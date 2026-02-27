Η Γιάννα Βούλγαρη, μητέρα του άτυχου μηχανοδηγού Σπύρου Βούλγαρη, μίλησε για πρώτη φορά δημόσια από το βήμα της τελετής αποκαλυπτηρίων του μνημείου που έχει στηθεί για τα θύματα της τραγωδίας στα Τέμπη, σχεδόν τρία χρόνια μετά το φονικό δυστύχημα. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην Καισαριανή παρουσία συγγενών των θυμάτων, εκπροσώπων φορέων και πολιτών.

Με εμφανή συγκίνηση και πόνο, η κυρία Βούλγαρη αναφέρθηκε στην εμπειρία της απώλειας και στην αντιμετώπιση που βίωσε η οικογένειά της μετά το δυστύχημα. «Το παιδί μου λοιδορήθηκε όσο τίποτε άλλο», είπε, τονίζοντας ότι δεν είχε μιλήσει μέχρι σήμερα, καθώς επιθυμούσε να προστατέψει τόσο τη μνήμη του γιου της όσο και την οικογενειακή τους αξιοπρέπεια.

Μνήμη, αξιοπρέπεια και δικαιοσύνη

Η μητέρα του μηχανοδηγού κάλεσε τη δικαστική σύνθεση που θα κρίνει την υπόθεση να σκέφτεται πρώτα ως γονείς και μετά ως λειτουργοί δικαίου. «Θα μιλήσω για το παιδί μου. Δεν έχω βγει ποτέ στα κανάλια, δεν έχω πει τίποτα για το παιδί μου. Το παιδί μου λοιδορήθηκε όσο τίποτε άλλο. Είναι ο Σπύρος ο Βούλγαρης, ο μηχανοδηγός, ένας από τους δύο μηχανοδηγούς της εμπορικής αμαξοστοιχίας», σημείωσε.

Υπογράμμισε ότι ο Σπύρος αγαπούσε τη δουλειά του και τηρείτο με προσήλωση, γεγονός που – όπως τόνισε – υπήρξε διαρκώς αμφισβητούμενο από διάφορες φωνές. «Ντρεπόμασταν να βγούμε έξω στο ξεκίνημα» είπε, «το παιδί μου δούλευε, αγαπούσε τη δουλειά του και ήταν ένας νέος με σπουδές, τελειώνοντας το ΤΕΙ και ένα μεταπτυχιακό πριν ενταχθεί στον ΟΣΕ».

Η ομιλία της κορυφώθηκε με ευχές, ώστε κανείς να μην βιώσει τον βαθύ πόνο που η οικογένεια βιώνει μέχρι σήμερα, αλλά και με ένα μήνυμα αγάπης και μνήμης για τον γιο της. «Εύχομαι η δικαιοσύνη να δώσει αυτό που πρέπει να αποδώσει. Να σκεφτούν πρώτα σαν γονείς η σύνθεση του δικαστηρίου και μετά να σκεφτούν ότι κάνουν ένα λειτούργημα, δεν κάνουν ένα επάγγελμα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια περιέγραψε τη σχέση τους: «Έφευγε πάντα με ένα χαμόγελο και ερχόταν πάντα με ένα χαμόγελο. Πάντα έλεγε ‘Όλα καλά θα πάνε μάνα, όλα καλά’. Αυτό είχα να σας πω, σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Εύχομαι σε όλους να μη νιώσετε τον πόνο που νιώθουμε εμείς, γιατί ο πόνος αυτός δεν ξεπερνιέται με τίποτα», τόνισε.

Κλείνοντας, η Γιάννα Βούλγαρη απευθύνθηκε στον Παύλο Ασλανίδη, πρόεδρο του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών. «Κύριε Ασλανίδη, δεν έχει τύχει να σας γνωρίσω από κοντά. Εύχομαι όμως στο μέλλον να σας γνωρίσω» είπε, με τον κ. Ασλανίδη να την πλησιάζει στο βήμα και να την αγκαλιάζει θερμά.

Αντίδραση της τοπικής κοινωνίας και πολιτικές προεκτάσεις

Στον ίδιο χώρο, ο Δήμαρχος Καισαριανής Ηλίας Σταμέλος, αναφέρθηκε στο δυστύχημα ως αποτέλεσμα «εγκληματικής πολιτικής του κέρδους» και τόνισε ότι η υπόθεση δεν πρέπει να συγκαλυφθεί, ενώ η συζήτηση γύρω από την ευθύνη των αρχών συνεχίζεται με ένταση.

Ο κύριος Σταμέλος συνέδεσε τα Τέμπη με τις τραγωδίες στο Μάτι και τη Βιολάντα, σημειώνοντας πως «μόνο το 2025 η εργατική τάξη μέτρησε περισσότερους από 200 νεκρούς», ενώ τόνισε ότι «το έγκλημα αυτό δεν πρέπει να συγκαλυφθεί. Συνεχίζουμε τον αγώνα μέχρι την τελική δικαίωση!».

Στην τελετή παραβρέθηκαν και απηύθυναν χαιρετισμό εκπρόσωποι των συγγενών, ενώ το κλίμα φορτίστηκε ιδιαίτερα τη στιγμή της αποκάλυψης του μνημείου. Από τους συγγενείς παρέστησαν οι Παύλος Ασλανίδης, Ελένη Βασάρα, Βασίλης Χατζηχαραλάμπους, Αντώνης Αντωνίου (επιζών), Πάνος Ρούτσι, καθώς και μέλη των οικογενειών Κουτσούμπα, Εγούτ, Ελευθεριάδη, Μασσαλή και Κατσάρα. Μετά τα αποκαλυπτήρια, συγγενείς και παρευρισκόμενοι άφησαν λουλούδια και φίλησαν τα ονόματα των αγαπημένων τους που είναι χαραγμένα στο σημείο.