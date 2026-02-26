Περιστατικό δολιοφθοράς στο ΟΣΕ στη σιδηροδρομική γραμή Αθήνα–Θεσσαλονίκη κατήγγειλε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών και Υποδομών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, κάνοντας λόγο για «καθαρή ενέργεια με στόχο να υπάρξουν νεκροί» δύο ημέρες πριν την επέτειο της τραγωδίας στα Τέμπη.

Μιλώντας το πρωί της Πέμπτης (26/02) στον ΣΚΑΪ, ο κ. Κυρανάκης αποκάλυψε ότι το απόγευμα της Τετάρτης άγνωστοι προκάλεσαν σοβαρή ζημιά σε καλώδια τηλεδιοίκησης λίγο πριν τον σταθμό στο Πλατύ, στον άξονα προς Κατερίνη.

Όπως περιέγραψε, τα συγκεκριμένα καλώδια είχαν τοποθετηθεί με ειδική προστασία και επικάλυψη από τσιμέντο, προκειμένου να αποτραπούν φαινόμενα κλοπών ή φθορών.

«Έκοψαν τα καλώδια πριν την επέτειο των Τεμπών, ήθελαν νεκρούς»

Ωστόσο, σύμφωνα με τον υπουργό, οι δράστες έσπασαν το τσιμέντο, αφαίρεσαν τα καλώδια –τα οποία διαθέτουν διπλή επικάλυψη και προστασία– και με ειδικά εργαλεία τα έκοψαν, με αποτέλεσμα να τεθεί εκτός λειτουργίας το σύστημα τηλεδιοίκησης στο συγκεκριμένο σημείο.

«Δεν έκλεψαν κάτι, δεν είχαν οικονομικό όφελος», υπογράμμισε, αποκλείοντας το ενδεχόμενο να πρόκειται για κλοπή μετάλλων ή υλικών. «Πρόκειται για καθαρή δολιοφθορά από κάποιους που ήθελαν νέα Τέμπη με νεκρούς δύο μέρες πριν την επέτειο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Σοκαριστικό περιστατικό»

Ο κ. Κυρανάκης έκανε λόγο για «σοκαριστικό περιστατικό», επισημαίνοντας ότι παρά τη ζημιά, το σιδηροδρομικό δίκτυο διαθέτει πλέον επιπλέον δικλείδες ασφαλείας. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη νέα ψηφιακή πλατφόρμα railway.gov.gr, μέσω της οποίας –όπως είπε– παρακολουθείται η θέση των τρένων με μεγάλη ακρίβεια.

«Είμαστε πιο ασφαλείς από την εποχή των Τεμπών. Με το νέο σύστημα βλέπουμε πού βρίσκονται τα τρένα με ακρίβεια εκατοστού», κατέληξε, τονίζοντας ότι οι αρμόδιες αρχές διερευνούν την υπόθεση.