Ο Ολυμπιακός παρά τις απουσίες των Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ ήταν μπροστά στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, ωστόσο στο φινάλε πληγώθηκε από τα λάθη του. Η Ζάλγκιρις οδήγησε το ματς στην παράταση και τελικά στη δεύτερη έξτρα περίοδο κατάφερε να φτάσει στη νίκη με 99-94.

Ο Φουρνιέ σταμάτησε στους 32 πόντους, όμως υπέπεσε και σε έξι λάθη. Από εκεί και πέρα σημαντική ήταν η συμβολή του Ταϊρίκ Τζόουνς με 14 πόντους και τους Ντόρσεϊ με άλλους 16.

Στην αντίπερα όχθη η Ζάλγκιρις είχε πέντε παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων. Τη μεγαλύτερη ζημιά έκαναν ο Γουίλιαμς-Γκος και ο Φρανσίσκο που είχαν από 23 πόντους. Εξαιρετική παρουσία και από τον Ράιτ που είχε 14 πόντους και 13 ριμπάουντ.

Με Φουρνιέ οδηγό

Στο συγκεκριμένο ματς, λοιπόν, ο Μπαρτζώκας είχε ανάγκη από πρωταγωνιστές, να βγουν μπροστά. Στην πρώτη περίοδο ο Ντόρσεϊ ήταν αυτός που κράτησε τον Ολυμπιακό σε ένα κακό, ποιοτικά, παιχνίδι με πολλές διακοπές, ακόμα και για αγώνα μπάσκετ. Το 18-18 είχε διπλή ανάγνωση: Καλή αμυντική εικόνα των Πειραιωτών, αλλά κακή επιθετική.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο τη σκυτάλη πήρε ο Εβάν Φουρνιέ με ηγετική εμφάνιση. Ο Ολυμπιακός έτρεξε σερί, πήρε κεφάλι, αλλά δεν κατάφερε να πάει στην ανάπαυλα με διαφορά ασφαλείας (37-39). Κράτησε, όμως, την εικόνα του Φουρνιέ με 10 πόντους και του Ντόρσεϊ με επτά.

Στο τρίτο δεκάλεπτο ο Ολυμπιακός δεν άφησε τη Ζαλγκίρις να μπει στο ματς, έδειξε χαρακτήρα, περιόρισε τα λάθη του και έκλεισε στο +9 (51-60), χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι καθάρισε το ματς.

Με τον Φουρνιέ να παλεύει μόνος με κρίσιμα καλάθια και τον Γουόκαπ να είναι από τους αρνητικούς παίκτες, ο Ολυμπιακός δεν είχε τον πλουραλισμό άλλων αγώνων και χρειαζόταν περισσότερους παίκτες για να φρενάρουν την Ζαλγκίρις που γύρισε το ματς, το έκανε ξανά ντέρμπι και έδειξε να έχει το μομέντουμ.

Στην τελευταία φάση του αγώνα-θρίλερ και με το σκορ στο 73-73, ο Φουρνιέ το πήρε πάνω του για να εκτελέσει στο φινάλε, αλλά δεν τα κατάφερε, όλος ο Ολυμπιακός διαμαρτυρήθηκε για φάουλ και οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στην παράταση, μία εξέλιξη που λες και φαινόταν από το πρώτο δεκάλεπτο βάσει των συνθηκών και της ανάγκης των δύο ομάδων για νίκη.

Κρίθηκε στη δεύτερη παράταση

Στον έξτρα χρόνο είχαμε ίδια εικόνα, ίδιο σενάριο και ίδια κατάληξη, αλλά με διαφορετικό πρωταγωνιστή. Ο Ντόρσεϊ είχε την τελευταία επίθεση, αλλά η κακή επιλογή του δεν άλλαξε το 82-82 και οι δύο ομάδες πήγαν σε δεύτερη παράταση, πολύ σκληρές για να πεθάνουν.

Στη δεύτερη παράταση ο Ολυμπιακός ξέμεινε από δυνάμεις και τύχη, ο Γούλιαμς-Γκος τον πλήγωσε με κρίσιμα καλάθια (κυρίως αυτό που πήγε τη διαφορά στο +4 – 96-92). Η απέλπιδα προσπάθεια των «ερυθρολεύκων» να αντεπιτεθούν δεν είχε ευτυχή κατάληξη, αυτή τη φορά χάθηκε η ευκαιρία και η Ζαλγκίρις πήρε τη νίκη με 99-94.