Μετά από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι, που κρίθηκε στα πέναλτι, ο Παναθηναϊκός απέκλεισε την Βικτόρια Πλζεν και πήρε την πρόκριση (4-3, πεν. 1-1 κ.δ) στους «16» του Europa League.

Οι Πράσινοι θα βρεθούν στην αυριανή (27/2) κλήρωση του Europa League, που θα πραγματοποιηθεί στις 14:00 ώρα Ελλάδας. Εκεί θα μάθουν τον αντίπαλό τους, που θα είναι είτε η Μίντιλαντ, που τερμάτισε 3η στη League Phase, είτε η Μπέτις, που ήταν στην τέταρτη θέση.

Το πρώτο παιχνίδι θα διεξαχθεί στην Αθήνα στις 12 Μαρτίου και ο επαναληπτικός μια εβδομάδα αργότερα: Στις 19 Μαρτίου είτε στη Δανία είτε στη Σεβίλλη.

Το πρόγραμμα του Europa League