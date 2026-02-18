Μια εφιαλτική καθημερινότητα φαίνεται ότι ζούσαν οι εργαζόμενοι στο Βιολάντα 15 μέρες πριν τη φονική έκρηξη που σκότωσε πέντε εργαζόμενες.

Οι εργαζόμενοι μιλούν για έντονη οσμή αερίου σε χώρους του εργοστασίου, η οποία προκαλούσε τσούξιμο στα μάτια. Όπως λένε οι υπεύθυνοι καθησύχαζαν το προσωπικό, αποδίδοντας τη μυρωδιά στους υπονόμους και τους βόθρους. Εργαζόμενος που εκτελούσε χρέη υδραυλικού αποκάλυψε πως, αν και ο ίδιος δεν διέθετε πτυχίο εγκατάστασης προπανίου, ο ιδιοκτήτης του είχε αναθέσει πριν από οκτώ χρόνια τη δημιουργία της γραμμής αερίου.

Το μοιραίο σφάλμα στην ασφάλεια

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται και η ηλεκτρολογική υποδομή της μονάδας. Σύμφωνα με μαρτυρία ηλεκτρολόγου της εταιρείας, ο σπινθήρας που πυροδότησε την έκρηξη ενδέχεται να προήλθε από την ενεργοποίηση απλού ρελέ, το οποίο δεν ήταν αντιεκρηκτικού τύπου, παρά την παρουσία εύφλεκτων υλικών στον χώρο.

Η έρευνα συνεχίζεται πλέον σε βάθος, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν ποινικές ευθύνες και σε άλλα πρόσωπα που υπέγραψαν για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων, ενώ οι έλεγχοι στο τρίτο εργοστάσιο της εταιρείας στο Μακρυχώρι Λάρισας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Στο μικροσκόπιο οι αγνοημένοι συναγερμοί και το απολογητικό υπόμνημα του ιδιοκτήτη

Αν και ο ιδιοκτήτης ζήτησε 48ωρη προθεσμία, τελικά έλαβε 24ωρη προθεσμία για να απολογηθεί, με την υπερασπιστική του γραμμή να εστιάζει στην αντίκρουση των πορισμάτων των εμπειρογνωμόνων και των δεκάδων μαρτυριών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του EΡTnews, η δικογραφία περιλαμβάνει καταθέσεις-φωτιά που καταδεικνύουν πλήρη αδιαφορία για τα συστήματα ασφαλείας:

Αγνοημένοι συναγερμοί : Καταγράφεται μαρτυρία για συναγερμό που ηχούσε επαναλαμβανόμενα σε φούρνο της γραμμής παραγωγής βρώμης κατά την τελευταία εβδομάδα. Ο υπεύθυνος βάρδιας φέρεται να απενεργοποιούσε το σύστημα, θεωρώντας ότι πρόκειται για «λάθος μήνυμα». Μένει να εξεταστεί αν όντως ήταν λάθος μήνυμα ή όχι.

: Προϊστάμενοι όλων των βαρδιών καταθέτουν ότι είχαν μεταφέρει στη διοίκηση τα παράπονα για την ανυπόφορη οσμή, λαμβάνοντας την οδηγία να ρίξουν καθαριστικά στην αποχέτευση, επιμένοντας στο σενάριο της δυσοσμίας από τους υπονόμους. Κρίσιμες ώρες πριν την έκρηξη: Μαρτυρία εργαζομένου αναφέρει ότι η δυσοσμία ήταν έντονη ακόμη και λίγες ώρες πριν το μοιραίο ξημέρωμα της Δευτέρας, χωρίς ωστόσο να ληφθεί κανένα προληπτικό μέτρο.

Παράλληλα, οι εμπειρογνώμονες που ορίστηκαν από την Εισαγγελία εντοπίζουν σοβαρές παραλείψεις στην υπογειοποίηση των σωληνώσεων και σε άλλα ζωτικής σημασίας συστήματα ασφαλείας της βιομηχανίας μπισκότων.

