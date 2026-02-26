Με ραγδαίους ρυθμούς συνεχίζονται τα γυρίσματα της ταινίας του Έντουαρντ Μπέργκερ «The riders» στην Υδρα, όπου εκτός άλλων βρίσκεται και ο πρωταγωνιστής της Μπραντ Πιτ. Ο Μπέργκερ, θυμίζουμε, είναι ο σκηνοθέτης της ταινίας «Ουδέν νεώτερον από το δυτικό μέτωπο» (All Quiet on the Western Front), που τιμήθηκε με Όσκαρ Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας, όπως και της ταινίας «Κονκλάβιο»

Το «The riders» που έχει ήδη εξασφαλίσει διανομή στην Ελλάδα από την ΣΠΕΝΤΖΟΣ Φιλμ και θα κυκλοφορήσει στις αίθουσες στο τέλος του τρέχοντος έτους, βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Αυστραλού συγγραφέα Τιμ Γουίντον (1994), το οποίο ήταν υποψήφιο για βραβείο Booker. Η σεναριακή διασκευή του έγινε από τον Ντέιβιντ Κατζάνιτς.

Κεντρικό πρόσωπο της ιστορίας στο «The riders» είναι ο ήρωας που υποδύεται ο Μπραντ Πιτ, ο πατέρας μιας 11χρονης, με την οποία θα μπει στην διαδικασία ενός ταξιδιού αναζήτησης σε όλη την Ευρώπη όταν η σύζυγός του εξαφανίζεται απροειδοποίητα.

Πατέρας και κόρη αναζητούν την εξαφανισμένη γυναίκα ακολουθώντας τα μέρη που στο παρελθόν είχαν επισκεφθεί κάποτε ως οικογένεια. Καθώς το ταξίδι προχωρά και η ανάγκη του συζύγου για απαντήσεις μεγαλώνει, αναγκάζεται να αντιμετωπίσει το ενδεχόμενο μιας ζωής διαφορετικής από εκείνη που είχε φανταστεί — και ανακαλύπτει νόημα σε ό,τι, και σε όποιον, παραμένει.

Σύμφωνα με δηλώσεις του Έντουαρντ Μπέργκερ στο DEADLINE «Το The Riders είναι μια ταινία πάνω σε έναν χαρακτήρα. Έχουμε τον μεγαλύτερο σταρ στον κόσμο να κάνει μια πολύ προσωπική, “χαμηλότονη” ταινία και να εμβαθύνει στον ρόλο. Στην ταινία τον γνωρίζουμε στην αρχή να χτίζει ένα σπίτι. Αυτός ο τύπος ξέρει να χτίζει σπίτι με τα χέρια του. Τον βλέπουμε να το φτιάχνει για την οικογένειά του· είναι ο κλασικός κουβαλητής, ο παραδοσιακός οικογενειάρχης. Και μετά ξεκινάει ένα ταξίδι για να βρει τη γυναίκα του, που έχει εξαφανιστεί ξαφνικά…»

Οι Πιτ, Μπέργκερ και Κατζάνιτς συμμετέχουν σην παραγωγή της ταινίας μαζί με τους Ντίντι Γκάρντνερ, Τζέρεμι Κλάινερ (Plan B Entertainment) αλλά και τους Ρίντλεϊ Σκοτ και Μάικλ Πρας της Scott Free Productions. Αλλοι ηθοποιοί στην ταινία είναι οι Κόκο Γκρίνστοου, Τζουλιάν Νίκολσον, Ντάνι Χιούστον, και Ούλριχ Τόμσεν.

Μετά την Υδρα η ταινία θα συνεχίσει γυρίσματα σε διάφορες άλλες τοποθεσίες της Ευρώπης όπως η Ιρλανδία, το Βέλγιο και η Ολλανδία.