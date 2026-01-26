Είχε σκοτώσει τη μητέρα του μέσα στο σπίτι της οικογένειας και μετά από 4 χρόνια κυκλοφορούσε ελεύθερος. Το αποτέλεσμα; Λίγα χρόνια αργότερα να δολοφονήσει και τον ηλικιωμένο πατέρα του.

Λάθη, παραλείψεις αλλά και κενά του νόμου οδήγησαν τελικά στη νέα πατροκτονία στην Γλυφάδα που σόκαρε το πανελλήνιο.

«Μέτρησαν τα χρόνια της φυλακής στο διπλάσιο και με τον νόμο Παρασκευόπουλου κάποιες ευεργετικές διατάξεις βγήκε στα 4 χρόνια. Με μόνο περιοριστικούς όρους να πηγαίνει δύο φορές στο Α.Τ. τον μήνα και τίποτα άλλο. Και να μένει εκεί που έγινε το έγκλημα στην Γλυφάδα, που είναι το σπίτι του πατέρα του», αναφέρει συγγενής του δράστη.

Το αποφυλακιστήριό του το 2018 έλεγε με σαφήνεια πως ο άνθρωπος αυτός ήταν επικίνδυνος για τον εαυτό του και το περιβάλλον του και πως έχρηζε νοσηλείας. Πράγματι εισήχθη στο Δρομοκαΐτειο και λίγο καιρό αργότερα αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

«Ο πατέρας του προσπάθησε να τον βγάλει και το κατάφερε. Και είπε ‘θα τον έχω εγώ στο σπίτι με την φαρμακευτική του αγωγή’ και μετά από καιρό το καταφέρανε με τον Κούγια και το βγάλανε. Έμενε μαζί του και κάθε μήνα παρουσιαζόταν στο τμήμα της περιοχής.

Το χρονικό της υπόθεσης

Ο 46χρονος μέχρι την ηλικία των 30 φέρεται να είχε μία φυσιολογική ζωή. Είχε σπουδάσει πολιτικός μηχανικός, με τους συγγενείς ωστόσο να λένε πως από μικρό παιδί η συμπεριφορά του ήταν περίεργη.

«Πολύ κλειστό παιδί από μικρός. Ήθελε λίγο σημασία παραπάνω και έπαιρνε το αντίθετο, έπαιρνε μόνο bullying. Τα υπόλοιπα παιδιά – γιατί είναι 4 στο σύνολο – είναι μία χαρά. Καμία σχέση. Αυτό το παιδί γεννήθηκε με θέμα, οπότε το διογκώσανε με όλο αυτό το bullying εκεί μέσα. Δεν του έδιναν σημασία, του φωνάζανε».

Στα 23 του οι γονείς του χώρισαν. Τα αδέλφια του άνοιξαν το δικό τους σπίτι, με τον ίδιο να μένει πίσω συγκατοικώντας με τη μητέρα του στο σπίτι τους στη Γλυφάδα, εκεί όπου λίγα χρόνια αργότερα έμελλε να τη μαχαιρώσει μέχρι θανάτου.

Η δολοφονία της μητέρας του

Ήταν Μάρτιος του 2014 όταν ο τότε 34χρονος γιος σκότωσε με μαχαίρι τη μητέρα του. Η 59χρονη γυναίκα ήταν στο μπάνιο του σπιτιού όταν εκείνος μπήκε μέσα και τη δολοφόνησε με πολλαπλές μαχαιριές.

Η εικόνα που αντίκρυσαν οι αστυνομικοί αποκρουστική: «Δεν μας την δείχνανε. Λέει είναι τόσο… 45 φορές μαχαιρωμένη που δεν θα την αναγνωρίσετε», λένε συγγενείς.

Κι ενώ οι γείτονες τότε είχαν την εικόνα ενός πολύ συγκροτημένου και φιλήσυχου νεαρού που έμενε μαζί με τη μητέρα του, οι κοντινοί συγγενείς αποκαλύπτουν στο «Live News» πως ήταν κοινό μυστικό πως ο γιος αντιμετώπιζε ψυχιατρικά προβλήματα.

«Σχιζοφρένεια, από μικρός φαινόταν. Ήθελε βοήθεια από μικρός, αυτό ξέρω εγώ. Εθελοτυφλούσαν οι γονείς απλά, ότι είναι όλα καλά. Έπρεπε να τον είχε πάει για βοήθεια πολύ πιο νωρίς το παιδί εφόσον έβλεπε. Έλεγε ‘όχι είναι μία χαρά. Είναι κλειστό παιδί’. Ποτέ δεν το είχαν πάει για διάγνωση. Ποτέ. Αλλά ήταν φως φανάρι».

Κάπως έτσι η διάγνωση έγινε μετά το φρικτό έγκλημα. Ο γιος παραδόθηκε μόνος του στην Αστυνομία λέγοντας με ψυχραιμία πως δολοφόνησε τη μητέρα του.

«Απορούσαμε όλοι και του λέγαμε ‘πώς το έκανες αυτό παιδί μου; Πώς το έκανες;. (Έλεγε) ότι είναι μετανιωμένος. Πήγαινε στον τάφο της μητέρας του, έκλαιγε».

Τα καμπανάκια όμως είχαν ηχήσει πριν καν γίνει το πρώτο έγκλημα. Σε μία παλαιότερη ανάρτησή της, η μία κόρη είχε αναφερθεί στην αυταρχικότητα που φέρεται να είχε ο πατέρας τόσο στο μεγάλωμά τους όσο και προς τη μητέρα τους.

