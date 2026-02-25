Λίγες ώρες αφότου δήλωσε από το βήμα του Κογκρέσου ότι «δεν θα επιτρέψει στο μεγαλύτερο κράτος-χορηγό της τρομοκρατίας να αποκτήσει πυρηνικό όπλο», ο Ντόναλντ Τραμπ ενίσχυσε έμπρακτα το μήνυμά του προς το Ιράν.

Η αποστολή μαχητικών F-22 Raptor στο Ισραήλ, από τα πλέον προηγμένα stealth αεροσκάφη της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας — αποτυπώνει την αυξημένη στρατιωτική ετοιμότητα των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, σε μια περίοδο εύθραυστων διαπραγματεύσεων για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

«Το Ιράν εξαπλώνει τρομοκρατία και θάνατο»

Στην ομιλία του για την Κατάσταση του Έθνους, ο Τραμπ υπερασπίστηκε ανοιχτά το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης, κατηγορώντας το Ιράν ότι «εξαπλώνει τρομοκρατία και θάνατο» μέσω ένοπλων οργανώσεων που στηρίζει στην περιοχή. Υποστήριξε επίσης ότι η Τεχεράνη επανεκκινεί το πυρηνικό της πρόγραμμα και αναπτύσσει πυραύλους που «σύντομα» θα μπορούν να πλήξουν τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Θέλουν να κάνουν συμφωνία, αλλά δεν έχουμε ακούσει τις λέξεις που χρειάζεται να ακούσουμε: “Δεν θα αποκτήσουμε ποτέ πυρηνικό όπλο”», είπε χαρακτηριστικά, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η Ουάσιγκτον προετοιμάζεται για όλα τα ενδεχόμενα.

Ενισχύουν τις δυνάμεις τους στην περιοχή

Η ρητορική αυτή συνοδεύεται από αισθητή ενίσχυση των αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή. Δεδομένα παρακολούθησης πτήσεων και βίντεο δείχνουν, πιθανότατα για πρώτη φορά στο πλαίσιο της τρέχουσας έντασης, ανάπτυξη F-22 στη Μέση Ανατολή. Φωτογραφίες από παρατηρητές αεροσκαφών καταγράφουν δώδεκα μαχητικά να απογειώνονται από την προσωρινή τους βάση στη Βρετανία.

Όπως μεταδίδουν οι New York Times, οι Αμερικανοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν ότι τα F-22 κατευθύνθηκαν προς το Ισραήλ και ότι ορισμένα έχουν ήδη φτάσει, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας λόγω της ευαισθησίας των κινήσεων. Αν και τα αεροσκάφη δεν εμφανίζονταν σε δημόσιες ιστοσελίδες παρακολούθησης, κάτι σύνηθες για επιθετικά μέσα, στοιχεία που εξέτασαν οι New York Times δείχνουν ότι ιπτάμενα τάνκερ ανεφοδιασμού, τα οποία είχαν απογειωθεί από τη Βρετανία μαζί τους, πέταξαν πάνω από τη Μεσόγειο το απόγευμα της Τρίτης.

Ο απόστρατος αντιπτέραρχος Ντέιβιντ Α. Ντεπτούλα χαρακτήρισε την ανάπτυξη «σοβαρή», εκτιμώντας ότι «υποδηλώνει προετοιμασία για πιο επιθετική στάση απέναντι στο Ιράν και πιθανή συνεργασία με το Ισραήλ σε μια επίθεση».

Τι μπορεί να κάνει το F-22;

Το F-22, το οποίο η αμερικανική Πολεμική Αεροπορία χαρακτηρίζει αξεπέραστο σε δυνατότητες, μπορεί να πλήξει στόχους τόσο στον αέρα όσο και στο έδαφος. Κατά τις αμερικανικές επιδρομές σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις τον περασμένο Ιούνιο, F-22 είχαν συνοδεύσει στρατηγικά βομβαρδιστικά που εισήλθαν στον ιρανικό εναέριο χώρο.

Η αμερικανική στρατιωτική παρουσία στην περιοχή περιλαμβάνει ήδη δύο ομάδες αεροπλανοφόρων και περισσότερα από 60 μαχητικά αεροσκάφη σε βάση στην Ιορδανία, μια συγκέντρωση δυνάμεων που υποδηλώνει ότι η Ουάσιγκτον θέλει να διατηρήσει ανοιχτό τόσο το διπλωματικό όσο και το στρατιωτικό ενδεχόμενο.