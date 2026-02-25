Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε για πρώτη φορά στο Ιράν, στην ομιλία του για την Κατάσταση του Έθνους, μετά από μιάμιση ώρα, τη στιγμή που στην περιοχή βρίσκεται σε ετοιμότητα η μεγαλύτερη αμερικανική στρατιωτική δύναμη από το 2003 – πριν την εισβολή στο Ιράκ – και με τη διεθνή κοινότητα να αναρωτιέται εάν οι ΗΠΑ τελικά θα προχωρήσουν σε στρατιωτική δράση εναντίον της Τεχεράνης.

Κατά τη διάρκεια της δίωρης ομιλίας του, ο Τραμπ αφιέρωσε σχετικά λίγο χρόνο για να δηλώσει ξανά, ότι οι αμερικανικές επιθέσεις στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, τον περασμένο Ιούνιο, «εξαφάνισαν» το «πρόγραμμα πυρηνικών όπλων» της χώρας – δήλωση που έρχεται σε αντίθεση με εκείνη του ειδικού απεσταλμένου του, Στιβ Γουίτκοφ, ότι το Ιράν θα μπορούσε να απέχει «μία εβδομάδα» από την ανάπτυξη πυρηνικού όπλου.

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι η «προτίμησή» του είναι να επιλύσει την αντιπαράθεση με το Ιράν, μέσω της διπλωματίας, αλλά η Τεχεράνη δεν έχει ακόμη δεσμευτεί να μην αναπτύξει πυρηνικά όπλα. «Δεν έχουμε ακούσει αυτά τα μαγικά λόγια: Δεν θα αποκτήσουμε ποτέ πυρηνικό όπλο», είπε ο αμερικανός πρόεδρος.

«Πύραυλοι ικανοί να χτυπήσουν τις ΗΠΑ»

Επιπλέον, ο αμερικανός πρόεδρος προχώρησε στον ισχυρισμό ότι το Ιράν εργάζεται πάνω σε πυραύλους ικανούς να χτυπήσουν τις ΗΠΑ. «Έχουν ήδη αναπτύξει πυραύλους που μπορούν να απειλήσουν την Ευρώπη και τις βάσεις μας στο εξωτερικό και εργάζονται για την κατασκευή πυραύλων, που σύντομα θα φτάνουν στις ΗΠΑ», είπε, προαναγγέλοντας ενδεχομένως πλήγματα στο ιρανικό πυραυλικό πρόγραμμα.

Το 2025, η Υπηρεσία Πληροφοριών Άμυνας των ΗΠΑ δήλωσε ότι το Ιράν θα μπορούσε ενδεχομένως να αναπτύξει έναν στρατιωτικά βιώσιμο διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο, έως το 2035 «σε περίπτωση που η Τεχεράνη αποφασίσει να επιδιώξει την ανάπτυξη αυτής της δυνατότητας». Ωστόσο, δεν υπάρχει κάποια απόδειξη πως οι Ιρανοί πράγματι εργάζονται πάνω σε αυτό.

Επί του παρόντος, η Τεχεράνη διαθέτει βαλλιστικούς πυραύλους, μικρού και μεσαίου βεληνεκούς, που φτάνουν μέχρι τα 3.000 χιλιόμετρα. Οι ΗΠΑ απέχουν περισσότερα από 9.500 χιλιόμετρα από το δυτικό άκρο του Ιράν.

Ωστόσο, ο Τραμπ αναφέρθηκε και στο ιρανικό καθεστώς και τις αιματηρές διαδηλώσεις που έλαβαν χώρα στο Ιράν πρόσφατα. «Μόλις τους τελευταίους δύο μήνες, με τις διαδηλώσεις, φαίνεται ότι σκότωσαν τουλάχιστον 32.000 διαδηλωτές. Φανταστείτε, τους δικούς τους ανθρώπους… Τους πυροβόλησαν και τους κρέμασαν. Τους εμποδίσαμε να κρεμάσουν πολλούς από αυτούς, με την απειλή σοβαρής βίας. Αλλά είναι απαίσιοι άνθρωποι».

Τι δεν είπε για το Ιράν

Πάντως, καθώς την Πέμπτη αναμένεται να συνεχιστούν οι ομιλίες μεταξύ των δυο πλευρών – ΗΠΑ και Ιράν – πολλοί απογοητεύτηκαν από τα όσα (δεν) άκουσαν.

«Η ομιλία για την Κατάσταση του Έθνους ήταν η καλύτερη ευκαιρία του Τραμπ να περιγράψει τους στόχους του στο Ιράν: Προσπαθεί απλώς να σταματήσει το πυρηνικό πρόγραμμα; Να ανατρέψει το καθεστώς; Να προστατεύσει τους διαδηλωτές; Δε διευκρίνησε, απλώς απαρίθμησε τις επιθέσεις του Ιράν όλα αυτά τα χρόνια, αλλά δεν έδωσε κανένα όραμα για το τι θέλει η Αμερική να γίνει με τη χώρα ή γιατί θα άξιζε το ρίσκο να της επιτεθεί», σχολίασαν οι New York Times.