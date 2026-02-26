5 το πρωί: Το τελεσίγραφο του Τραμπ στο Ιράν – Το πόρισμα του ΕΜΠ για τη Βιολάντα – Το «πριν το καλοκαίρι» της Καρυστιανού
Στη Γενεύη θα συναντηθούν οι αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και του Ιράν με τον Ντόναλντ Τραμπ να απειλεί ευθέως την Τεχεράνη.
1
Πλησιάζει το χτύπημα στο Ιράν;
- Κρίσιμα θέματα και επικείμενη συνάντηση στη Γενεύη: Οι συνομιλίες επικεντρώνονται σε δύο βασικά ζητήματα: την ικανότητα του Ιράν να εμπλουτίζει ουράνιο και το μέλλον των υπαρχόντων αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου. Το Ιράν επιμένει στην συνέχιση του εμπλουτισμού στο έδαφός του, γεγονός που αποτελεί σημαντικό εμπόδιο. Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι ο Τραμπ ενδέχεται να επιτρέψει έναν «μικρό» εμπλουτισμό εάν οι Ιρανοί αποδείξουν ότι δεν θα τους επιτρέψει να αναπτύξουν πυρηνικό όπλο.
- Μήνυμα ισχύος Τραμπ: Λίγες ώρες μετά τη δήλωσή του στο Κογκρέσο ότι «δεν θα επιτρέψει στο μεγαλύτερο κράτος-χορηγό της τρομοκρατίας να αποκτήσει πυρηνικό όπλο», ο Ντόναλντ Τραμπ έστειλε σαφές μήνυμα προς την Τεχεράνη με κινήσεις επί του πεδίου. Η αποστολή μαχητικών F-22 Raptor στο Ισραήλ αποτυπώνει την αυξημένη στρατιωτική ετοιμότητα των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, σε μια περίοδο ιδιαίτερα εύθραυστων διαπραγματεύσεων για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.
- Τι είπε για το Ιράν: Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε για πρώτη φορά στο Ιράν κατά την ομιλία του για την Κατάσταση του Έθνους μετά από μιάμιση ώρα, τη στιγμή που εντείνονται τα σενάρια για πιθανή στρατιωτική δράση κατά της Τεχεράνης. Υποστήριξε ότι οι επιθέσεις του Ιουνίου «εξαφάνισαν» το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, παρά τις αντίθετες εκτιμήσεις συνεργατών του. Παράλληλα, δήλωσε πως προτιμά διπλωματική λύση, σημειώνοντας ότι η Τεχεράνη δεν έχει δεσμευτεί πως δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα.
2
Πριν το καλοκαίρι το κόμμα Καρυστιανού
- Ψάχνει το όνομα: Πριν το καλοκαίρι αναμένεται να ανακοινωθεί το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, σύμφωνα με όσα δήλωσε η ίδια, προσθέτοντας ότι «τότε θα είμαστε καθόλα έτοιμοι και στη συνέχεια θα συνεκτιμήσουμε τις συγκυρίες και αναλόγως θα πράξουμε». «Η ονομασία μας ζορίζει. Δεν μπορούμε να αποφασίσουμε», ανέφερε ακόμη, μιλώντας στο OPEN.
- Κριτική σε Τσίπρα και Ανδρουλάκη: Για τον Νίκο Ανδρουλάκη σχολίασε το θέμα των υποκλοπών. «Μου έκανε εντύπωση η στάση του με τις υποκλοπές. Δεν πίεσε να μάθει γιατί τον άκουγαν. Ήταν ένα κομμάτι που αφορούσε τη Δημοκρατία γενικότερα. Για ποιο λόγο ο κύριος Μητσοτάκης έπρεπε να ακούει τους πάντες. Άρα όταν και ως αντιπολίτευση δεν κάνεις κάποια πράγματα, δημιουργεί δεύτερες και τρίτες σκέψεις για τους λόγους που δεν το κάνεις… » είπε με την Χαριλάου Τρικούπη να απαντά σε αυστηρό τόνο. Για τον Αλέξη Τσίπρα είπε πως «ως πολίτης είμαι επιθετική απέναντι σε όλους τους μνημονιακούς πρωθυπουργούς».
- Τι είπε για τις αμβλώσεις; Τέλος, τοποθετήθηκε εκ νέου για το θέμα των αμβλώσεων. «Το ανθρώπινο δικαίωμα της γυναίκας να ορίζει το σώμα της δεν θα της το πάρει κανένας. Απαιτείται όμως δημόσιος διάλογος για το θέμα. Στην Ελλάδα καταγράφονται 200.000 έως 300.000 αμβλώσεις ετησίως, συγκριτικά με περίπου 70.000 στην Ιταλία, 100.000 στη Γερμανία και 225.000 στη Γαλλία. Το ζήτημα είναι τι κάνουμε ως κοινωνία για να περιορίσουμε αυτόν τον αριθμό».
