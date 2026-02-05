Οι αιτήσεις συγγενών θυμάτων για αλλαγή στον τόπο διεξαγωγής της δίκης για τα Τέμπη που κατατέθηκαν στον Άρειο Πάγο δεν έγιναν δεκτές. Συγγενείς θυμάτων, συνολικά οκτώ, ζητούσαν να επιλεγεί η Θεσσαλονίκη ή η Αθήνα για την διεξαγωγή της δίκης, με επιχείρημα μεταξύ άλλων, την ύπαρξη αεροδρομίου και την διευκόλυνση των παραγόντων της διαδικασίας, αλλά ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας υπήρξε απορριπτικός ενώ και το Ζ’ Ποινικό Τμήμα του ανωτάτου δικαστηρίου, που εξέτασε τα αιτήματα συγγενών των θυμάτων, αποφάσισε την απόρριψη τους.

Τις αιτήσεις υπέβαλε η δικηγόρος Μαρία Χατζηκωνσταντίνου από τη Θεσσαλονίκη εκπροσωπώντας οκτώ συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, ενώ ανάμεσα σε αυτούς δεν ήταν η Μαρία Καρυστιανού, που δημόσια είχε θέσει θέμα αλλαγής του τόπου διεξαγωγής της δίκης, λέγοντας «δεν εμπιστεύομαι τη Λάρισα».

Στο Ποινικό Τμήμα προήδρευσε η αρχαιότερη αντιπρόεδρος Αγάπη Τζουλιαδάκη και η απόφαση του υπήρξε απορριπτική.

Μετά ταύτα η δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη θα διεξαχθεί στη Λάρισα και η έναρξη της έχει ήδη οριστεί για τις 23 Μαρτίου.

Στη δίκη αυτή στο εδώλιο θα βρεθούν συνολικά 36 κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων ο μοιραίος σταθμάρχης που έβαλε τα τρένα στην ίδια κατεύθυνση, συνάδελφοί του που δεν ήταν στο πόστο τους, αλλά και υψηλόβαθμα στελέχη του ΟΣΕ, της ΕΡΓΟΣΕ, της Αρχής που ελέγχει το σιδηροδρομικό δίκτυο (ΡΑΣ) και της εταιρείας Hellenic Train που διαχειρίζεται τα τρένα. Επίσης υψηλόβαθμα στελέχη του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών, γενικοί διευθυντές του υπουργείου. Οι κατηγορίες για τους περισσότερους είναι βαρύτατες (κακουργήματα) ενώ υπάρχουν και πλημμελήματα.

Η δίκη στη Λάρισα αναμένεται να διαρκέσει μεγάλο διάστημα, και λόγω του μεγάλου αριθμού των κατηγορουμένων αλλά και του αριθμού των συνηγόρων που ξεπερνούν τους 250.