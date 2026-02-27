Σε τροχιά επικίνδυνης κλιμάκωσης εισέρχεται η Μέση Ανατολή, με τις ΗΠΑ να ενισχύουν τη στρατιωτική τους παρουσία στην περιοχή και τη διεθνή διπλωματία να επιχειρεί έναν αγώνα δρόμου για τον περιορισμό μιας γενικευμένης σύρραξης.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε την έκτακτη επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, στο Ισραήλ την προσεχή Δευτέρα. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο, Τόμι Πίγκοτ, η ατζέντα των συνομιλιών επικεντρώνεται στο Ιράν, το μέτωπο του Λιβάνου, καθώς και στην προώθηση του ειρηνευτικού σχεδίου 20 σημείων του Προέδρου Τραμπ για τη Γάζα. Η επίσκεψη πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία, καθώς οι ΗΠΑ προετοιμάζονται για το ενδεχόμενο πλήγματος κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ενώ παράλληλα έχει δοθεί άδεια στο μη απαραίτητο προσωπικό της πρεσβείας τους στο Ισραήλ να αποχωρήσει.

Σε παράλληλο διπλωματικό δίαυλο, ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Βανς, αναμένεται να συναντηθεί με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ομάν, Σαγίντ Μπαντ Αλμπουσαϊντί. Η συνάντηση αυτή στην Ουάσιγκτον θεωρείται κομβική, καθώς το Ομάν λειτουργεί παραδοσιακά ως διαμεσολαβητής στις πυρηνικές επαφές μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.

Την ίδια ώρα, το Λονδίνο προχώρησε στην προσωρινή απόσυρση του συνόλου του διπλωματικού του προσωπικού από το Ιράν, επικαλούμενο την επιδείνωση της κατάστασης ασφαλείας. Το βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών διευκρίνισε ότι η πρεσβεία στην Τεχεράνη θα λειτουργεί πλέον εξ αποστάσεως, καθώς οι φόβοι για αμερικανικά πλήγματα εντείνονται.

Νέο τελεσίγραφο στο Ιράν

Στο πεδίο των πυρηνικών, ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) απηύθυνε επείγουσα έκκληση στην Τεχεράνη για «εποικοδομητική συνεργασία». Σε εμπιστευτική έκθεση, ο Οργανισμός υπογραμμίζει την κρισιμότητα της άμεσης επαλήθευσης των πυρηνικών υλικών, προειδοποιώντας για το κενό ενημέρωσης που υπάρχει στις δηλωθείσες εγκαταστάσεις.

Σημειώνεται ότι ο Γενικός Διευθυντής του ΔΟΑΕ, Rafael Grossi, συμμετείχε σε απευθείας συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου, ενώ νέος γύρος τεχνικών συζητήσεων έχει προγραμματιστεί στη Βιέννη για την εβδομάδα της 2ας Μαρτίου 2026.

Σε υψηλή επιφυλακή το Ισραήλ

Στο εσωτερικό του Ισραήλ, ο στρατός παραμένει σε κατάσταση μέγιστου συναγερμού. Ο εκπρόσωπος των IDF, Ταξίαρχος Έφι Ντέφριν, σε δήλωσή του επιχείρησε να καθησυχάσει τον πληθυσμό, τονίζοντας ότι προς το παρόν δεν υπάρχουν αλλαγές στις οδηγίες πολιτικής προστασίας.

«Παρακολουθούμε στενά κάθε κίνηση στο Ιράν. Οι ένοπλες δυνάμεις βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα για την υπεράσπιση της χώρας», δήλωσε χαρακτηριστικά, αναγνωρίζοντας το κλίμα αβεβαιότητας που επικρατεί στην ισραηλινή κοινή γνώμη.