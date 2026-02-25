Εξελίξεις υπάρχουν στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα, καθώς πέραν των προσώπων που αντιμετωπίζουν ήδη διώξεις, πλέον στο στόχαστρο της Δικαιοσύνης μπαίνει και η σύντροφος του προφυλακισμένου ανιψιού του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, καθώς της ασκήθηκε δίωξη για υπόθαλψη εγκληματία.

Με την ίδια κατηγορία διώκεται και φίλος του ανιψιού.

Υπενθυμίζεται πως οι δυο τους ήταν στο αυτοκίνητο πίσω από το όχημα του ανιψιού, όταν εκείνος πήγε στην Καλαμάτα, με την πρόφαση ότι ήθελε να επισκεφτεί τη μητέρα του.

Απολογούνται την Παρασκευή.