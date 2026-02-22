Τον 64χρονο που φέρεται να βίασε μια 25χρονη ΑμεΑ στο σπίτι της στην Κυψέλη αναζητούν οι Αρχές. Ο άνδρας ήταν γνωστός της οικογένειας και μάλιστα είχε κάνει και πολλά θελήματα, προσφερόμενος να βοηθήσει.

Η 25χρονη είναι υπό την επίβλεψη γιατρών και αναμένονται οι απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

«Ξεκλειδώνω και τον βλέπω πάνω στο παιδί μου. Τρέχει προς την τουαλέτα να ντυθεί. Πήγα εκεί και του είπα τέλος πάντων πολλά. Τον έβρισα… χίλια μύρια. Βγαίνοντας έξω τρέχω, βουτάω ένα τηγάνι. Έψαχνα ένα μαχαίρι που έχω τεράστιο μέσα στο σπίτι. Βουτάω το τηγάνι και του το κοπανάω στο κεφάλι. Γλιστράω και επειδή έχω ένα πρόβλημα με το γόνατό μου, δεν μπορούσα να σηκωθώ και αυτός το εκμεταλλεύτηκε και άρχισε να με χτυπάει», είπε στο Star.

Η καταγγελία για το περιστατικό

Το περιστατικό έγινε το πρωί του Σαββάτου 21/2, λίγα λεπτά πριν από τις 10:00. Η μητέρα της 25χρονης βγήκε να πάει στο φαρμακείο και έλειψε για λίγα μόνο λεπτά.

Όταν επέστρεψε είδε μέσα στο σπίτι τον άνδρα, ο οποίος, όπως περιέγραψε, ήταν γυμνός. Άρχισε να του φωνάζει και να τον κυνηγάει μέσα στο σπίτι. Τον χτύπησε μάλιστα και με ένα τηγάνι. Ο άνδρας αντιστάθηκε, την χτύπησε, έγινε πάλη μέσα στο σπίτι. Τότε η γυναίκα πήρε ένα μαχαίρι και άρχισε να τον κυνηγάει μέχρι την είσοδο της πολυκατοικίας.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση εντοπισμού του από την ΕΛ.ΑΣ.