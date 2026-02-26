Λιγότερο από μήνα για την έναρξη της βασικής δίκης στη Λάρισα (23 Μαρτίου) γύρω από τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη, η 3η επέτειος από το πολύνεκρο δυστύχημα αναμένεται να βγάλει για άλλη μία φορά σε δρόμους και πλατείες χιλιάδες κόσμου σε όλη τη χώρα. Η αποφράδα 28η Φεβρουαρίου φέτος πέφτει ημέρα Σάββατο και ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων, σωματεία, εργατικά κέντρα, φοιτητικοί σύλλογοι, φορείς και συλλογικότητες έχουν απευθύνει από καιρό καλέσματα για μαζική συμμετοχή, με συλλαλητήρια να έχουν προγραμματιστεί σε δεκάδες πόλεις και χωριά, πανελλαδικά, αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο.

Στην Αθήνα, όπου πρώτοι τον χορό των κινητοποιήσεων σέρνουν σήμερα μαθητές και φοιτητές, η συγκέντρωση στο Σύνταγμα θα ξεκινήσει στις 12 το μεσημέρι. Την ίδια ώρα αναμένονται οι εκδηλώσεις μνήμης και διαμαρτυρίας στη Θεσσαλονίκη, στο Άγαλμα Βενιζέλου και σε δεκάδες πόλεις της χώρας, με αίτημα «οξυγόνο» και «δικαιοσύνη». Σε περιοχές όπως η Λάρισα και η Καλαμπάκα, οι διοργανωτές έχουν προγραμματίσει πριν από τις κεντρικές συγκεντρώσεις, σιωπηλές πορείες, ανάγνωση των ονομάτων των θυμάτων και καταθέσεις λουλουδιών και κεριών.

Κάλεσμα για πάνδημη συμμετοχή έχει απευθύνει και η ΑΔΕΔΥ: «Καλούμε τους εργαζόμενους του δημόσιου τομέα, να δώσουν μαζικό, μαχητικό παρών μαζί με τα σωματεία και τις ομοσπονδίες τους, μαζί με όλους τους εργαζόμενους και τη νεολαία, στο μεγάλο συλλαλητήριο το Σάββατο, 28 Φλεβάρη 2026, στις 12:00, στο Σύνταγμα και στα αντίστοιχα που θα γίνουν σε όλη την Ελλάδα».

Το Εργατικό Κέντρο Αθήνας (ΕΚΑ) και το Εργατικό Κέντρο Πειραιά (ΕΚΠ) έχουν προκηρύξει επίσης 24ωρη απεργία, καλώντας τα σωματεία και τις ομοσπονδίες μέλη τους στο Σύνταγμα. Εκεί θα βρεθούν ακόμη εργαζόμενοι στα τρένα, που απεργούν, σωματεία από επαγγελματικούς κλάδους όπως εκπαιδευτικοί, δικηγόροι, γιατροί, φαρμακοποιοί, έμποροι, αγρότες και φοιτητές, ηθοποιοί και άλλοι καλλιτέχνες, ενώ δεμένα θα είναι για όλη τη μέρα τα πλοία, λόγω απεργίας της ΠΝΟ.

Σε ανακοίνωσή της η Hellenic Train διευκρινίζει ότι, λόγω της απεργίας, το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026 δε θα γίνει κανένα δρομολόγιο σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο, καλώντας το επιβατικό κοινό να μεριμνήσει εγκαίρως για την αναπροσαρμογή των μετακινήσεών του.

Η ΠΟΕΔΗΝ αναφέρει στο δικό της κάλεσμα: «Καλούμε τους εργαζόμενους στη Δημόσια Υγεία – Πρόνοια – ΕΚΑΒ να συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγάλο συλλαλητήριο Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026 στις 12 το μεσημέρι στο Σύνταγμα και στα αντίστοιχα συλλαλητήρια που οργανώνονται σε όλη τη χώρα».

H Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας, σημειώνει: «Συνεχίζουμε, το Σάββατο 28 Φλεβάρη οι εργαζόμενοι στο εμπόριο, στις υπηρεσίες και την πληροφορική, τις ταχυμεταφορές, την φύλαξη και την καθαριότητα συμμετέχουμε καθολικά στην 24ώρη πανελλαδική απεργία που προκηρύσσει η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας και στις συγκεντρώσεις των σωματείων».

