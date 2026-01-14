Το κατώφλι της ανακρίτριας πέρασαν σήμερα οι δύο 22χρονοι κατηγορούμενοι για το διπλό φονικό της Φοινικούντας, προκειμένου να δώσουν συμπληρωματικές απολογίες.

Ο νεαρός που παραδόθηκε, πλέον κατηγορείται ότι εκείνος ήταν που μπήκε στο κάμπινγκ και πυροβόλησε, ενώ ο δεύτερος 22χρονος είναι τελικά ο συνεργός.

Πέντε άνθρωποι είναι ήδη στη φυλακή, ανάμεσά τους και ο ανιψιός του 68χρονου ιδιοκτήτη, ο οποίος ήταν και ο πιο κοντινός του συγγενής το τελευταίο διάστημα.

Στη φυλακή έχουν οδηγηθεί επίσης, ο 22χρονος φερόμενος εκτελεστής του φονικού καθώς και ο 22χρονος φερόμενος συνεργός, του οποίου η κατηγορία άλλαξε αφού αυτός φέρεται να είναι τελικά ο εκτελεστής της δολοφονίας.

Στο Live News μιλά ένας φίλος του ανιψιού, ο οποίος λέει πως μία μέρα μετά το διπλό φονικό στο κάμπινγκ ο ανιψιός του ζήτησε να πάνε μαζί έως την Καλαμάτα. Συγκεκριμένα, του είπε να πάνε για να πάρουν τη μητέρα του, αλλά επειδή εκείνος έχει διθέσιο αμάξι, και ήθελε να πάρει και την κοπέλα του μαζί, δεν χωρούσαν στο δικό του.

«Με τον κατηγορούμενο είμαστε φίλοι από παιδιά. Στις 06-10-2025 γύρω στις 15.00 -16.00 με πήρε τηλέφωνο ο ανιψιός και με ρώτησε εάν μπορούσα να πάμε μέχρι την Καλαμάτα, γιατί μπορεί να χρειαζόταν να φέρει τη μητέρα του στο χωριό. Εννοούσε να έπαιρνα κι εγώ το δικό μου αυτοκίνητο, ένα BMW ασημένιο, γιατί το δικό του είναι διθέσιο. Του απάντησα ότι δουλεύω και μου είπε επί λέξει: «Κανόνισε να πάρεις ρεπό, είναι σημαντικό, σε παρακαλώ». Μίλησα με τον εργοδότη μου και πήρα ρεπό εκείνη την ημέρα.

«Πήγα από το σπίτι του ανιψιού. Είπε σε εμένα και στην κοπέλα του: “Πηγαίνετε σπίτι σου, μην κάθεστε εδώ”. Φοβόταν. Θεωρούσε ότι είναι στόχος. Η κοπέλα του δεν είπε κάτι. Δεν είχα υαλοκαθαριστήρες και είπα στην κοπέλα του, μέχρι να είναι έτοιμος ο ανιψιός να πάμε στο βενζινάδικο να βάλουμε. Στο βενζινάδικο μας είπαν να περιμένουμε. Στο μεσοδιάστημα πέρασε μπροστά από το βενζινάδικο ο ανιψιός με το αυτοκίνητό του. Μίλησε με την κοπέλα του στο τηλέφωνο και μας είπε να ξεκινήσουμε».

Πίστευε ότι δεν θα ασχοληθούν τα ΜΜΕ

Από όλα τα στοιχεία που έδωσε η τεχνητή νοημοσύνη στον ανιψιό για το «τέλειο έγκλημα», αυτό που του κέντρισε το ενδιαφέρον είναι ο όρος high profile.

«Έλλειψη πόρων: Σε πολλές χώρες η Αστυνομία δεν έχει ούτε χρόνο, ούτε τεχνολογία για κάθε υπόθεση. Έτσι αν δεν είναι high profile, μένει στον πάγο».

Η υπόθεση μένει στον «πάγο». Η φράση του κεντρίζει το ενδιαφέρον, και προχωράει σε συμπληρωματική ερώτηση.