3
Το πόρισμα του ΕΜΠ για τη Βιολάντα
- Ο διαβρωμένος σωλήνας: Στον διαβρωμένο σωλήνα, που σημειώθηκε η διαρροή προπανίου, επικεντρώνεται το πόρισμα του αρμόδιου εργαστηρίου του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου για τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα. Στο πόρισμα περιλαμβάνονται αναλυτικά στοιχεία μετά τον ενδελεχή έλεγχο του επίμαχου τμήματος, που φέρεται να έχει οπές μικρότερου και μεγαλύτερου βάθους σε όλο το μήκος του.
- Λάθος η εγκατάσταση: Στο πόρισμα, επισημαίνεται η λάθος εγκατάσταση του σωλήνα και το ότι τοποθετήθηκε υπόγεια, χωρίς άμμο, χωρίς πίσσα και χωρίς την απαραίτητη αντιδιαβρωτική προστασία ωστόσο, επιλέχθηκε το σωστό υλικό, το μέταλλο χάλυβας. Ενώ εκτιμάται ότι διαβρώνονταν κάθε χρόνο, αρχής γενομένης από την πρώτη στιγμή της υπογειοποίησής του, με ρυθμό διάβρωσης που υπολογίζεται σε περίπου 0,3 χιλιοστά τον χρόνο, με αρχικό πάχος της σωλήνωσης στα 2,7 χιλιοστά.
- Θα μπορούσε να αποφευχθεί το δυστύχημα; Ο επιτόπιος έλεγχος και η δυναμική πρόσκρουσης θα μπορούσε να συμβάλει στην αποφυγή αυτού του δυστυχήματος, αν καταλάβαιναν από νωρίς τη διαρροή προπανίου. Σύμφωνα με το πρωτόκολλο υπογειοποιημένων σωλήνων, πρέπει να δοκιμάζεται η υπογειοποίηση κάθε πέντε χρόνια και να ελέγχεται αυτό το σημείο. Αν γίνονταν όλα αυτά, το δυστύχημα θα είχε αποφευχθεί.
4
Πέθανε η Ιωάννα Παπαντωνίου
- Μια ζωή αφιερωμένη στον Πολιτισμό: Η Ιωάννα Παπαντωνίου (1936–2026) υπήρξε κορυφαία σκηνογράφος και ενδυματολόγος, αφιερώνοντας τη ζωή της στη διάσωση και ανάδειξη της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Ως μέλος του Λυκείου Ελληνίδων, ταξίδεψε σε όλη την Ελλάδα συλλέγοντας πολύτιμο λαογραφικό υλικό, κυρίως παραδοσιακές ενδυμασίες, που αποτέλεσαν τη βάση της συλλογής της.
- Ίδρυση και εξέλιξη του ΠΛΙ: Το 1974 ίδρυσε στο Ναύπλιο το Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα στη μνήμη του πατέρα της, Βασίλειου Παπαντωνίου, στο οποίο δώρισε όλες τις συλλογές της και σχεδόν όλη την περιουσία της. Το ίδρυμα εξελίχθηκε σε σημείο αναφοράς για τον νεοελληνικό πολιτισμό, ενώ το 1981 τιμήθηκε με το European Museum of the Year Award (EMYA).
- Θέατρο και εκπαίδευση: Σπούδασε σκηνογραφία και ενδυματολογία στο Wimbledon School of Art του Λονδίνου και συνεργάστηκε με κορυφαίους Έλληνες σκηνοθέτες και ηθοποιούς. Παράλληλα δίδαξε σε πανεπιστημιακά τμήματα θεατρικών σπουδών στην Αθήνα, την Πάτρα και το Ναύπλιο, συνδυάζοντας τη θεωρία με την πράξη και αφήνοντας πίσω της ένα τεράστιο έργο που συνεχίζει να επηρεάζει τον πολιτιστικό χώρο.
5
Λύγισαν στην παράταση οι ερυθρόλευκοι
- Πληγώθηκε στο φινάλε: Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε σε μια ματσάρα για γερά νεύρα από την Ζαλγκίρις με 99-94, με τον Γκος να κάνει πολύ καλή εμφάνιση και ο Φουρνιέ το ματς της ζωής του… Ο Γάλλος έκανε ρεκόρ καριέρας με 32 πόντους, ενώ για τους Λιθουανούς ο Γκος και ο Φρανσίκο είχαν από 23.
- Διπλή μάχη: Στο ποδόσφαιρο ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ διεκδικούν την πρόκρισή τους στους «16» του Europa League. Οι πράσινοι αντιμετωπίζουν απόψε στην Κρακοβία την Βικτόρια Πλζεν (19.45) με το 2-2 του πρώτου ματς να αφήνει ανοικτά όλα τα σενάρια. Στις 22.00 ο ΠΑΟΚ φιλοξενείται από τη Θέλτα και θέλει να ανατρέψει το εις βάρος του 2-1 του πρώτου αγώνα.
- Ώρα EuroLeague: Λίγες μέρες μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου, ο Παναθηναϊκός θέλει να επιστρέψει στις νίκες στη EuroLeague και φιλοξενεί την Παρί στο ΟΑΚΑ (21.45). Η ομάδα του Αταμάν δεν μπορεί να υπολογίζει στον Λεσόρ ο οποίος ναι μεν επέστρεψε από τον τραυματισμό του, ωστόσο είναι τιμωρημένος.
