αυτή την εβδομάδα, αρκετά αμερικανικά αεροσκάφη ανεφοδιασμού και μεταφοράς φορτίων εντοπίστηκαν στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν, ενώ 11 μαχητικά αεροσκάφη F-22, συνοδευόμενα από αεροσκάφη υλικοτεχνικής υποστήριξης και πληρώματα, προσγειώθηκαν στην αεροπορική βάση Οβντά στο νότιο Ισραήλ. Τουλάχιστον 14 αμερικανικά αεροσκάφη ανεφοδιασμού έχουν πλέον αναπτυχθεί στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν.

Αυτά τα αεροσκάφη αναμένεται να παρέχουν υποστήριξη στα αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη που βρίσκονται στο αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford, το οποίο κατευθύνεται προς τη βόρεια ακτή του Ισραήλ, σε περίπτωση που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διατάξει στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν.

Picture from N12 of US tankers at Israel’s Ben Gurion airport this morning pic.twitter.com/O45RaTfb0p — Faytuks News (@Faytuks) February 27, 2026

Η κινεζική εταιρεία πληροφοριών MizarVision δημοσίευσε νέες δορυφορικές εικόνες που δείχνουν την ανάπτυξη αμερικανικών μαχητικών αεροσκαφών F-22 στη βάση Ovda της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας.

Χθες, η εταιρεία κυκλοφόρησε φωτογραφίες που αποτελούσαν την πρώτη οπτική επιβεβαίωση της παρουσίας 11 F-22 στην αεροπορική βάση στο νότιο Ισραήλ.

Στις τελευταίες εικόνες, τα F-22 κινούνται γύρω από τη βάση, με τέσσερα από αυτά να βρίσκονται σε διάδρομο τροχοδρόμησης.

New satellite imagery from Ovda Airbase in Israel via MizarVision shows F-22s moving around the base. pic.twitter.com/y0JUeQmla1 — Faytuks Network (@FaytuksNetwork) February 27, 2026

Οι ΗΠΑ ζητούν από τα μη απαραίτητα μέλη του προσωπικού της πρεσβείας στο Ισραήλ να φύγουν

Οι ΗΠΑ θα επιτρέψουν στα μέλη του μη απαραίτητου προσωπικού και στις οικογένειές τους να φύγουν από το Ισραήλ για λόγους ασφαλείας, ανακοίνωσε σήμερα η αμερικανική πρεσβεία στην Ιερουσαλήμ εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για τον κίνδυνο στρατιωτικής σύγκρουσης με το Ιράν.

Η πρεσβεία δεν έδωσε διευκρινίσεις για τους λόγους ασφαλείας που επικαλέστηκε και οι οποίοι οδήγησαν «στην εξουσιοδοτημένη αναχώρηση», βάσει της οποίας τα μελη του προσωπικού τα οποία αφορά μπορεί να αποφασίσουν αν θα παραμείνουν ή όχι στο Ισραήλ.

Πριν από μερικές ημέρες οι ΗΠΑ ζήτησαν την απομάκρυνση «για προληπτικούς λόγους» του μη αναγκαίου προσωπικού από την πρεσβεία τους στη Βηρυτό. Η εντολή αυτή είχε πιο επιτακτικό χαρακτήρα.

Σύμφωνα με τους New York Times ο Αμερικανός πρεσβευτής στο Ισραήλ Μάικ Χάκαμπι έστειλε email στο προσωπικό της πρεσβείας λέγοντας ότι όσοι επιθυμούν να φύγουν «θα πρέπει να το κάνουν ΣΗΜΕΡΑ».

«Εστιάστε να εξασφαλίσετε αεροπορικό εισιτήριο προς οποιονδήποτε προορισμό από τον οποίο μπορείτε στη συνέχεια να συνεχίσετε το ταξίδι σας προς την Ουάσινγκτον, αλλά η πρώτη προτεραιότητα είναι να φύγετε γρήγορα από τη χώρα», έγραψε ο Χάκαμπι, σύμφωνα με τους New York Times.

Το email εστάλη σήμερα το πρωί στις 10:24 τοπική ώρα, σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα.

«Δεν υπάρχει λόγος πανικού», γράφει ο Αμερικανός πρεσβευτής, «αλλά για όσους επιθυμούν να αναχωρήσουν, είναι σημαντικό να κάνουν σχέδια για να αναχωρήσουν νωρίτερα παρά αργότερα».