Το μεσημέρι της Δευτέρας η ΕΜΥ εξέδωσε Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης για τον καιρό το επόμενο 24ωρο. Σύμφωνα με αυτό ειδικά την Τρίτη αναμένονται έντονα καιρικά φαινόμενα σε έξι περιοχές της Ελλάδας.

Καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του.

Το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού με την ΕΜΥ

«Πρόσκαιρα ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν τις απογευματινές ώρες σήμερα Δευτέρα 16-02-2026 στην περιοχή Λέσβου – Χίου.

Νέα επιδείνωση θα παρουσιάσει την Τρίτη 17-02-2026 ο καιρός στη χώρα μας με κατά τόπους ισχυρές βροχές, καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και πιθανόν χαλαζοπτώσεις.

Πιο συγκεκριμένα:

1. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται την Τρίτη

α. στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά έως το απόγευμα

β. στη δυτική και νότια Πελοπόννησο από τις προμεσημβρινές έως και τις απογευματινές ώρες

γ. στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματα) τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

δ. στις Κυκλάδες (κυρίως τα νοτιότερα νησιά) πρόσκαιρα το απόγευμα

ε. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα από νωρίς το απόγευμα μέχρι και το βράδυ.

2. Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι θα πνέουν