Στην απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, για την ενοχή των τεσσάρων κατηγορουμένων στην δίκη για τις υποκλοπές αναφέρθηκε ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Ευάγγελος Βενιζέλος.

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, ο κ. Βενιζέλος τόνισε χαρακτηριστικά πως «οι υποθέσεις που αφορούν ανοικτές πληγές στο σώμα του κράτους δικαίου, όπως οι υποκλοπές, δεν κλείνουν επειδή το θέλει η εκάστοτε κυβέρνηση και η κοινοβουλευτική της πλειοψηφία».

Συνεχίζοντας, υπογράμμισε ότι η απόφαση για την ενοχή των τεσσάρων κατηγορουμένων στη δίκη για το παράνομο λογισμικό Predator αποδεικνύει πως η Δικαιοσύνη μπορεί να αναπτύξει θεσμική δυναμική, ακόμη και σε πρώτο βαθμό.

Όπως ανέφερε, το ακροατήριο του ποινικού δικαστηρίου έφτασε να λειτουργεί ως υπόδειγμα για τα υψηλότερα κλιμάκια της Δικαιοσύνης, όχι μόνο μέσω του διατακτικού της απόφασης αλλά και μέσα από τα πρακτικά της δίκης.

Κατά τον ίδιο, τα στοιχεία που αναδείχθηκαν καταγράφουν ένα «θεσμικό έγκλημα», το οποίο διαπράχθηκε μέσα από συμπράττουσες εκδοχές παρακρατικών μηχανισμών, αφήνοντας σαφείς αιχμές για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε η Πολιτεία μια υπόθεση που άγγιξε τον πυρήνα του κράτους δικαίου.

Ολόκληρη η δήλωση Ευάγγελου Βενιζέλου