«Η μανούλα μου έζησε ακριβώς τη μισή της ζωή ως θύμα του ανδρός της. Για 29 χρόνια υπήρξε καλή νοικοκυρά σε ένα τεράστιο σπίτι, χωρίς βοήθεια, μεγάλωσε 4 παιδιά, χωρίς βοήθεια, και αν τολμούσε να ζητήσει ‘ρεπό’ μια μέρα, π.χ. να μην χρειαστεί να μαγειρέψει αλλά να φάμε οικογενειακώς έξω, έπαιρνε την απάντηση ‘τι λιγότερο να κάνεις;’ Όταν εν τω μεταξύ αυτός ο άνδρας είχε σταματήσει να δουλεύει από τα 45 του δηλώνοντας ‘δεν θα δουλεύω εγώ για εσάς’».

Συγγενής του πατέρα αναφέρει: «Έφυγε με αυτόν τον καημό ότι τα παιδιά του δεν του μιλούσανε γιατί μετά τον θάνατο της γυναίκας του στράφηκε προς την εκκλησία και έγινε ιδιαίτερα φανατικός με αυτό το θέμα. Πήγαινε συνέχεια σε εκκλησία, σε μοναστήρια. Τα σπούδασε όλα τα παιδιά. Τα έστειλε στο εξωτερικό. Πλήρωσε αδρά χρήματα, έγιναν επιστήμονες. Ακόμα και αυτός, ο δολοφόνος, είχε πάρει πτυχίο πολιτικού μηχανικού».

Η δολοφονία της μητέρας τραυμάτισε ριζικά τους δεσμούς της οικογένειας. Τα αδέλφια δεν είχαν καμία επαφή με τον μητροκτόνο, ούτε όμως και τον πατέρα που πάσχιζε να βγάλει από τη φυλακή τον γιο του».

«Η μητέρα ήταν υπεύθυνη για το παιδί της και μετά ο πατέρας. Και ο πατέρας δεν έκανε τα δέοντα γιατί πίστευε ότι δεν θα τον πειράξει. Ήταν αυτός που τον βοήθησε να βγει».

Η νοσηλεία του στο Δρομοκαΐτειο

Ο 46χρονος καταδικάστηκε σε 16 χρόνια για ανθρωποκτονία και στις 3/5/2018 αποφυλακίζεται και με εντολή Εισαγγελέα πηγαίνει στο Δρομοκαΐτειο.

Τα επόμενα χρόνια με την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή φαίνεται πως η κατάσταση βελτιώθηκε χωρίς να λείπουν οι εντάσεις. Το 2022 ο 46χρονος μετά από έντονο διαπληκτισμό στη γειτονιά, νοσηλεύτηκε και πάλι στο Δρομοκαΐτειο. Από τότε, η σχέση πατέρα και γιου διαταράχθηκε οριστικά.

«Τσακώθηκε με τον περιπτερά και τον έβαλαν στην ψυχιατρική μετά από αυτό. Είχε πάει στο ‘Σωτηρία’ να νοσηλευτεί και δεν τον ήθελε τον πατέρα του καθόλου».

Τα τελευταία χρόνια ζούσε μόνος σε ένα σπίτι στον Νέο Κόσμο. Στις αρχές του μήνα ξεπούλησε όλα τα υπάρχοντά του και το πρωί της Κυριακής αποφάσισε να σκοτώσει τον πατέρα του, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που είχε σκοτώσει και την γυναίκα που τον γέννησε.

Το νομικό «παράθυρο» που άφησε ελεύθερο τον 46χρονο

Η δικαστική συντάκτρια του MEGA, Ιωάννα Μάνδρου είπε στο Live News πως ο νόμος με τον οποίο κατάφερε να βγει από τη φυλακή ο 46χρονος ήταν ένας νόμος επικίνδυνα επιεικής.

«Έδινε τη δυνατότητα σε τέσσερα χρόνια να βγει ένας άνθρωπος διαγνωσμένα ψυχικά άρρωστος, που τιμωρήθηκε σε δεκαέξι χρόνια και όχι σε ισόβια, ακριβώς γιατί ήταν βαριά άρρωστος, και βγαίνει έξω σε τέσσερα χρόνια. Οι περιοριστικοί όροι δεν είναι γι’ αυτούς τους ανθρώπους. Ο εισαγγελέας που είδε ότι ο άνθρωπος αυτός ήταν ψυχικά βαριά άρρωστος, διέταξε ακούσια νοσηλεία.

Ακούσαμε το πόσες φορές βγήκε και το πόσες φορές μπήκε σε ψυχιατρικό νοσοκομείο χωρίς να παραμείνει. Δεύτερον, οι γιατροί. Διότι όταν βλέπεις έναν άνθρωπο που έχει διαπράξει στυγερό έγκλημα, έχει καταδικαστεί απ’ τη Δικαιοσύνη ως άνθρωπος μειωμένου καταλογισμού, όχι απλώς άρρωστος.

«Τρίτο, το δικαστήριο. Ο δικαστής, όταν βλέπει μια τέτοια περίπτωση, αποφασίζει την υφ’ όρον απόλυση; Και το τέταρτο, το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό και δεν αφορά μόνο τη συγκεκριμένη οικογένεια και το συγκεκριμένο άνθρωπο. Δυστυχώς αφορά χιλιάδες οικογένειες με ψυχικώς πάσχοντες, που δεν θέλουν να κατανοήσουν, δεν θέλουν να αποδεχθούν ότι ο άνθρωπός τους έχει ψυχιατρικό πρόβλημα. Εδώ η ευθύνη της οικογένειας, του περιβάλλοντος του ευρύτερου είναι τεράστια».