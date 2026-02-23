Καθαρά Δευτέρα σήμερα και η προετοιμασία για το παραδοσιακό τραπέζι της Σαρακοστής βρίσκεται στο αποκορύφωμά της.

Η ημέρα σηματοδοτεί την έναρξη της Σαρακοστής και για την αγορά αποτελεί μια ιδιότυπη περίπτωση: δεν είναι υποχρεωτική αργία για τον ιδιωτικό τομέα, ωστόσο στην πράξη το μεγαλύτερο μέρος του λιανεμπορίου παραμένει κλειστό.

Καθαρά Δευτέρα: Σούπερ μάρκετ και καταστήματα

Στον κλάδο των σούπερ μάρκετ, η εικόνα είναι μεικτή.

Κλειστά θα είναι:

Οι μεγάλες αλυσίδες όπως οι

Σκλαβενίτης,

ΑΒ Βασιλόπουλος

Μασούτης.

Ποια θα ανοίξουν, το ωράριο λειτουργίας

Τα Lidl θα ανοίξουν με ωράριο 07:45 – 16:00, ενώ επιλεγμένα καταστήματα της αλυσίδας myMarket θα εξυπηρετήσουν το κοινό από τις 08:00 έως τις 14:00, τόσο στην Αθήνα όσο και στην περιφέρεια.

Τα μικρότερα καταστήματα τύπου Shop & Go, καθώς και τα OK! Markets και Bazaar, θα λειτουργήσουν κανονικά, σε αρκετές περιπτώσεις με διευρυμένο ωράριο.

Ανοιχτοί θα είναι επίσης οι φούρνοι από τα ξημερώματα για τη λαγάνα, τα ιχθυοπωλεία, οι λαϊκές αγορές, τα ζαχαροπλαστεία για τον παραδοσιακό χαλβά, καθώς και περίπτερα και μίνι μάρκετ.

Οι καφετέριες, οι ταβέρνες και γενικότερα τα καταστήματα εστίασης θα λειτουργήσουν κανονικά, προσφέροντας επιλογές για όσους επιλέξουν να γιορτάσουν εκτός σπιτιού.

Τι ισχύει για εμπορικά καταστήματα

Κλειστά παραμένουν τα εμπορικά καταστήματα σε όλη τη χώρα, καθώς και τα εμπορικά κέντρα και τα πολυκαταστήματα. Δεν λειτουργούν καταστήματα ένδυσης, υπόδησης, ηλεκτρικών και γενικότερα η οργανωμένη λιανική.

Εξαίρεση αποτελούν οι χώροι εστίασης και οι κινηματογράφοι που λειτουργούν εντός των malls, οι οποίοι υποδέχονται κανονικά το κοινό.

Η Βαρβάκειος και η Αγορά του Ρέντη

Για τους καταναλωτές που αναζητούν φρέσκα θαλασσινά, η Βαρβάκειος Αγορά και η Αγορά του Καταναλωτή στον Ρέντη θα λειτουργούν αδιάκοπα από το βράδυ της Κυριακής έως το μεσημέρι της Καθαράς Δευτέρας.

Οι επαγγελματίες συνιστούν να πραγματοποιηθούν οι αγορές νωρίς το πρωί, καθώς μετά τις 11:00 η κίνηση κορυφώνεται και η πρόσβαση γίνεται πιο δύσκολη.