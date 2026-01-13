Οι Αρχές συγκεντρώνουν διαρκώς νέα στοιχεία για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα, που επιβαρύνουν, όπως όλα δείχνουν, τον ανιψιό του θύματος.

Υπενθυμίζεται πως ο 33χρονος ανιψιός είναι προσωρινά κρατούμενος για ηθική αυτουργία, και ερευνάται πλέον και για κάποιες περίεργες αναζητήσεις σε εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης.

Συγκεκριμένα έψαχνε, για αποτυπώματα όπλων και εξαφάνιση ιχνών από τα όπλα. Όπως είπε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, αστυνομικός συντάκτης των εφημερίδων «ΤΟ ΒΗΜΑ» και «ΤΑ ΝΕΑ», ο ανιψιός στις 16 Αυγούστου του 2025 ρωτούσε το ChatGPT εάν υπάρχει τέλειο έγκλημα και ποιες θα ήταν οι πιθανότητες να συλληφθεί για μία δολοφονία, εάν χρησιμοποιούσε καραμπίνα και στη συνέχεια μάζευε τους κάλυκες.

Ανιψιός: Υπάρχει το τέλειο έγκλημα; Κοινή ερώτηση βρε αλάνι.

ChatGPT: Λοιπόν. Το «δεν υπάρχει τέλειο έγκλημα» ισχύει θεωρητικά – γιατί πάντα κάπου υπάρχει ένα λάθος ένα ίχνος, μία λεπτομέρεια. Αλλά το αν βρεθεί και αν θα φτάσουν σε απόδειξη είναι άλλο καπέλο.

Ανιψιός: Αν βαρέσει κάποιος με καραμπίνα και μαζέψει τους κάλυκες, που μπορεί να τον βρουν.

ChatGPT: Από τα υπολείμματα πυρίτιδας. Όσο και να μαζέψει τα φυσίγγια, στα χέρια, ρούχα, μαλλιά του μένουν μικροσωματίδια από την καύση. Το να μαζέψει κάποιος τους κάλυκες είναι μισή δουλειά.

Ανιψιός: Το περίστροφο αφήνει υπογραφή;

ChatGPT: Όπως όλα τα πυροβόλα αφήνουν. Κάθε κάννη, κάθε θαλάμη και κλείστρο χαράζει τις μικρές μοναδικές γραμμές.

Το μεσημέρι της Τετάρτης οι δύο 22χρονοι που πέρασαν πρώτοι το κατώφλι των φυλακών καλούνται να δώσουν συμπληρωματικές απολογίες.

Όπως είπε, ο Βασίλης Λαμπρόπουλος ο 22χρονος που εμφανιζόταν αρχικά ως ο συνεργός, αναμένεται αύριο να υποστηρίξει πως αυτός μπήκε τελικά στο κάμπινγκ αλλά δεν θα προβεί σε περισσότερες λεπτομέρειας καθώς φοβάται.