Έχουν παρέλθει τρία χρόνια από την τραγωδία των Τεμπών, το μεγαλύτερο σιδηροδρομικό δυστύχημα που έχει σημειωθεί στη χώρα, και ακόμη τα έργα που θα παρέχουν ασφάλεια κατά την κυκλοφορία των αμαξοστοιχιών στο δίκτυο Αθήνας – Θεσσαλονίκης δεν έχουν ολοκληρωθεί. Την ίδια στιγμή, εντοπίζονται πολλά προβλήματα και στις περιφερειακές γραμμές, με πολλές πόλεις, κυρίως σε Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα, να παραμένουν ακάλυπτες.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους των εργαζομένων, στο σιδηρόδρομο, τα έργα που αφορούν στη σωστή λειτουργία των συστημάτων, έχουν ολοκληρωθεί στο 70%-75% του δικτύου Αθήνας – Θεσσαλονίκης.

«Σε μία γραμμή μήκους 100 χιλιομέτρων, από το Λιανοκλάδι μέχρι τη Λάρισα, τα έργα δεν έχουν τελειώσει. Εκεί δεν υπάρχει ούτε τηλεδιοίκηση ούτε φωτοσήμανση. Τα έργα υποδομής που έγιναν μετά το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών σε αυτή την περιοχή, καταστράφηκαν στις πλημμύρες του Daniel», δηλώνει στο «Βήμα», ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Προσωπικού Έλξης, κ. Κώστας Γενιδούνιας.

Ως εκ τούτου, στο συγκεκριμένο κομμάτι του σιδηροδρομικού δικτύου, τα τρένα κυκλοφορούν σε μονή γραμμή και αναπτύσσουν ταχύτητα μέχρι 80 χιλιόμετρα την ώρα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα κυκλοφορούν έως ότου τεθούν σε εφαρμογή τα τρία συστήματα που «υπόσχονται» πιο ασφαλείς μεταφορές.

Ποια συστήματα δεν λειτουργούν

Τα τρία αυτά συστήματα είναι η τηλεδιοίκηση, η φωτοσήμανση και η αυτόματη πέδηση.

Η τηλεδιοίκηση (σ.σ. από το Κέντρο Παρακολούθησης Κυκλοφορίας των τρένων) υπάρχει σε όλο το δίκτυο Αθήνας – Θεσσαλονίκης, εκτός από το κομμάτι που ξεκινά από το Λιανοκλάδι και τελειώνει στη Λάρισα. Το ίδιο ισχύει και για τη φωτοσήμανση (σ.σ. κόκκινος, κίτρινος, πράσινος σηματοδότης και διπλός κίτρινος σε κάποια συστήματα). Ωστόσο, το σύστημα της αυτόματης πέδησης δεν λειτουργεί. Ποια η λειτουργία του; Παρακολουθεί συνεχώς την ταχύτητα και τη θέση του τρένου, υπολογίζει την απαιτούμενη απόσταση φρεναρίσματος και παρεμβαίνει αυτόματα. Με απλά λόγια, ενεργοποιεί τα φρένα όταν υπάρχει κίνδυνος.

«Για να λειτουργήσει το σύστημα αυτόματης πέδησης πρέπει τα άλλα δύο συστήματα, η τηλεδιοίκηση και η φωτοσήμανση, να λειτουργούν στο εκατό τοις εκατό», εξηγεί ο κ. Γενιδούνιας.

Τι απαντά το υπουργείο

Ό,τι δεν έγινε τα προηγούμενα χρόνια στο σιδηροδρομικό δίκτυο για την ασφάλεια στην κυκλοφορία των τρένων, επιχειρείται τώρα, με τον αναπληρωτή υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, κ. Κωνσταντίνο Κυρανάκη, να δεσμεύεται ότι μέχρι το καλοκαίρι του ’26 θα λειτουργούν και τα τρία συστήματα στο εκατό τοις εκατό.

Παράλληλα με τις εργασίες προχωρεί η επανεκπαίδευση των μηχανοδηγών με τη βοήθεια προσομοιωτών.

Επίσης, την περασμένη Τετάρτη (25/2) ο κ. Κυρανάκης παρουσίασε το σύστημα HEPOS (Ελληνικό Σύστημα Εντοπισμού) το οποίο ενσωματώνεται στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Το HEPOS, το οποίο παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τα τρένα, βλέποντας την ακριβή τοποθεσία τους, μέσω δορυφορικών σταθμών, θα έχει τοποθετηθεί και στα 148 τρένα στο τέλος Απριλίου. «Από το τέλος του Απριλίου 2026, οπότε θα έχει τοποθετηθεί το σύστημα και στα 148 τρένα, είναι πρακτικά αδύνατον δύο τρένα να συγκρουστούν», είπε ο κ. Κυρανάκης απαντώντας σε σχετική ερώτηση.

Λείπει έμπειρο προσωπικό

Για να λειτουργήσουν με ασφάλεια τα παραπάνω συστήματα, απαιτείται έμπειρο προσωπικό, εξού και η επανεκπαίδευση των μηχανοδηγών. Χρειάζονται όμως και προσλήψεις εργαζομένων, καθώς οι υφιστάμενοι στον ΟΣΕ (Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος) δεν επαρκούν.

«Αυτή τη στιγμή οι εργαζόμενοι στον ΟΣΕ ανέρχονται σε 1.200, εκ των οποίων 600 εργάζονται με “μπλοκάκι”, όταν το οργανόγραμμα μιλά για 2.200 θέσεις. Έχουμε λοιπόν, κενές περίπου 1.000 θέσεις», αναφέρει ο κ. Γενιδούνιας.

Ακάλυπτη η περιφέρεια

Τη στιγμή που συνεχίζονται εντατικά οι εργασίες για την ανάταξη του σιδηροδρομικού δικτύου Αθήνας – Θεσσαλονίκης, η περιφέρεια παραμένει ακάλυπτη. «Δυστυχώς, στις περιφερειακές γραμμές στη Θεσσαλονίκη, δεν έχουμε τρένα ούτε προς τις Σέρρες, ούτε προς τη Φλώρινα, ούτε προς τη Δράμα, λόγω της κακής κατάστασης της υποδομής. Μετά το δυστύχημα των Τεμπών, η γραμμή προς Φλώρινα σταματά στην Έδεσσα. Η σιδηροδρομική γραμμή προς τη Δράμα, μετά τις Σέρρες, δεν είναι καλή. Το δίκτυο χρειάζεται πλήρη ανάταξη. Επίσης, η σιδηροδρομική σύνδεση της Θεσσαλονίκης με την Αλεξανδρούπολη έχει σταματήσει από το 2020. Έτσι, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε σύνδεση με τη Ξάνθη και την Κομοτηνή. Όσο για τον Βόλο, την Καλαμπάκα και τη Λαμία, δεν έχουν καμία σιδηροδρομική σύνδεση αυτή την περίοδο, λόγω των καταστροφών του DANIEL», σημειώνει, και προσθέτει: «Με άλλα λόγια, σήμερα ο σιδηρόδρομος δουλεύει στη γραμμή Αθήνας – Θεσσαλονίκης με δύο τρένα την ημέρα (δύο ανεβαίνουν και δύο κατεβαίνουν), στον προαστιακό Αθήνας προς Κιάτο και Αεροδρόμιο, και στα τοπικά δρομολόγια Θεσσαλονίκη – Λάρισα και Λάρισα – Θεσσαλονίκη».