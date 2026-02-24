Σκηνικό πυρηνικής απειλής από την Ουκρανία προσπαθεί να στήσει η Ρωσία ανήμερα της επετείου των τεσσάρων χρόνων από την εισβολή. Η αρχή έγινε με μια αναφορά από την Υπηρεσία εξωτερικών πληροφορίων (SVR), σύμφωνα με την οποία η Βρετανία και η Γαλλία εξετάζουν το ενδεχόμενο να μεταφέρουν μια «πυρηνική βόμβα» ή έστω πυρηνικά στοιχεία για την κατασκευή μιας «βρώμικης βόμβας» στην Ουκρανία, ούτως ώστε να ενισχύσουν την θέση της στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Ανακοίνωση με λίγο από «ελίτ», «ήττα» και πυρηνικό όλεθρο

Σύμφωνα με την αρχική αναφορά της SVR «οι βρετανικές και γαλλικές ελίτ δεν είναι διατεθειμένες να αποδεχθούν την ήττα» για αυτό το Κίεβο θα μπορούσε να πιέσει για καλύτερους όρους σε μια πιθανή παύση των εχθροπραξιών αν διέθετε κάποια πυρηνική ικανότητα «ή τουλάχιστον μια «βρώμικη» βόμβα».

Όπως ανέφερε η σχετική ανακοίνωση: «Προς το παρόν, σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαθέτει η ρωσική SVR, το Λονδίνο και το Παρίσι εργάζονται ενεργά για την παροχή ενός τέτοιου όπλου στο Κίεβο, καθώς και των μέσων για την παράδοσή του. Αυτό περιλαμβάνει την κρυφή μεταφορά σχετικών εξαρτημάτων, εξοπλισμού και τεχνολογιών ευρωπαϊκής κατασκευής στην Ουκρανία. Ως επιλογή, εξετάζεται η γαλλική μικρού μεγέθους κεφαλή TN-75 από τον βαλλιστικό πύραυλο M51.1 που εκτοξεύεται από υποβρύχιο. Η Γερμανία αρνήθηκε να συμμετάσχει σε αυτό το επικίνδυνο εγχείρημα».

Πυρ ομαδόν από την ρωσική ηγεσία

Ο συντονισμός μεταξύ των ρώσων αξιωματούχων για την στήριξη του σεναρίου αυτού, ήταν πραγματικά εντυπωσιακός, ενώ στο θέμα αναφέρθηκε νωρίτερα και ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν, κατά την διάρκεια ομιλίας του προς τους άνδρες της υπηρεσίας πληροφοριών της Ρωσίας FSB.

Στο ζήτημα αναφέρθηκαν αρχικά ο πρώην πρόεδρος και πρωθυπουργός της Ρωσίας και νυν αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, Ντιμίτρι Μεντβέντεφ και εν συνεχεία και η Μάρια Ζαχάροβα. Και οι δύο απείλησαν με τις κατάλληλες συνέπειες σε περίπτωση που η Ουκρανία λάβει πυρηνικά όπλα.

Στη συνέχεια αναφορά έκανε και ο Πούτιν, ο οποίος και αυτός χρησιμοποίησε τις αναφορές αυτές για να εξαπολύσει νέες απειλές κατά της Ουκρανίας και των συμμάχων της. Από την πλευρά του ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ υποστήριξε ότι θα ενημερώσει για σχετικά για το θέμα αυτό τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Η νέα, παλιά «βρώμικη βόμβα» και οι διαψεύσεις

Το ζήτημα της «βρώμικης βόμβας» δεν είναι η πρώτη φορά που έρχεται στην επικαιρότητα, καθώς ανά διαστήματα εδώ και αρκετά χρόνια οι ρωσικές υπηρεσίες διαρρέουν αυτό το σενάριο.

Όπως και κατά το παρελθόν έτσι και τώρα, η διασπορά της «πληροφορίας» αυτής έφερε αντιδράσεις τόσο από την Ουκρανία, όσο και από τους άμεσα ενδιαφερόμενους. Πιο συγκεκριμένα η Ουκρανία απέρριψε ως «παράλογους» τους ρωσικούς ισχυρισμούς.

Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του υπουργείου Εξωτερικών της Ουκρανίας, Χεόρχι Τίχι: «Ρώσοι αξιωματούχοι, γνωστοί για το εντυπωσιακό ιστορικό ψεμάτων τους, προσπαθούν για άλλη μια φορά να κατασκευάσουν την παλιά ανοησία της «βρώμικης βόμβας». Για να είμαστε σαφείς: Η Ουκρανία έχει αρνηθεί τέτοιους παράλογους ρωσικούς ισχυρισμούς πολλές φορές στο παρελθόν και τους αρνούμαστε επίσημα ξανά τώρα. Καλούμε τη διεθνή κοινότητα να απορρίψει και να καταδικάσει τις βρώμικες βόμβες πληροφοριών της Ρωσίας».

Απάντηση στα παραπάνω αναγκάστηκαν να δώσουν και οι κυβερνήσεις της Γαλλίας και της Βρετανίας. Απο την πλευρά του εκπρόσωπος του γαλλικού υπουργείου Εξωτερικών σχολίασε το θέμα κάνοντας λόγο για «κατάφωρη παραπληροφόρηση», ενώ εκπρόσωπος του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ δήλωσε πως: «Δεν υπάρχει καμία αλήθεια σε αυτό».

Σύμφωνα με τον ίδιο: «Αυτή είθναι μια ξεκάθαρη προσπάθεια του Βλαντίμιρ Πούτιν να αποσπάσει την προσοχή από τις πρόσφατες ενέργειές του στην Ουκρανία. Θα είδατε φαντάζομαι τις δηλώσεις του πρωθυπουργού νωρίτερα σήμερα, όπου απέτισε φόρο τιμής στην απίστευτη ανθεκτικότητα των Ουκρανών, καθώς και το πακέτο μέτρων που ανακοινώθηκε σήμερα στους τομείς της στρατιωτικής στήριξης, της ανθρωπιστικής βοήθειας και της ανοικοδόμησης — ένδειξη του πού βρίσκεται η στήριξή μας προς την Ουκρανία. Θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας για την επίτευξη μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης».