Αναστάτωση και βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στη Λέρο ο θάνατος ενός 50χρονου άνδρα, με τις Αρχές να διερευνούν το ενδεχόμενο να πρόκειται για υπόθεση πατροκτονίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ως φερόμενος δράστης εξετάζεται ο 18χρονος γιος του θύματος. Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε στο συνεργείο που διατηρούσαν, έπειτα από έντονη λογομαχία μεταξύ των δύο.

Τον χτύπησε στο κεφάλι

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο νεαρός φέρεται να χτύπησε τον πατέρα του στο κεφάλι με βαρύ αντικείμενο, προκαλώντας του θανάσιμο τραυματισμό.

Ο 50χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του νησιού, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Η αστυνομία έχει ξεκινήσει προανάκριση για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό, ενώ αναμένονται και τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.