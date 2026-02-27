Ο Γιώργος Πολυμενέας και η Έλενα Φυντανίδου, δημοσιογράφοι στο «ΒΗΜΑ», περιγράφουν στον Γιάννη Θ. Διαμαντή λεπτό προς λεπτό την πορεία της επιβατικής αμαξοστοιχίας Intercity 62 που έμελλε να συγκρουστεί με την εμπορική 63503 στα Τέμπη, τρία χρόνια πριν. Οι βλάβες στο δίκτυο, οι λανθασμένες κινήσεις και όσα δεν έγιναν για να αποτρέψουν το δυστύχημα.

Στο podcast με τίτλο «Τέμπη τρία χρόνια μετά: Όσα έγιναν και όσα δεν έγιναν το βράδυ του δυστυχήματος» θα ακούσετε μεταξύ άλλων:

2:19 Οι συνθήκες υπό τις οποίες λειτουργούσε το ελληνικό σιδηροδρομικό δίκτυο την 28η Φεβρουαρίου 2023.

4:47 Η αναχώρηση των αμαξοστοιχιών που έμελλε να συγκρουστούν.

5:28 Σταθμός Παλαιοφάρσαλος: Η αλλαγή στους μηχανοδηγούς και η μεγάλη καθυστέρηση.

7:53 Πότε και γιατί ο άπειρος σταθμάρχης της Λάρισας μένει στο πόστο του μόνος.

10:38 Ο φόρτος εργασίας του σταθμάρχη Λάρισας και ο λανθασμένος χειρισμός του κλειδιού 118.

11:50 Πόσες φορές μπήκε στην αντίθετη γραμμή η επιβατική αμαξοστοιχία εκείνο το βράδυ.

13:13 Σταθμός Λάρισα: Πρόχειρη συνεννόηση από και προς όλες τις κατευθύνσεις.

17:22 Από ποιο σημείο και έπειτα τα δύο τρένα βρίσκονται σε τροχιά σύγκρουσης.

18:42 Η στιγμή της σύγκρουσης μεταξύ της επιβατικής αμαξοστοιχίας Intercity 62 και της επιβατικής 63503.

19:00 Όσα δεν έγιναν για να αποτρέψουν το δυστύχημα.

22:44 Πότε και με ποιο τρόπο κατάλαβαν οι υπάλληλοι του σιδηροδρόμου ότι έχει συμβεί η σύγκρουση.

