Κακοκαιρία εξπρές σήμερα Τρίτη 17/2 με κύρια χαρακτηριστικά τις βροχές, τις καταιγίδες, το χαλάζι και τους θυελλώδεις ανέμους.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έθεσε τέσσερις περιοχές σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code». Η Περιφέρεια Πελοποννήσου, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και Περιφέρεια Ηπείρου είναι αντιμέτωπες με την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων, καθώς και παράκτιων πλημμυρών λόγω των θυελλωδών ανέμων.

Το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Νέα επιδείνωση θα παρουσιάσει σήμερα ο καιρός στη χώρα μας με κατά τόπους ισχυρές βροχές, καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και πιθανόν χαλαζοπτώσεις σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΥ.

Αναλυτικά :

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά έως το απόγευμα

στη δυτική και νότια Πελοπόννησο από τις προμεσημβρινές έως και τις απογευματινές ώρες

στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματα) τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

στις Κυκλάδες (κυρίως τα νοτιότερα νησιά) πρόσκαιρα το απόγευμα

στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα από νωρίς το απόγευμα μέχρι και το βράδυ.

Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι θα πνέουν:

στο Ιόνιο και τα παράκτια της δυτικής ηπειρωτικής χώρας (Ηπείρου, δυτικής Στερεάς και δυτικής Πελοποννήσου) την Τρίτη μέχρι το μεσημέρι δυτικοί νοτιοδυτικοί 7 με 8 μποφόρ και από το απόγευμα – βράδυ έως τις πρώτες ώρες της Τετάρτης 18-02-2026 βορειοδυτικοί 9 με 10 μποφόρ

στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τη νοτιοανατολική Πελοπόννησο την Τρίτη από τις πρωινές ώρες νοτιοδυτικοί 7 με 8 μποφόρ και από το βράδυ έως και τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 18-02-2026 δυτικοί 9 μποφόρ.

Τσατραφύλλιας: Έκκληση για αυξημένη προσοχή

Για υπερχείλιση ρεμάτων και ποταμών, τοπικές πλημμύρες, κατολισθήσεις και καθιζήσεις εδαφών προειδοποιεί στην πρόγνωσή του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Καμπανάκι κινδύνου χτυπά για Δυτική και νότια Πελοπόννησο, δυτικά Αιτωλοακαρνανίας, Κεφαλονιά-Ιθάκη, Ζάκυνθο, νότια Κρήτη, ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα.

Οι θυελλώδεις άνεμοι ενδέχεται να προκαλέσουν πτώσεις δέντρων, ζημιές σε στέγες, προβλήματα στις μετακινήσεις και διακοπές ρεύματος.

ΕΜΥ: Ο καιρός σήμερα Τρίτη

Κατά τόπους αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, την Κρήτη (κυρίως τα δυτικά και νότια τμήματα), τις Κυκλάδες (κυρίως τα νοτιότερα νησιά), τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα είναι τοπικά ισχυρές.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά που κατά τόπους στα ορεινά Ηπείρου και Μακεδονίας θα είναι πρόσκαιρα πυκνές.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο και τα παράκτια της δυτικής ηπειρωτικής χώρας δυτικοί νοτιοδυτικοί 7 με 8 μποφόρ και από το απόγευμα – βράδυ βορειοδυτικοί 9 με 10 μποφόρ. Στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τη νοτιοανατολική Πελοπόννησο νοτιοδυτικοί 7 με 8 μποφόρ και από το βράδυ δυτικοί 8 με 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα βόρεια και τα δυτικά. Θα φτάσει στα βόρεια τους 12 με 14 βαθμούς, στα δυτικά τους 13 με 15, στις υπόλοιπες περιοχές τους 16 με 17 και τοπικά στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τους 18 βαθμούς, ενώ στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά δεν θα ξεπεράσει τους 08 με 10 βαθμούς Κελσίου και τις βραδινές ώρες θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι το απόγευμα.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 και στα νότια και ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και κυρίως στα θαλάσσια – παράκτια τμήματα μεμονωμένες καταιγίδες. Εξασθένηση των φαινομένων τις βραδινές ώρες.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και από τις βραδινές ώρες βορειοδυτικοί 6 με 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές, πιθανόν κατά τόπους ισχυρές και κυρίως στα θαλάσσια – παράκτια τμήματα μεμονωμένες καταιγίδες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά, πρόσκαιρα πυκνές στα ορεινά της Μακεδονίας.

Εξασθένηση των φαινομένων αναμένεται στη δυτική και κεντρική Μακεδονία τις βραδινές ώρες.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Από τις βραδινές ώρες θα στραφούν σε βορειοδυτικούς τοπικά 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά έως το απόγευμα και στη δυτική Πελοπόννησο από τις προμεσημβρινές έως και τις απογευματινές ώρες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά, πρόσκαιρα πυκνές στα ορεινά της Ηπείρου.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 6 με 8 και από το απόγευμα θα στραφούν σε βορειοδυτικούς τοπικά 9 με 10 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 15 βαθμούς Κελσίου και στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στη νότια Πελοπόννησο τα φαινόμενα θα είναι τοπικά έντονα από τις προμεσημβρινές έως και τις απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Στα νότια τοπικά 7 με 8 και από το βράδυ 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματα) τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και στις Κυκλάδες (κυρίως τα νοτιότερα νησιά) πρόσκαιρα το απόγευμα.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 7 με 8 και από το βράδυ δυτικοί τοπικά 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από νωρίς το απόγευμα μέχρι και το βράδυ θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 7, στα νότια από το απόγευμα έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 18 βαθμούς Κελσίου.