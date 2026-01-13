Το μεσημέρι της Τετάρτης οι δύο 22χρονοι, που έχουν ήδη προφυλακιστεί για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα, καλούνται να δώσουν συμπληρωματικές απολογίες.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ο 22χρονος Χ.Τ., ο οποίος είχε παραδοθεί αυτοβούλως και υποστήριζε ότι είχε τον ρόλο του συνεργού. Οι ισχυρισμοί του, τόσο για το πώς διέφυγε όσο και για τις κινήσεις του μετά το έγκλημα, δεν έπεισαν τις Αρχές.

Τα στοιχεία που προέκυψαν από πολύμηνη έρευνα, οδήγησαν τις δικαστικές αρχές σε αναβάθμιση της κατηγορίας. Πλέον, ο 22χρονος κατηγορείται ως ο φυσικός αυτουργός, ότι δηλαδή ήταν εκείνος που πυροβόλησε στη ρεσεψιόν του κάμπινγκ τη νύχτα της 5ης Οκτωβρίου.

O Νίκος Αλετράς, δικηγόρος 22χρονου που κατηγορείται πως είναι το άτομο που πάτησε τη σκανδάλη, μιλώντας στο Live News είπε πως ο κατηγορούμενος επιμένει πως δεν πυροβόλησε εκείνος.

«Θα επιμείνει πως δεν πυροβόλησε εκείνος και θα πει πράγματα που αρχικά δεν είπε. Η διάθεσή του είναι να πει τη δική του θέση, εξηγώντας το γιατί δεν πυροβολεί εκείνος. Τοποθετεί τον εαυτό του στον κάμπινγκ. Το συγκεκριμένο παιδί, έχει ένα ιδιαίτερα βεβαρυμμένο ψυχιατρικό παρελθόν. Το τι φοβάται ο 22χρονος και μέχρι που φτάνει, δεν μπορώ να το γνωρίζω».