Ο Κάθετος Διάδρομος μπαίνει στο επίκεντρο των ανατροπών που έχει πυροδοτήσει η απόφαση των Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ, με την οποία ακύρωσε τους δασμούς Τραμπ.

Και μπορεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ να ανακοίνωσε νέους δασμούς 15%, ωστόσο οι Βρυξέλλες στέλνουν το δικό τους μήνυμα με το Ευρωκοινοβούλιο να προσανατολίζεται στο «πάγωμα» της εμπορικής συμφωνίας των Ηνωμένων Πολιτειών με την Ε.Ε.

Να σημειωθεί ότι στα βασικά σημεία της εμπορικής συμφωνίας Ε.Ε. – ΗΠΑ το περασμένο καλοκαίρι ήταν η Γηραιά Ήπειρος να προμηθεύεται για τρία χρόνια αμερικανικό φυσικό αέριο και άλλα ενεργειακά προϊόντα αξίας 750 δισ. δολ.

Η Ε.Ε, με τη σειρά της απαγόρευσε τη διακίνηση του ρωσικού φυσικού αερίου από το 2028 και άνοιξε τους αγωγούς της για την προμήθεια αμερικανικού LNG. Μία από αυτές τις πύλες είναι και ο Κάθετος Διάδρομος για τον οποίο Ελλάδα, οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και φυσικά και οι ΗΠΑ πιέζουν για την πλήρη ενεργοποίηση του.

Ο Κάθετος Διάδρομος και η υπουργική σύνοδος στην Ουάσιγκτον

Όπως ανακοίνωσε και ο Σταύρος Παπασταύρου, υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας σήμερα πραγματοποιείται Υπουργική Σύνοδος που διοργανώνουν ο Λευκός Οίκος και το Εθνικό Συμβούλιο Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ με θέμα «Transatlantic Gas Security Summit». Διεξάγεται στο Donald J. Trump Institute of Peace. Στη Σύνοδο θα εκπροσωπηθούν 12 ευρωπαϊκές χώρες. Επιπλέον, θα συμμετάσχουν υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι της ΕΕ, καθώς και μεγάλες ενεργειακές εταιρείες των ΗΠΑ και της Ευρώπης. Στο πλαίσιο των εργασιών, θα πραγματοποιηθεί και ξεχωριστή Υπουργική Συνάντηση των χωρών του Κάθετου Διαδρόμου.

Οι προαναφερόμενες εξελίξεις με τους δασμούς Τραμπ, σύμφωνα με κάποιους αναλυτές δεν αποκλείεται να φέρουν νέα δεδομένα για τον Κάθετο Διάδρομο. Η αβεβαιότητα για την εμπορική συμφωνία Ε.Ε. – ΗΠΑ κυριαρχεί και είναι πιθανόν να προκαλέσει καθυστερήσεις στην ενεργοποίηση του δικτύου των αγωγών μεταφοράς φυσικού αερίου της Ελλάδας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας. Μολδαβίας και Ουκρανίας.

Ο Κάθετος Διάδρομος για να λειτουργήσει απρόσκοπτα θα πρέπει να αρθούν ρυθμιστικά εμπόδια και να ενισχυθούν και αναγκαίες υποδομές κατά μήκος του δικτύου των αγωγών.

Ο Κάθετος Διάδρομος και οι συμφωνίες

Στο ταξίδι του Σταύρου Παπασταύρου, ο οποίος βρίσκεται στην Ουάσιγκτον για να συμμετέχει στο Summit συμμετέχουν και ελληνικές επιχειρήσεις για τη σύναψη νέων συμφωνιών με αμερικανικές εταιρείες ώστε να εισάγουν το LNG στην Ευρώπη μέσω του Κάθετου Διαδρόμου.

Η ATLANTIC των AKTOR και ΔΕΠΑ Εμπορίας αναμένεται, λένε οι πληροφορίες, να ανακοινώσει από την Ουάσιγκτον νέα συμφωνία για την εισαγωγή αμερικανικού LNG σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης.

Χθες ενεργοποιήθηκε η προηγούμενη συμφωνία της ATLANTIC με τη Naftogaz για την εισαγωγή αμερικανικού αερίου στην Ουκρανία. Πραγματοποιήθηκε δημοπρασία για το προϊόν Route 1 και η χωρητικότητα δεσμεύτεηκε σχεδόν ολόκληρη.

Metlen και Όμιλος Κοπελούζου συμμετέχουν επίσης στο Summit και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι γίνεται απόπειρα για την ανακοίνωση από τη μεριά τους συμφωνιών για την εισαγωγή αμερικανικού LNG από τον Κάθετο Διάδρομο.

Το μήνυμα

Όπως και να έχει η Ελλάδα, όπως προκύπτει και από τις τελευταίες δηλώσεις στελεχών της κυβέρνησης αλλά και εκπροσώπων του Λευκού Οίκου και του προέδρου Τραμπ θα συνεχίσουν να εμβαθύνουν τη στρατηγική σχέση που έχει χτιστεί στις βάσεις της ενέργειας.

Ο Σταύρος Παπασταύρου την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου, θα έχει επίσημη διμερή συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών και Πρόεδρο του Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ, Νταγκ Μπέργκαμ, καθώς και με τον Υπουργό Ενέργειας και Αντιπρόεδρο του του Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ. Παράλληλα, θα πραγματοποιήσει επαφές με μέλη του Αμερικανικού Κογκρέσου και της Γερουσίας των ΗΠΑ.

