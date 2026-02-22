Από νωρίς το πρωί της Κυριακής 22 Φεβρουαρίου, η Βαρβάκειος Αγορά στην Αθήνα βρέθηκε στο επίκεντρο των αγορών για το σαρακοστιανό τραπέζι, με πλήθος καταναλωτών να καταφθάνουν για να προμηθευτούν θαλασσινά, λαγάνες και άλλα παραδοσιακά εδέσματα εν όψει της Καθαράς Δευτέρας. Το «αδιαχώρητο» που επικράτησε κατά τις πρωινές ώρες αντικατοπτρίζει την αυξημένη ζήτηση που παρατηρείται σε σύγκριση με προηγούμενες χρονιές, καθώς η Σαρακοστή αποτελεί για πολλούς νοικοκυρές και νοικοκυραίους μια από τις σημαντικότερες γαστρονομικές περιόδους του χρόνου.

Ωστόσο, στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν οι τιμές των προϊόντων, οι οποίες χαρακτηρίζονται ανώτερες από το περσινό επίπεδο. Οι καταναλωτές, αν και προσέρχονται μαζικά, δηλώνουν ότι αναγκάζονται να περιορίσουν τις ποσότητες που αγοράζουν προκειμένου να ανταποκριθούν στο αυξημένο κόστος σε σχέση με πέρσι. Πολλοί πραγματοποιούν εκτενή έρευνα αγοράς μέσα στην αγορά, περιμένοντας να πέσουν οι τιμές όσο περνά η μέρα.

Τιμές στην ιχθυαγορά για τα σαρακοστιανά ψάρια και θαλασσινά

Οι τιμές που παρατηρούνται στα ιχθυοπωλεία της Βαρβακείου για τα πιο δημοφιλή είδη θαλασσινών είναι:

Χταπόδι: 16 – 24 € / κιλό

Γαρίδες: 15 – 17 € / κιλό

Καλαμαράκια: ~20 € / κιλό (φρέσκα) – 10 € / κιλό (κατεψυγμένα)

Σουπιές: 14 – 17 € / κιλό

Οι αυξημένες τιμές, περίπου έναν ευρώ παραπάνω ανά κιλό σε σχέση με πέρσι, έχουν αναγκάσει αρκετούς καταναλωτές να συγκρίνουν τις προσφορές πριν αποφασίσουν τι θα αγοράσουν και σε τι ποσότητα.

Παραδοσιακά εδέσματα και συνοδευτικά

Παράλληλα με τα ψάρια και τα θαλασσινά, αυξημένη είναι και η κίνηση στα αρτοποιεία για την παραδοσιακή λαγάνα της Καθαράς Δευτέρας, που ήδη παρασκευάζεται και πωλείται σε όλη την αγορά, καθώς και σε άλλα σημεία πώλησης. Οι καταναλωτές έχουν αρχίσει να κάνουν κρατήσεις, ενώ παρατηρούνται και ουρές στα παντοπωλεία για την αγορά χαλβά και ταραμά, με τιμές για τον χαλβά φέτος να κυμαίνονται περίπου από 11 έως 17 € το κιλό, επίσης υψηλότερες από το προηγούμενο έτος.

Η αγορά θα παραμείνει ανοικτή και τις επόμενες ώρες, με την κίνηση να αναμένεται να κορυφωθεί όσο πλησιάζει η Καθαρά Δευτέρα, ενώ οι καταναλωτές συνεχίζουν να αναζητούν τα πιο φρέσκα προϊόντα στις πιο «συγκρατημένες» τιμές που μπορούν να βρουν.