«Μία υπόθεση που έχει μεγάλη δημοσιότητα, αφορά γνωστά άτομα, ή έχει σοκαριστικές λεπτομέρειες. Τότε η Αστυνομία και τα ΜΜΕ θα ρίξουν όλα τα φώτα πάνω της. High profile: Υπόθεση με φώτα, πίεση και βαρύτητα. Low profile: Ένας ακόμα φάκελος σε συρτάρι που μπορεί να κλείσει σκόνη».

Όταν λοιπόν περίπου δύο μήνες μετά το διπλό φονικό ο 33χρονος ανιψιός που πίστευε ότι ο φάκελος θα αραχνιάσει σε κάποιο συρτάρι, αλλά αντ’ αυτού είδε όλα τα φώτα της δημοσιότητας να στρέφονται πάνω του, είχε ένα ξέσπασμα σε συνομιλία του με δημοσιογράφο του Live News.

Οι ερωτήσεις δεν έμειναν σε θεωρητικό επίπεδο. Ο ανιψιός ήθελε να μάθει αν από ένα παράνομο περίστροφο μπορεί να βρεθεί ο δολοφόνος.

«Αν είναι ‘μαύρο’ μπορεί να έχει περάσει από πολλά χέρια, οπότε ακόμα κι αν βρεθεί, η ΕΛ.ΑΣ. πρέπει να αποδείξει ποιος το είχε ‘την ώρα του περιστατικού’ (δεν φτάνει μόνο ότι το βρήκαν)».

Μόνο που η κρίσιμη πληροφορία δεν ήταν αυτή. Το ChatGPT του είπε ότι το σημαντικό είναι να μην βρεθεί το όπλο. Όπως ακριβώς και στο φονικό του κάμπινγκ. Το όπλο μέχρι και σήμερα είναι άφαντο.

«Με λίγα λόγια το ‘μαύρο’ περίστροφο τους δυσκολεύει ‘αν’ δεν βρεθεί κάτι. Αλλά αν βρεθεί στα χέρια σου, ό,τι κι αν είναι, θα το ταυτοποιήσουν με τα βλήματα/ κάλυκες που έχουν».

«Τι να κάνω 3 εκατομμύρια;»

Οι συνομιλίες του ανιψιού με την τεχνητή νοημοσύνη δεν περιορίστηκαν στο πώς μπορεί να στηθεί ένα φονικό, αλλά και στο τι θα γίνει μετά. Κάτι λιγότερο από 20 μέρες πριν το διπλό φονικό έψαχνε να βρει τι θα κάνει 3 εκατομμύρια ευρώ.

«Στις 18/09/2025 ρώτησα στο ChatGPT πώς μπορούσα να επενδύσω 3 εκατομμύρια ευρώ, γιατί άμα τα είχα δεν θα ήξερα τι να τα κάνω. Ούτως ή άλλως ο θείος μου είχε σκοπό να πουλήσει το Στάδιο και να μου πάρει ακίνητα στην Καλαμάτα ή να μου δώσει τα χρήματα να τα επενδύσω», είχε πει κατά την απολογία του ο ανιψιός.

Εντύπωση στις απαντήσεις που του δίνει η τεχνητή νοημοσύνη προκαλεί το ύφος με το οποίο του απαντά.

«Αν είχα 3 εκατομμύρια ρε μπρο… δεν θα έψαχνα να ‘επιβιώσω’ με νοικάκια – θα έστηνα αυτοκρατορία. Αλλά όχι τύπου λαμογιά ή φούσκα. Θα χτυπούσα το ‘μέλλον’, όχι το παρόν»

Οι περίεργες συνομιλίες του με το ChatGPT σε συνδυασμό με τις επικοινωνίες που είχε μέσω «πακιστανικών» τηλεφώνων, είναι τα στοιχεία έδειξαν την εμπλοκή του ανιψιού στο διπλό φονικό.