Το Εργατικό Κέντρο της Αθήνας καλεί όλους τους εργαζόμενους και τη νεολαία της Αττικής όλες τις Ομοσπονδίες, τα Σωματεία του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, να δώσουν μαζικό, μαχητικό παρών στο Σύνταγμα. Το Εργατικό Κέντρο Πειραιά, επισημαίνει πως: «Στις 28 Φλεβάρη απεργούμε, δίνουμε μαζικό παρών στο μεγάλο συλλαλητήριο στο Σύνταγμα στις 12μ. Δεν ξεχνάμε, δε συγχωρούμε. Ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας». Το Εργατικό Κέντρο Λαυρίου και Ανατολικής Αττικής καλεί στην πλατεία Ηρώων στο Λαύριο στις 12, αλλά και για όσους το επιθυμούν και στο Σύνταγμα την ίδια ώρα.

Η Ομοσπονδία Οικοδόμων Ελλάδας καλεί να μείνουν κλειστά όλα τα εργοτάξια.

Η Ομοσπονδία Συλλόγων Υπαλλήλων Αιρετών Περιφερειών Ελλάδας (ΟΣΥΑΠΕ) επισημαίνει ότι «δεν θα συνηθίσουμε το έγκλημα των Τεμπών», ενώ κάλεσμα συμμετοχής απευθύνει και η Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ).

«Στις 28 Φλεβάρη κλείνουμε τα μαγαζιά μας και συμμετέχουμε μαζικά στο συλλαλητήριο που θα γίνει στις 12 το μεσημέρι, στο Σύνταγμα, για τα 3 χρόνια από το έγκλημα στα Τέμπη, αναφέρει στο κάλεσμά της, η Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής (ΟΒΣΑ).

Οι πόλεις σε Ελλάδα και εξωτερικό που συμμετέχουν στα συλλαλητήρια για την 3η επέτειο από τα Τέμπη

✊ 28/02/2026: 3 χρόνια μετά το έγκλημα στα Τέμπη, η απαίτηση για Δικαιοσύνη δυναμώνει. 100 συγκεντρώσεις σε όλο τον κόσμο! 🇬🇷 ΕΛΛΑΔΑ

📍Αθήνα: Σύνταγμα (12:00)

📍Θεσσαλονίκη: Άγαλμα Βενιζέλου (12:00)

📍Πάτρα: Πλ. Γεωργίου (11:00)

📍Λάρισα: Κεντρική Πλατεία (12:00)

📍Ηράκλειο:… pic.twitter.com/NUyn8EToc1 — 𝕁𝕠 𝔻𝕚 🏳️‍🌈 (@jodigraphics15) February 24, 2026

«Αστακός» η Αθήνα

Περισσότεροι από 4.000 αστυνομικοί θα βρίσκονται επί ποδός, ενόψει του Σαββάτου, με το μεγαλύτερο βάρος να πέφτει στην Αττική, όπου αναμένεται η πιο μαζική συμμετοχή.

Στα μέτρα ασφαλείας συμμετέχουν δυνάμεις της Τροχαίας, της Κρατικής Ασφάλειας, των ΜΑΤ, της ΥΑΤ, καθώς και οι ομάδες ΔΙ.ΑΣ., ΔΡΑΣΗ και Αντιτρομοκρατική.

Στόχος, σύμφωνα με την ΕΡΤ, είναι η περιφρούρηση της πλατείας Συντάγματος, αλλά και η διενέργεια προληπτικών ελέγχων πριν και κατά τη διάρκεια των συγκεντρώσεων.

Οι έλεγχοι περιλαμβάνουν έρευνες σε πεζούς και οχήματα.

Στο επιχειρησιακό σχέδιο προβλέπεται η ανάπτυξη οχημάτων εκτόξευσης νερού, οι γνωστές «αύρες», ενώ στελέχη των Ειδικών Δυνάμεων της ΕΛ.ΑΣ. θα βρίσκονται σε στρατηγικά σημεία στο κέντρο της Αθήνας.

Παράλληλα, drone και ελικόπτερα της Αστυνομίας θα μεταδίδουν ζωντανή εικόνα στο Κέντρο Επιχειρήσεων. Εκεί θα βρίσκεται και ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός, ο οποίος θα επιβλέπει τις κινήσεις των δυνάμεων.

Η βασική εντολή από το Αρχηγείο είναι να μην υπάρξουν προκλήσεις προς τους διαδηλωτές, με ταυτόχρονη εφαρμογή ενδελεχών ελέγχων, ιδίως σε άτομα που θεωρούνται υψηλού κινδύνου.

Την ίδια ώρα, υπάρχει προβληματισμός για την επάρκεια προσωπικού στην Περιφέρεια, καθώς πολλές υπηρεσίες καλούνται να διαχειριστούν τις κινητοποιήσεις με περιορισμένες δυνάμεις.