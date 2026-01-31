Τη στρατηγική σημασία του Κάθετου Διαδρόμου για την ενεργειακή ασφάλεια της Νοτιοανατολικής και Ανατολικής Ευρώπης υπογράμμισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη συνάντησή του με τον πρώην πρωθυπουργό της Βουλγαρίας και πρόεδρο του συγκυβερνώντος κόμματος GERB, Μπόικο Μπορίσοφ, στο περιθώριο της συνόδου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στο Ζάγκρεμπ. Όπως τόνισε, πρόκειται για μια επένδυση με ταυτόχρονα οικονομικό και γεωπολιτικό αποτύπωμα, που ενισχύει την περιφερειακή σταθερότητα και μειώνει την εξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο.

Απομάκρυνση από το ρωσικό φυσικό αέριο και νέες ενεργειακές ροές

Ο πρωθυπουργός ανέδειξε τον ρόλο του Κάθετου Διαδρόμου ως κρίσιμου εργαλείου για τη διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών της Ευρώπης, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα και η Βουλγαρία επενδύουν σε υποδομές που επιτρέπουν την ασφαλή και αξιόπιστη μεταφορά φυσικού αερίου προς τον ευρωπαϊκό Βορρά και την Ανατολή. Στο πλαίσιο αυτό, έκανε ειδική αναφορά στη στρατηγική συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία, όπως σημείωσε, αποδίδει ήδη απτά αποτελέσματα.

Συμφωνία για μεταφορά φυσικού αερίου έως την Ουκρανία

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη συμφωνία για τη μεταφορά φυσικού αερίου από την Ελλάδα προς την Ουκρανία, η οποία, σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αναδεικνύει τη σημασία του Κάθετου Διαδρόμου ως πρωτοβουλίας που υπερβαίνει τα στενά εθνικά όρια. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει τον ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου και προσδίδει νέα δυναμική στην περιφερειακή συνεργασία, σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων.

Πέρα από την ενέργεια: Υποδομές, εμπόριο και διασυνδέσεις

Ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι στο στρατηγικό του όραμα ο Κάθετος Διάδρομος δεν περιορίζεται αποκλειστικά στον τομέα της ενέργειας. Περιλαμβάνει, όπως είπε, και τις μεταφορικές υποδομές, τους αυτοκινητόδρομους και το εμπόριο, καθώς και τις πλήρεις διασυνδέσεις μεταξύ Ελλάδας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας, Μολδαβίας και Ουκρανίας. Αυτή η πολυδιάστατη προσέγγιση αυξάνει σημαντικά τη γεωπολιτική αξία των χωρών που συμμετέχουν, ενισχύοντας τη συνοχή και την ανθεκτικότητα της ευρύτερης περιοχής.

Στο Ζάγκρεμπ για τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται στο Ζάγκρεμπ συμμετέχοντας στις εργασίες της διήμερης συνάντησης ηγετών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, όπου κυριαρχούν ζητήματα ευρωπαϊκής ασφάλειας, οικονομίας και γεωπολιτικής σταθερότητας. Στο περιθώριο της συνόδου, είχε σειρά διμερών επαφών με Ευρωπαίους ηγέτες, στο πλαίσιο της ευρύτερης διπλωματικής κινητικότητας της ελληνικής κυβέρνησης.

Επαφές με Μπορίσοφ και Χάρις – Στο επίκεντρο η οικονομία και η συνεργασία

Πέρα από τη συνάντηση με τον Μπόικο Μπορίσοφ, ο πρωθυπουργός συναντήθηκε και με τον αναπληρωτή πρωθυπουργό της Ιρλανδίας και υπουργό Οικονομικών, Σάιμον Χάρις. Στις επαφές αυτές συζητήθηκαν θέματα οικονομικής συνεργασίας, ευρωπαϊκών προκλήσεων και κοινών προτεραιοτήτων εντός της ΕΕ. Τον πρωθυπουργό συνόδευε ο γραμματέας Διεθνών Σχέσεων της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτής Σερρών, Τάσος Χατζηβασιλείου, υπογραμμίζοντας τη σημασία που αποδίδει η κυβέρνηση στη διπλωματία των κομμάτων και στις διεθνείς πολιτικές συμμαχίες.