Όσον αφορά τη δεύτερη μονάδα στον Πετροπόρο, η οποία παραμένει κλειστή, ο ιδιοκτήτης καλείται πλέον να καταθέσει πλήρη φάκελο με πιστοποιημένες άδειες δεξαμενών και έγγραφα πυρασφάλειας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Σε περίπτωση που δεν προσκομιστούν τα απαραίτητα έγγραφα, η επιχείρηση θα παραμείνει σφραγισμένη, ενώ ενδέχεται να ανοίξει νέος κύκλος δικογραφίας για τη συγκεκριμένη εγκατάσταση.

Τρία νέα βίντεο – Η μαρτυρία του φύλακα

Ντοκουμέντα από τη στιγμή της φονικής έκρηξης στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» φέρνει στο φως της δημοσιότητας το ΕΡΤnews. Τα πλάνα, που προέρχονται από τρεις διαφορετικές κάμερες ασφαλείας γειτονικής επιχείρησης, αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής που οδήγησε στον τραγικό απολογισμό των πέντε νεκρών γυναικών.

Στο επίκεντρο των αποκαλύψεων βρίσκεται η μαρτυρία-κλειδί του φύλακα του εργοστασίου, ο οποίος σώθηκε από θαύμα. Όπως φαίνεται στα βίντεο, ο φύλακας πραγματοποιούσε περιπολία με φακό σε απόσταση αναπνοής από τις δεξαμενές υγραερίου τη στιγμή της έκρηξης.

Ο ίδιος περιέγραψε στους αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) πως το ωστικό κύμα τον εκτίναξε σε απόσταση ενός μέτρου, ενώ δευτερόλεπτα μετά άκουσε φωνές να καλούν σε βοήθεια από τον χώρο της παραγωγής και της συσκευασίας, όπου είχε ήδη ξεσπάσει η πυρκαγιά.

Πιο συγκεκριμένα, ο φύλακας δήλωσε:

«Με τον φακό στο χέρι και πεζός πέρασα από το σημείο όπου βρίσκονται οι δεξαμενές υγραερίου, τις οποίες τις είχα στο δεξί μου χέρι και συνέχισα σε απόσταση πέντε μέτρων, όταν και άκουσα δύο εκρήξεις. Ένα ωστικό κύμα με εκτίναξε σε απόσταση ενός μέτρου περίπου και σηκώνοντας αντιλήφθηκα ότι είχε εκδηλωθεί φωτιά στον χώρο όπου βρισκόταν η παραγωγή – συσκευασία και άκουγα φωνές, οι οποίες προέρχονταν από τον εσωτερικό χώρο του εργοστασίου που είχε εκδηλωθεί η πυρκαγιά».

Η έκρηξη προηγήθηκε της φωτιάς

Τα οπτικά ντοκουμέντα καταγράφουν με ανατριχιαστική λεπτομέρεια τη στιγμή που φλεγόμενες λαμαρίνες και αντικείμενα εκτοξεύονται στον αέρα, δημιουργώντας μια «κόλαση» πυρός. Η ισχύς της έκρηξης ήταν τέτοια που, σε ορισμένα καρέ, η εικόνα από τις κάμερες ασφαλείας «ασπρίζει» ή «παγώνει», γεγονός που καταδεικνύει το τεράστιο ενεργειακό φορτίο της εκτόνωσης.

Οι αναλύσεις των αρχών από τα συγκεκριμένα βίντεο οδηγούν στο κρίσιμο συμπέρασμα ότι η έκρηξη προηγήθηκε της φωτιάς, στοιχείο καθοριστικό για την εξέλιξη των ερευνών. Η ακρίβεια της ώρας που καταγράφουν οι κάμερες επιβεβαιώθηκε από την Πυροσβεστική, η οποία συνεχίζει να εξετάζει τα αίτια που οδήγησαν στην τραγωδία, ενώ οι τραυματίες συνεχίζουν να νοσηλεύονται στο νοσοκομείο.