Για το στυγερό έγκλημα που διαπράχθηκε στη Γλυφάδα από τον 46χρονο πατροκτόνο η Εισαγγελία στην οποία προσήχθη άσκησε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, οπλοφορία και οπλοχρησία και ο δράστης παραπέμφθηκε σε τακτικό ανακριτή.

Ωστόσο, αίσθηση έχει προκαλέσει στην κοινή γνώμη και πλήθος ερωτηματικών πως ο άνθρωπος αυτός κυκλοφορούσε ελεύθερος αν και το 2014, δώδεκα χρόνια δηλαδή πριν, είχε σκοτώσει και τη μητέρα του.

Οπως προκύπτει από το ρεπορτάζ και από το αποφυλακιστήριο για τον φόνο της μητέρας του είχε καταδικαστεί σε 16 χρόνια κάθειρξη καθώς το δικαστήριο που τον δίκασε και τον καταδίκασε έκανε δεκτό ότι ο άνθρωπος είχε μειωμένο καταλογισμό, δηλαδή ήταν ψυχικά άρρωστος, όπως προέκυψε από τις ιατρικές γνωματεύσεις ψυχιάτρων.

Με την ποινή των 16 ετών έμεινε στη φυλακή για 4 χρόνια και κάτι μήνες καθώς ο τότε νόμος που ίσχυε το 2018 όταν και αποφυλακίστηκε, έδινε το δικαίωμα σε καταδικασθέντες να αποφυλακίζονται με όρους αν έχουν εκτίσει το μισό της ποινής τους.

Ο εν λόγω καταδικασθείς, κατά τον νόμο που ίσχυε το 2018 (λεγόμενος ως νόμος Παρασκευόπουλου) κρίθηκε προσωρινά αποφυλακιστέος για δύο λόγους.

Πρώτον ο νόμος τότε έδινε το δικαίωμα της πρόωρης απόλυσης με έκτιση το μισό της ποινής

Και δεύτερον όταν κάποιος είχε κρατηθεί στο Ψυχιατρείο των Φυλακών η μία ημέρα μετρούσε για δύο.

Ετσι ο σημερινός πατροκτόνος, βρέθηκε εκτός φυλακής διότι είχε εκτίσει 4 χρόνια που μέτρησαν διπλά λόγω του ότι ήταν στο Ψυχιατρείο. Βγήκε δηλαδή σαν να είχε μείνει στη φυλακή οκτώ χρόνια.

Τι έγινε όμως στη συνέχεια και τι προκύπτει από το αποφυλακιστήριο

Ο αρμόδιος εισαγγελέας επειδή ήταν πασιφανές ότι ο άνθρωπος είχε σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα διέταξε την ακούσια, όπως λέγεται, νοσηλεία του στο Δαφνί (Ψυχιατρικό Κατάστημα), όπου και πράγματι νοσηλεύτηκε ο προσωρινά αποφυλακισμένος.

Οταν τελείωσε η νοσηλεία του, η οποία κατά πληροφορίες, κράτησε 2 μήνες και έξοδος του από το Ψυχιατρείο αποφασίστηκε από τους αρμόδιους γιατρούς, ίσχυσαν οι περιοριστικοί όροι που είχαν τεθεί για την αποφυλάκιση του.

Υποχρέωση εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής όπου διέμενε και συγκεκριμένη διαμονή του στη Γλυφάδα.

Οι όροι αυτοί δεν παραβιάστηκαν από το 2018 μέχρι και προχθές που έγινε το στυγερό έγκλημα.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι οι ευνοικές αυτές διατάξεις για τις αποφυλακίσεις δεν ισχύουν πλέον από το 2019 και μετά που άλλαξε ριζικά ο Ποινικός Κώδικας.

Το αποφυλακιστήριο του πατροκτόνου