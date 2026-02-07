Με άλμα στα 5,90 μέτρα και έντονο συμβολισμό ολοκληρώθηκε η εμφάνιση του Εμμανουήλ Καραλή στο Fly Athens Indoor, τη διοργάνωση που φέρει τη δική του υπογραφή και φιλοξενήθηκε στο κλειστό της Παιανίας. Ο κορυφαίος Έλληνας επικοντιστής ξεκίνησε τον αγώνα από τα 5,70 μ., τα οποία πέρασε με την πρώτη προσπάθεια, άφησε τα 5,80 μ. και με τη δεύτερη ξεπέρασε τα 5,90 μ., επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική του αγωνιστική κατάσταση.

Στη συνέχεια ο «Μανόλο» δοκίμασε στα 6,00 μ., χρησιμοποιώντας για πρώτη φορά τα νέα του κοντάρια, σε μια προσπάθεια με ξεκάθαρα δοκιμαστικό χαρακτήρα. Αν και το εγχείρημα δεν ολοκληρώθηκε με επιτυχία, το τεστ άφησε θετικά μηνύματα για τη συνέχεια της σεζόν. Δεύτερος στον αγώνα ήταν ο Αμερικανός Κρίστοφερ Νίλσεν με 5,80 μ., σε μια διοργάνωση που συγκέντρωσε έντονο ενδιαφέρον και αρκετό κόσμο στις εξέδρες.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Καραλής στάθηκε ιδιαίτερα στη συναισθηματική φόρτιση της βραδιάς, αλλά και στη σχέση του με το κοινό. «Όταν ήμουν μικρό παιδί έβλεπα αγώνες εδώ και τελικά είχα την τύχη να αγωνιστώ στον ίδιο χώρο. Χαίρομαι που βλέπω τόσο κόσμο και ιδιαίτερα τα μικρά παιδιά. Τα νέα κοντάρια τα δοκιμάσαμε σήμερα, δεν βγήκε το τεστ, αλλά δεν μας προβληματίζει. Σύντομα θα έχω την ευκαιρία να ανέβω ψηλότερα», δήλωσε ο τέταρτος επικοντιστής όλων των εποχών παγκοσμίως, ο οποίος στη συνέχεια μοίρασε δεκάδες αυτόγραφα στους μικρούς φιλάθλους.

Ο αγώνας της Παιανίας ήταν ο δεύτερος για τον Καραλή στη σεζόν, με τον ίδιο να παραμένει ο κορυφαίος αθλητής στον κόσμο για το 2024, χάρη στο άλμα στα 5,93 μ. που σημείωσε πρόσφατα στο Λοτζ.

Θετική ήταν η παρουσία και των υπόλοιπων Ελλήνων αθλητών. Ο Αντώνης Σάντας, στην επιστροφή του στη δράση, πέρασε τα 5,40 μ., κατέλαβε την έκτη θέση και δοκίμασε στα 5,60 μ., με δύο αρκετά καλές προσπάθειες. «Φέτος έχω επικεντρωθεί ξανά στην προπόνηση για να κυνηγήσω μεγάλα άλματα. Τα 5,60 μ. είναι στόχος για τη χρονιά», δήλωσε ο 25χρονος αθλητής, ο οποίος έχει ήδη φετινό ρεκόρ στα 5,56 μ.

Ο Γιώργος Παπαναστασίου ξεπέρασε με την πρώτη τα 5,30 μ., βελτιώνοντας το φετινό του ρεκόρ, ενώ στη συνέχεια απέτυχε στα 5,45 μ., ύψος που θα ισοδυναμούσε με το ατομικό του ρεκόρ. «Το άλμα στα 5,30 μ. ήταν πολύ καλό, μετά ένιωσα κουρασμένος. Είμαι καλά και θα συνεχίσω να κυνηγώ αυτά τα ύψη στους επόμενους αγώνες», ανέφερε ο νεαρός επικοντιστής, που κατέλαβε τη δέκατη θέση.

Το παρών στη διοργάνωση έδωσε η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, Σοφία Σακοράφα, η οποία καλωσόρισε αθλητές και φιλάθλους, καθώς και τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Στίβου, Ντόμπρομιρ Καραμαρίνοβ, που ταξίδεψε στην Ελλάδα ειδικά για το μίτινγκ. «Το κλειστό της Παιανίας είναι ένας υπέροχος χώρος και ελπίζω από του χρόνου να είναι μόνο δικός μας. Η αγωνιστικότητα και το ήθος του Εμμανουήλ αποτελούν παράδειγμα για όλους», δήλωσε.

Στις εξέδρες βρέθηκαν επίσης ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, ο γενικός γραμματέας του ΣΕΓΑΣ Γιώργος Γιατρουδάκης και η ειδική γραμματέας Λούλα Καρατζά, σε μια βραδιά που ανέδειξε όχι μόνο τις επιδόσεις, αλλά και τη δυναμική του ελληνικού επί κοντώ.